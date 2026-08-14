Wie unter anderem Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, legt Manchester City heute ein 120-Millionen-Euro-Angebot für Enzo Fernandez vor. Chelsea fordert jedoch 140 Millionen. Der bevorstehende Abgang von Rodri beschleunigt die Transferaktivitäten bei Manchester City erheblich. Der 30-jährige Spanier steht aller Voraussicht nach vor einem Wechsel zum FC Barcelona, die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs laufen bereits auf Hochtouren.

Um die drohende Lücke im zentralen Mittelfeld umgehend zu schließen, haben die Verantwortlichen der Skyblues ihren Wunschkandidaten fixiert: Enzo Fernandez soll nach Manchester wechseln. Der 25-jährige Argentinier hat seinerseits bereits signalisiert, sich den Cityzens anschließen zu wollen.

Allerdings gestalten sich die Gespräche mit dem FC Chelsea äußerst kompliziert, da die Londoner ganz eigene Vorstellungen bezüglich der finanziellen Rahmenbedingungen verfolgen. Die Blues haben unmissverständlich klargemacht, unter welchen Bedingungen sie ihren Leistungsträger ziehen lassen würden, und eine Frist gesetzt: Bis zum heutigen Tag um 18 Uhr muss eine Offerte auf dem Tisch liegen, die den Forderungen der Londoner Klubführung vollständig entspricht.

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Manchester City will Enzo Fernandez holen

Genau an diesem Punkt droht der Deal jedoch zu stocken. Manchester City veranlasst zwar für den heutigen Tag ein offizielles Angebot, das sich laut der Berichte auf rund 120 Millionen Euro beläuft.

Diese Summe liegt jedoch nach wie vor unter dem Betrag, den Chelsea veranschlagt. Umgerechnet rund 140 Millionen Euro verlangen die Verantwortlichen an der Stamford Bridge für den Verkauf des argentinischen Nationalspielers.

Chelsea mit komfortabler Verhandlungsposition

Ob die Blues nach dem Eingang der City-Offerte überhaupt noch einmal an den Verhandlungstisch zurückkehren oder weitere Verhandlungen konsequent verweigern, ist unklar. Da der Vertrag von Fernandez in London noch bis 2032 läuft, befindet sich der Klub in einer komfortablen Verhandlungsposition.

Finanzieller oder sportlicher Druck, den Mittelfeldakteur abzugeben, existiert keineswegs. Sowohl die Ablöseforderung über 140 Millionen Euro als auch die festgelegte Deadline um 18 Uhr waren von Chelsea bisher in Stein gemeißelt. Die Londoner haben ihren Standpunkt deutlich gemacht, sodass die Lage im Transfer-Krimi kurz vor dem Ultimatum spannend bleibt.