DAZN oder Sky - wo läuft Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM?

PSG (Paris Saint-Germain) ist heute zu Gast bei Manchester City, Anlass ist das CL-halbfinale. Goal erklärt, ob DAZN oder Sky das Spiel überträgt.

Eine weitere Entscheidung steht an: In der Champions League treffen heute Manchester City und PSG (Paris Saint-Germain) aufeinander. Anstoß im Etihad Stadium ist um 21.00 Uhr.

Die Rollenverteilung für das Rückspiel ist klar: PSG muss liefern, Manchester City konnte schließlich das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden.

Dabei startete die Begegnung am Mittwoch vergangene Woche erfolgreich für die Mannschaft aus der französischen Hauptstadt. Nach dem Führungstreffer in der 15. Minute durch Marquinhos wurde Paris aber besonders in der zweiten Halbzeit zu passiv, was Kevin de Bruyne und Riyad Mahrez für sich ausnutzen konnten.

Beide Teams gehören zu den besten Europas - man darf sich getrost auf hochklassigen Fußball freuen. Goal erklärt, ob DAZN oder Sky die Champions League im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) auf Sky oder DAZN: Die Champions League im Überblick

Begegnung Manchester City - PSG (Paris Saint-Germain) Datum Dienstag | 04.05.2021 Wettbewerb Champions League | Halbfinale | Rückspiel Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Etihad Stadium | Manchester | England

DAZN oder Sky - wo läuft Manchester City - PSG (Paris Saint-Germain) heute LIVE im TV?

Aufstellungen, Gerüchte, Pressekonferenzen, Social Media - das alles sind Informationen, die man als Fuballanhänger:in gerne mitbekommt, aber am Ende zählt am Ende nur die eine Frage: Wer überträgt heute das Spiel meines Lieblingsvereins?

Wer überträgt heute die Champions League? Zeigen DAZN oder Sky ManCity - PSG?

Im Jahr 2021 gibt es mittlerweile so viele Wettbewerbe und mindestens ebenso viele unterschiedliche Anbieter, dass man da schnell mal den Überblick verliert. In der Champions League hält sich die Verwirrung da noch in Grenzen, trotzdem gibt es hier mehr als einen zuständigen Sender.

Sowohl Sky (nur noch diese Spielzeit) als auch DAZN übertragen in dieser Saison nämlich die Spiele der Königsklasse, für gewöhnlich ist jeweils ein Anbieter für ein Spiel zuständig. Aber wie sieht es heute aus? Überträgt DAZN oder Sky Manchester City - PSG?

DAZN und Sky übertragen beide Champions League! So läuft #MCIPSG im TV

Die Antwort mag überraschen, ist aber denkbar einfach: Tatsächlich übertragen sowohl DAZN als auch Sky heute die Champions League! Alle vier Halbfinalbegegnungen in diesem Jahr sind bei beiden Anbietern zu sehen!

Das wird viele Fans freuen, gerade DAZN überzeugt seit seiner Veröffentlichung 2016 mit tollen Angeboten und einem vielfältigen Programm. Auch heute wird wieder Qualität zu sehen und hören sein, Sandro Wagner ist beispielsweise als Experte eingeladen!

Mit Sandro Wagner: So überträgt DAZN heute die Champions League

Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Experte Sandro Wagner

Sandro Wagner Trailer: Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

TV? Handy? PS5? So empfangt ihr DAZN und die Champions League

Natürlich kann man DAZN nicht wie einen normalen Fernsehsender empfangen, DAZN ist schließlich ein Streamingdienst und überträgt daher sein Programm im Internet.

Was man also dafür benötigt ist eine stabile Internetverbindung auf einem passenden Gerät, wie zum Beispiel Smart-TV, Spielekonsole, Handy, Tablet oder mit PC / Laptop im Browser - App herunterladen oder Link aufrufen, kostenloses Konto erstellen und schon kann man die Champions League LIVE sehen!

Champions League heute im Bezahlfernsehen: Sky zeigt Manchester City - PSG (Paris Saint-Germain)

Auf die Frage, ob DAZN oder Sky heute die CL übertragen, haben wir ja mit "Beide" geantwortet - drum werfen wir auch einen Blick auf den Fernsehsender aus Unterföhring. Dieser zeigt heute das Spiel auf Sky Sport 1 (HD).

Ihr wisst nicht, wie ihr Sky empfangen könnt, und wundert euch, dass ihr den Sender noch nie auf eurem Fernseher gesehen habt? Das liegt daran, dass man für den Fernsehsender bezahlen muss, alles Weitere dazu ist hier aufgezählt!

Nicht nur DAZN zeigt Manchester City - PSG (Paris Saint-Germain): So läuft heute die LIVE-Übertragung auf Sky ab

Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Sender : Sky Sport 1 (HD)

: Kommentar: Wolff Fuss

Die UEFA schließt sich den Interessenträgern des englischen Fußballs an & boykottiert in den nächsten Tagen alle Social-Media-Plattformen. Der Boykott dauert bis Dienstag, 00.59 Uhr MESZ, um die Solidarität im Kampf gegen Online-Diskriminierung zu demonstrieren. #StopOnlineAbuse pic.twitter.com/FgfXHsJkWw — UEFA.com DE (@UEFAcom_de) April 30, 2021

Sky oder DAZN: So läuft Manchester City - PSG (Paris Saint-Germain) heute LIVE im LIVE-STREAM

Die Champions League wird heute sowohl durch Sky als auch durch DAZN übertragen - eine tolle Nachricht für alle Fans! Wie sieht es für Anhänger:innen aus, die keinen Fernseher zuhause haben?

Sky Ticket oder Sky Go? So seht ihr die Champions League im kostenpflichtigen LIVE-STREAM

Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Sky Ticket im Play Store App Store

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Mit richtigen Login-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen

Sky Go im ​App Store Play Store



Champions League kostenlos sehen: Der DAZN Probemonat

kostenpflichtigen Sky im LIVE-STREAM übertragen - schließlich ist DAZN ja, wie bereits angesprochen, ein Streamingdienst. Ihr kennt euch mit DAZN noch nicht aus? Dann solltet ihr dringend den Natürlich wird die Königsklasse nicht nur beimim LIVE-STREAM übertragen - schließlich istja, wie bereits angesprochen, ein Streamingdienst. Ihr kennt euch mit DAZN noch nicht aus? Dann solltet ihr dringend den Probemonat buchen!

Mit diesem habt ihr nämlich einen Monat lang Zugriff auf alle DAZN-Inhalte - kostenlos und unverbindlich! Ihr könnt den Probemonat also problemlos nach Ablauf der 30 Tage kündigen!

Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-STREAM: So günstig ist DAZN

Der Probemonat geht nur 30 Tage - die gehen schneller rum, als man denkt! Euer Probemonat ist abgelaufen und ihr wollt weiterhin auf DAZN zugreifen können? Dann habt ihr diese beiden Optionen

Monatsabo: Monatlich kündbar | Monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Jahr

Jahresabo: Jährlich kündbar | Jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr

Über 8.000 LIVE-Events pro Jahr: So viel Spitzensport bietet nur DAZN!

Kostenloses Abonnement und niedrige Preise, das klingt ja schön und gut, aber ihr wollt wissen, was DAZN neben der Champions League noch zu bieten hat? Schaut mal auf die folgende Aufzählung, wir haben euch unsere Favoriten zusammengefasst!

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Basketball

UFC

Boxen

Wintersport

Darts

Handball

Motorsport

Leichtathletik

Tennis

und vieles mehr!

DAZN? Sky? Beides? So wird Manchester City - PSG (Paris Saint-Germain) im TV und LIVE-STREAM übertragen