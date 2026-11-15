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Icon League - Matchday 1Getty Images Sport
Tim Pflieger
Übersetzt von

Delay Sports Berlin vs. BSV Eintracht Mahlsdorf im Livestream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen?

Delay Sports, die Mannschaft von Content-Creator EliasN97, kämpft im Achtelfinale des Berliner Landespokals um das Weiterkommen. Bei GOAL erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung des Spiels gegen den BSV Eintracht Mahlsdorf.

Delay Sports Berlin hat die ersten drei Hürden im Berliner Landespokal erfolgreich gemeistert und steht damit unter den besten 16 Mannschaften des Wettbewerbs. Auf dem Weg dorthin feierte der Klub zunächst ein souveränes 14:1 beim Bezirksligisten FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf, setzte sich anschließend mit 3:1 gegen den Berlin-Ligisten VfB Fortuna Biesdorf durch und schaltete mit den Spandauer Kickers (5:2) einen weiteren Vertreter aus der Berlin-Liga aus.

Nun wartet auf die Mannschaft von Eligella und Sidney Friede allerdings eine echte Herkulesaufgabe: Der BSV Eintracht Mahlsdorf führt aktuell die Tabelle der NOFV-Oberliga Nord an. Neben diesem Duell sind im weiteren Teilnehmerfeld unter anderem noch namhafte Klubs wie die VSG Altglienicke Berlin, der Berliner AK 07 sowie der BFC Preussen vertreten.

Aber läuft das Pokalduell zwischen Delay Sports und dem BSV Eintracht Mahlsdorf eigentlich irgendwo im TV oder Livestream? Bei GOAL erfahrt Ihr es.

Delay Sports Berlin vs. BSV Eintracht Mahlsdorf im Livestream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen?

Für das Achtelfinal-Duell von Delay Sports Berlin, das am heutigen Sonntag um 12:30 Uhr beginnt, wird es keine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen geben. Auch im Bezahlfernsehen sucht man die Begegnung vergeblich.

Und welche Möglichkeiten bestehen für einen Livestream? Hin und wieder verkündet Eligella, dass ein Match seines Klubs live auf Twitch gezeigt wird. Da der Content-Creator gegen Mahlsdorf jedoch aller Voraussicht nach selbst am Spielfeldrand steht, ist eine Übertragung eher unwahrscheinlich.

Erfahrungsgemäß steigen die Aussichten auf einen Stream von Delay Sports vor allem dann, wenn sich EliasN97 in seinem Zweitwohnsitz in Marbella aufhält und das Geschehen auf dem Berliner Platz nicht persönlich verfolgen kann.

Kategorie

Details

Spiel

Delay Sports Berlin – BSV Eintracht Mahlsdorf (Achtelfinale)

Free-TV

Keine Übertragung

Pay-TV

Keine Übertragung

Livestream

Voraussichtlich kein Stream (Twitch-Stream von Eligella/EliasN97 unwahrscheinlich, da er vermutlich vor Ort ist)

Delay Sports Berlin vs. BSV Eintracht Mahlsdorf im Livestream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen? Die Highlights von Delay Sports auf YouTube

Fest steht jedoch: Spätestens am Montagnachmittag erscheint auf dem YouTube-Kanal von Delay Sports ein ausführliches Video zur Partie gegen den BSV Eintracht Mahlsdorf.

Die Zusammenfassungen des Vereins fallen traditionell sehr umfangreich aus und bieten weit mehr als bloße Tore und Torchancen. Exklusive Szenen aus der Kabine rund um Coach Kevin Pannewitz, Reaktionen von der Ersatzbank während des Matches sowie Stimmen der Beteiligten nach dem Abpfiff sind fester Bestandteil dieser YouTube-Produktionen.

Kategorie

Details

Plattform

YouTube-Kanal von Delay Sports

Veröffentlichung

Montag (spätestens gegen Nachmittag)

Inhalte des Videos

Ausführliche Spiel-Highlights (mehr als Tore & Großchancen), Einblicke in die Kabine (mit Trainer Kevin Pannewitz), Szenen von der Bank während der Partie, Interviews nach dem Spiel

Delay Sports Berlin vs. BSV Eintracht Mahlsdorf im Livestream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen? Überblick der letzten fünf Delay-Sports-Partien

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

08.11.2026

Landesliga St. 2

Delay Sports Berlin – Pfeffersport

3:1

01.11.2026

Landesliga St. 2

Delay Sports Berlin – Viktoria Berlin II (U23)

6:1

23.10.2026

Landesliga St. 2

Polar Pinguin – Delay Sports Berlin

1:6

18.10.2026

Landesliga St. 2

Delay Sports Berlin – BSV Eintracht Mahlsdorf II

3:1

11.10.2026

Landesliga St. 2

FSV Berolina Stralau – Delay Sports Berlin

0:2

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