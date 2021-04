DAZN oder Sky - wo läuft PSG (Paris-Saint-Germain) vs. Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM?

In der Champions League spielt Manchester City heute bei Paris Saint-Germain. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Spiel im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Die Champions League biegt in die alles entscheidende Phase ein! Am heutigen Mittwoch, 28. April, empfängt Paris Saint-Germain zum Halbfinal-Hinspiel Manchester City. Das Spiel wird um 21 Uhr im Parc des Princes angepfiffen.

Gelingt PSG in dieser Champions-League-Saison der ganz große Erfolg? In der vergangenen Saison musste sich das französische Starensemble im Finale dem FC Bayern München geschlagen geben, jenen FC Bayern schaltete PSG in dieser Saison im Viertelfinale aus.

Wie PSG hat auch Manchester City noch nie den großen Henkelpott gewonnen. Mit Borussia Dortmund setzte sich das Team von Trainer Pep Guardiola im Viertelfinale auch gegen einen Bundesligisten durch. Wie gut der Tabellenführer der Premier League in Form ist, zeigtè er am vergangenen Sonntag mit dem Sieg im Finale des Carabao Cup (League Cup) gegen Tottenham Hotspur.

Im Halbfinale der Champions League empfängt Paris Saint-Germain heute Manchester City zum Hinspiel. Goal beantwortet die Frage, welcher Anbieter das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM zeigt. DAZN oder Sky?

DAZN oder Sky? PSG (Paris-Saint-Germain) vs. Manchester City in der Übersicht

Begegnung Paris Saint-Germain - Manchester City Wettbewerb Champions League (Halbfinale, Hinspiel) Ort Parc des Princes, Paris Anstoss Mittwoch, 29. April, 21 Uhr

DAZN oder Sky? PSG (Paris-Saint-Germain) vs. Manchester City heute live im TV und im LIVE-STREAM

In der Saison 2020/21 teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Live-Übertragungsrechte an der Champions League in Deutschland. Für das Viertelfinale galt noch folgende Regelung: Beide Sender übertrugen jeweils eine Partie pro Tag live und exklusiv.

Diese Regelung ist ab dem Halbfinale Geschichte, denn sowohl Sky als auch DAZN zeigen alle vier Halbfinalspiele und das Finale live. Ihr habt also die Qual der Wahl zwischen dem Pay-TV-Sender und dem Streamingdienst. Goal zeigt Euch in den folgenden Abschnitten, wie die Übertragungen der beiden Sender heute ablaufen werden.

PSG (Paris-Saint-Germain) vs. Manchester City: So zeigt Sky heute das Spiel live im TV

Die Übertragung des Spiels PSG gegen Manchester City beginnt heute um 20.50 Uhr auf Sky Sport 1 (HD) und für Freunde des gestochen scharfen Bildes auch auf Sky Sport UHD. Kommentator ist Martin Groß.

Bereits um 20 Uhr beginnt die umfangreiche Vorberichterstattung mit Moderator Michael Leopold und den beiden Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer. Diese könnt Ihr auch auf Sky Sport News (HD) im frei empfangbaren Fernsehen sowie auf Sky Sport 1 (HD) und auf Sky Sport 2 (HD) sehen. Auf letzterem Kanal könnt Ihr ab 20.50 Uhr auch die "Champions Corner" sehen. Moderator Martin Winkler wird dort das Spiel mit Gästen analysieren. Das Livebild zum Spiel wird eingeblendet.

Um Sky empfangen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Einen Überblick über die Angebote findet Ihr HIER. Um das Spiel PSG gegen Manchester City heute sehen zu können, benötigt Ihr mindestens das "Sport Paket". Dieses kostet im ersten Jahr 17,50 Euro pro Monat.

PSG (Paris-Saint-Germain) vs. Manchester City: So zeigt Sky heute das Spiel im LIVE-STREAM

Auch für die Übertragung im Internet seid Ihr bei Sky an der richtigen Adresse. Wenn Ihr das Spiel heute nur im LIVE-STREAM sehen könnt, gibt es zwei Alternativen: Sky Go und Sky Ticket.

Für Sky-Abonnenten ist der Streamingservice Sky Go im Vertrag inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr einfach die App herunterladen, euch mit den Sky-Zugangsdaten anmelden - und schon könnt Ihr die Champions League und noch mehr auf Sky Go sehen.

Wenn Ihr keinen langfristigen Vertrag eingehen wollt, um das Spiel zwischen PSG und Manchester City noch kurzfristig anzusehen, ist das flexible Sky Ticket eine gute Wahl.

Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Ticket!

PSG (Paris-Saint-Germain) vs. Manchester City: So zeigt DAZN das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM

Die Übertragung bei DAZN beginnt heute um 20.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Folgendes Personal ist im Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sandro Wagner

Obwohl DAZN ein Streaminganbieter ist, könnt Ihr Euch das Spiel auf den großen TV holen. Die einfachste Möglichkeit ist die DAZN-App für den Smart-TV. Inhaber eines älteren TV-Gerätes können auch einfach Ihren TV mit dem PC per HDMI-Kabel verbinden.

Auch DAZN gibt es nur im Abo. Wenn Ihr ein Abo (Monatsabo; 11,99 Euro pro Monat; Jahresabo 119,99 Euro) abschließt, schenkt Euch DAZN den ersten Monat.

Hier geht's zum Gratismonat!

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick