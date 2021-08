Die Sommer-Transferperiode 2021 geht in ihre finale Phase. Aber wie lange genau ist das Fenster in der Bundesliga offen? Goal erklärt es Euch.

Das Sommer-Transferfenster 2021 hat uns schon einige spektakuläre Wechsel beschert. Allen voran sind dabei natürlich Lionel Messis Abschied aus Barcelona und sein Transfer zu Paris Saint-Germain oder die Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Manchester United zu nennen.

Aber auch Jack Grealish und Romelu Lukaku, die für jeweils mehr als 100 Millionen Euro zu Manchester City und Chelsea wechselten, bestimmten die Schlagzeilen. Die größten Wellen mit Beteiligung der Bundesliga schlugen auf dem Transfermarkt dieses Sommers Jadon Sancho (von Dortmund zu Manchester United), Dayot Upamecano (von Leipzig zu Bayern), David Alaba (von Bayern zu Real Madrid), Donyell Malen (von Eindhoven zu Dortmund) oder Andre Silva (von Frankfurt nach Leipzig).

In diesem Artikel wollen wir uns nun auch auf die Bundesliga konzentrieren. Wann schließt das Sommer-Transferfenster 2021 in der deutschen Beletage? Goal erklärt es Euch in den kommenden Abschnitten.

Deadline Day: Wann schließt das Transferfenster in der Bundesliga? Die bisherigen Top-Wechsel 2021 in Deutschland

SPIELER VON ZU ABLÖSE Jadon Sancho Borussia Dortmund Manchester United 85 Millionen Euro Dayot Upamecano RB Leipzig Bayern München 42,5 Millionen Euro David Alaba Bayern München Real Madrid ablösefrei Andre Silva Eintracht Frankfurt RB Leipzig 23 Millionen Euro Ibrahima Konate RB Leipzig FC Liverpool 40 Millionen Euro Leon Bailey Bayer Leverkusen Aston Villa 32 Millionen Euro Matheus Cunha Hertha BSC Atletico Madrid 30 Millionen Euro Donyell Malen PSV Eindhoven Borussia Dortmund 30 Millionen Euro Nicolas Gonzalez VfB Stuttgart AC Florenz 23,5 Millionen Euro Odilon Kossounou FC Brügge Bayer Leverkusen 23 Millionen Euro

Deadline Day: Wann schließt das Transferfenster in der Bundesliga (in Deutschland)?

Auch in der Bundesliga geraten die Vereine allmählich unter Zugzwang. Am 1. Juli hatte die Wechselperiode für den Sommer 2021 begonnen - doch nun bleibt nicht mehr viel Zeit, um noch neue Spieler für die Saison 2021/22 zu verpflichten oder den Kader mit Verkäufen auszudünnen.

Das Transferfenster in der Bundesliga und damit auch in Deutschland für den Sommer 2021 schließt nämlich am 31. August um 18 Uhr. Bis dahin müssen alle Transfers offiziell der DFL gemeldet werden, ansonsten ist der Wechsel ungültig.

Berühmt wurde der Fall des heutigen Bayern-Stürmers Eric Maxim Choupo-Moting, der im Januar 2011 eigentlich vom Hamburger SV zum 1. FC Köln wechseln wollte. Da die entsprechenden Unterlagen wegen eines kaputten Fax-Gerätes aber erst um 18.14 Uhr und nicht vor 18 Uhr bei der DFL ankamen, zerschlug sich der Transfer doch noch und Choupo-Moting musste beim HSV bleiben.

Deadline Day 2021: Wann schließt das Transferfenster in den anderen Top-Ligen Europas?

Nicht in allen Ligen und Ländern endet das Sommer-Transferfenster zum exakt gleichen Zeitpunkt. In drei der vier weiteren europäischen Top-5-Ligen ist aber zumindest am gleichen Tag Schluss wie in der Bundesliga.

So schließt das Transferfenster für die Premier League in England am 31. August um 24 Uhr deutscher Zeit. Auch in Spanien und LaLiga läuft es statt bis 18 Uhr noch ein paar Stunden länger bis um 23.59 Uhr am 31. August.

Deadline Day: Wann schließt das Transferfenster in Bundesliga, Premier League und Co.?

Serie A : 31. August

: 31. August Bundesliga: 31. August, 18 Uhr

31. August, 18 Uhr LaLiga : 31. August, 23.59 Uhr

: 31. August, 23.59 Uhr Premier League : 31. August, 24 Uhr

: 31. August, 24 Uhr Ligue 1: 1. September, 0.59 Uhr

In Italien (Serie A) ist die Deadline ebenfalls für den 31. August angesetzt, lediglich in Frankreichs Ligue 1 ist das Transferfenster bis über 31. August hinaus geöffnet. Hier dürfen Spieler noch bis um 0.59 Uhr in der Nacht vom 31. August auf den 1. September wechseln.

Deadline Day: Wann beginnt das nächte Transferfenster?

Nicht nur im Sommer können Spieler den Verein wechseln und damit die jeweils neue Saison bei einem anderen Klub beginnen. Auch im Winter sind Transfers bekanntlich möglich.

Hier ist das Wechselfenster allerdings nicht ganz so lange geöffnet wie im Sommer. Die anstehende Transferperiode ist jene für den Winter 2021/22 und in der Bundesliga läuft sie vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Januar 2022.