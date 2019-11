FC Barcelona: Ousmane Dembele fällt mit Oberschenkelverletzung rund zehn Wochen aus

Wieder einmal schlechte Nachrichten für Ousmane Dembele. Der Franzose, der sich gegen seinen Ex-Klub verletzt hatte, fällt erneut lange aus.

Der spanische Meister muss erneut lange auf Ousmane Dembele verzichten. Der 22 Jahre alte Flügelspieler wird aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die er sich am Mittwoch in der Champions League gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund (3:1) zugezogen hatte, rund zehn Wochen ausfallen. Das teilten die Katalanen am Freitag mit.

Dembele war erst vor Kurzem nach einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zurückgekehrt, nun verletzte sich der französische Weltmeister wieder an gleicher Stelle. Das Verletzungspech bleibt Dembele, der gegen den BVB in der 26. Minute ausgewechselt wurde, seit seinem Wechsel nach Barcelona im Sommer 2017 treu.

Für Dembele ist es die bereits dritte Verletzung in dieser Saison, vor zwei Jahren war der 125-Millionen-Euro-Mann wegen einer Verletzung im linken Oberschenkel fast vier Monate außer Gefecht gewesen.