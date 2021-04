DAZN oder Sky - wo läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City live im TV und LIVE-STREAM?

Borussia Dortmund empfängt in der Champions League Manchester City. Goal zeigt, wo das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist.

Borussia Dortmund spielt heute gegen Manchester City um den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Anpfiff des Viertelfinal-Rückspiels ist um 21 Uhr im Signal Iduna Park.

Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel sind die Chancen des BVB auf das Halbfinale noch intakt. Die Leistung der Dortmunder in Manchester war über weite Strecken ansprechend. Ärgerlich aus BVB-Sicht war das Gegentor zum 1:2 kurz vor Spielende.

Im Rückspiel zählt für den BVB, der am vergangenen Samstag in der Bundesliga beim VfB Stuttgart gewann, nur ein Sieg - am besten mit zwei Toren Differenz. Wegen der Auswärtstorregel würde ein 1:0 bereits reichen. Manchester City steht schon bei einem Unentschieden im Halbfinale.

Das Team von Trainer Pep Guardiola verlor die Generalprobe für das heutige Spiel gegen Leeds United - ein gutes Zeichen für den BVB?

Borussia Dortmund vs. Manchester City - Goal liefert die Informationen zur heutigen Übertragung im TV und im LIVESTREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City: Das Spiel im Überblick

Begegnung Borussia Dortmund - Manchester City Wettbewerb Champions League, Viertelfinale, Rückspiel Datum Mittwoch, 14. April, 21 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund

DAZN oder Sky - BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League liegen in dieser Saison bei Sky und DAZN. Im Viertelfinale übertragen beide Sender jeweils eine Partie pro Tag live und exklusiv.

In der kommenden Saison wird die Champions League nicht mehr bei Sky zu sehen sein. Bis auf ein Spiel pro Woche, das bei Amazon laufen wird, werdet Ihr dann die restlichen Spiele live und exklusiv bei DAZN zu sehen bekommen.

Für das heutige Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem BVB und Manchester City hat sich Sky die exklusiven Übertragungsrechte gesichert.

DAZN oder Sky - BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute live im TV: So geht's

Das Spiel zwischen dem BVB und Manchester City strahlt Sky heute auf den Kanälen Sky Sport 2 (HD) und Sky Sport UHD als Einzelspiel aus. Eine Konferenz mit der Partie FC Liverpool gegen Real Madrid wird auf Sky Sport 1 (HD) gezeigt. Zuvor gibt es auf allen drei Kanälen ab 19.30 Uhr eine ausführliche Vorberichterstattung. Die Übertragungen im Überblick:

Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Sender: Sky Sport 2 (HD) (Einzelspiel), Sky Sport UHD (Einzelspiel), Sky Sport1 (HD) (Konferenz)

Sky Sport 2 (HD) (Einzelspiel), Sky Sport UHD (Einzelspiel), Sky Sport1 (HD) (Konferenz) Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: Dietmar Hamann, Erik Meijer

Dietmar Hamann, Erik Meijer Kommentatoren: Kai Dittmann (Einzelspiel), Frank Buschmann (Konferenz)

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr im Besitz eines gültigen Sky-Abos und eines Sky-Receivers sein. Infos zu Preisen und Angeboten findet Ihr auf der Webseite von Sky.

Sky überträgt die CL: BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM sehen

Bei Sky könnt ihr das Spiel Borussia Dortmund gegen Manchester City auf zwei Wegen im LIVE-Stream sehen. Sky Go und Sky Ticket.

Beide Apps können kostenlos heruntergeladen werden. Wenn Ihr kein Kunde von Sky seid, sind sie jedoch jeweils kostenpflichtig.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM sehen: Sky Go überträgt

Wenn Ihr bereits Kunde von Sky seid, ist Sky Go bereits in Eurem Paket enthalten - unabhängig davon, welches Ihr habt. Nachdem Ihr die entsprechende App heruntergeladen habt, müsst Ihr Euch nur noch mit Euren Zugangsdaten anmelden. Dann steht Euch Live-Fußball bei Sky zur Verfügung.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM sehen: Sky Ticket

Ihr habt keine Lust auf einen langfristigen Sky-Vertrag, wollt BVB gegen Manchester City aber noch spontan heute ansehen? Dann ist Sky Ticket die perfekte Alternative.

Sky Ticket wird in verschiedenen Varianten angeboten. Der "Supersport Monat", mit dem Ihr auch die Einzelspiele der Champions League live verfolgen könnt, kostet beispielsweise 29,99 Euro im Monat.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchster City heute im LIVE-TICKER: Goal

Das Spiel zwischen dem BVB und Manchester City könnt Ihr bei Goal selbstverständlich im LIVE-TICKER verfolgen. Wir halten Euch über das Geschehen in Dortmund auf dem Laufenden und präsentieren zudem noch interessante Statistiken.

