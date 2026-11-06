So seht Ihr DC United gegen New York City FC mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 16:00 Audi Field

DC United empfängt New York City FC im Audi Field in Washington, DC, zu einem Spiel der regulären Saison der Major League Soccer. Für beide Teams steht dabei Unterschiedliches auf dem Spiel.

Rene Weilers DC United steckt in einer schweren Formkrise. Fünf MLS-Niederlagen in Folge, darunter ein 0:3 zu Hause gegen Columbus Crew am 31. Oktober, haben DC United auf dem 14. Platz der Eastern Conference festgesetzt. Die Saison ist für den Klub praktisch gelaufen.

NYCFC steht im Osten auf Platz elf und hat zum Ende der regulären Saison noch etwas, worum es sich zu spielen lohnt. Die Mannschaft von Pascal Jansen trennte sich in ihrem jüngsten Spiel 1:1 von CF Montreal. Dieses Ergebnis hilft ihr im Kampf um die Playoffs kaum weiter.

New York City FC zeigte im Oktober wechselhafte Leistungen mit Siegen, Unentschieden und Niederlagen. Dennoch kämpft das Team weiterhin um einen Playoff-Platz, während die Zahl der verbleibenden Spiele in der Conference sinkt.

DC United muss dieses Spiel gewinnen, um in einer schwierigen Saison zumindest einen Rest Würde zu bewahren. Für NYCFC wären drei Punkte auswärts ein Ausrufezeichen und würden die geringen Playoff-Hoffnungen am Leben halten.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um DC United gegen New York City FC live zu sehen.

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