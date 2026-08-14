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Enzo FernandezGetty Images
Jochen Tittmar

Deadline und Ablösevorstellung steht! Manchester City will heute offenbar dreistellige Millionenofferte für Rodri-Nachfolger abgeben

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Manchester City will für Enzo Fernandez bieten. Akzeptiert Chelsea die Offerte?

Wie unter anderem Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, legt Manchester City heute ein 120-Millionen-Euro-Angebot für Enzo Fernandez vor. Chelsea fordert jedoch 140 Millionen. Der bevorstehende Abgang von Rodri beschleunigt die Transferaktivitäten bei Manchester City erheblich. Der 30-jährige Spanier steht aller Voraussicht nach vor einem Wechsel zum FC Barcelona, die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs laufen bereits auf Hochtouren.

Um die drohende Lücke im zentralen Mittelfeld umgehend zu schließen, haben die Verantwortlichen der Skyblues ihren Wunschkandidaten fixiert: Enzo Fernandez soll nach Manchester wechseln. Der 25-jährige Argentinier hat seinerseits bereits signalisiert, sich den Cityzens anschließen zu wollen.

Allerdings gestalten sich die Gespräche mit dem FC Chelsea äußerst kompliziert, da die Londoner ganz eigene Vorstellungen bezüglich der finanziellen Rahmenbedingungen verfolgen. Die Blues haben unmissverständlich klargemacht, unter welchen Bedingungen sie ihren Leistungsträger ziehen lassen würden, und eine Frist gesetzt: Bis zum heutigen Tag um 18 Uhr muss eine Offerte auf dem Tisch liegen, die den Forderungen der Londoner Klubführung vollständig entspricht.

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Manchester City will Enzo Fernandez holen

Genau an diesem Punkt droht der Deal jedoch zu stocken. Manchester City veranlasst zwar für den heutigen Tag ein offizielles Angebot, das sich laut der Berichte auf rund 120 Millionen Euro beläuft.

Diese Summe liegt jedoch nach wie vor unter dem Betrag, den Chelsea veranschlagt. Umgerechnet rund 140 Millionen Euro verlangen die Verantwortlichen an der Stamford Bridge für den Verkauf des argentinischen Nationalspielers.

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Chelsea mit komfortabler Verhandlungsposition

Ob die Blues nach dem Eingang der City-Offerte überhaupt noch einmal an den Verhandlungstisch zurückkehren oder weitere Verhandlungen konsequent verweigern, ist unklar. Da der Vertrag von Fernandez in London noch bis 2032 läuft, befindet sich der Klub in einer komfortablen Verhandlungsposition.

Finanzieller oder sportlicher Druck, den Mittelfeldakteur abzugeben, existiert keineswegs. Sowohl die Ablöseforderung über 140 Millionen Euro als auch die festgelegte Deadline um 18 Uhr waren von Chelsea bisher in Stein gemeißelt. Die Londoner haben ihren Standpunkt deutlich gemacht, sodass die Lage im Transfer-Krimi kurz vor dem Ultimatum spannend bleibt.

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Häufig gestellte Fragen

Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.

Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich. 

Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um. 

Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.

Mit 36 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause. 

Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu. 

Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.

Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen. 

Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen. 

Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).

Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.

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