Julian Brandt trotzt der Kritik an seinem Wechsel zu Ajax Amsterdam und lässt Rafael van der Vaart nach dessen Kehrtwende abblitzen.

Der niederländische TV-Experte schlug im vergangenen August beim Sender NOS noch extrem scharfe Töne gegen den 30-jährigen Sommerneuzugang der Amsterdamer an. "Ich muss auch sagen, dass mich die Leute irritiert haben, die von dem Transfer völlig begeistert waren", sagte der ehemalige Spielmacher des Hamburger SV über Ex-Dortmunder Brandt.

In van der Vaarts Augen war der Offensivakteur zuletzt beim BVB nicht mehr auf dem Niveau vergangener Tage. Neben dem Urteil, Brandt müsse froh sein, das Trikot von Ajax Amsterdam überhaupt tragen zu dürfen, kritisierte van der Vaart den Mittelfeldspieler auch deutlich und sagte, er sei "ein bisschen ein Schönwetter-Fußballer".

Doch Brandts Leistungen in der Niederlande sorgten für ein Umdenken beim heutigen TV-Experten. In der vergangenen Woche vollzog van der Vaart am Rande der Eröffnung eines Hamburgers Kunstrasenplatzes eine Kehrtwende und sagte: "Der ist super. Der ist der beste Spieler von Ajax."

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Für Brandt selbst kommen diese Schwankungen in der medialen Wahrnehmung wenig überraschend. Auf die plötzliche Wertschätzung angesprochen, reagierte er im Gespräch mit dem Podcast "Spielmacher" gelassen. "Es schwappt immer sehr, sehr schnell um. Den Satz höre ich zum ersten Mal", sagte er zu van der Vaarts Lob.

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Julian Brandt zu Rafael van der Vaart: "Lass mich in Ruhe"

Öffentliche Kritik und ständige Urteile von Experten begleiten Brandts Karriere bereits seit vielen Jahren, an seinen Leistungen schieden sich oft die Geister. Entsprechend routiniert ist sein Umgang damit. "Letztes Mal, als er noch eine andere Aussage getätigt hat, wurde ich auch viel konfrontiert damit. Ich weiß nicht, ich bin da immer so: 'Lass mich einfach in Ruhe mit dem Mist'", sagte Brandt.

Dass der Ex-HSV-Profi seine Haltung korrigierte, nahm Brandt dennoch wohlwollend zur Kenntnis. Trotz seiner Distanz gegenüber solchen Einschätzungen von außen erklärte Brandt schmunzelnd: "Das ist gut für mich."

Brandt, der bei Ajax bis 2029 unterschrieb, kam bislang 15-mal für die Amsterdamer zum Einsatz. Acht Tore gelangen ihm dabei, auf eine Vorlage muss er jedoch noch warten.