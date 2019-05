DAZN oder Sky? Wer überträgt Liverpool vs. Barcelona heute live in TV und LIVE-STREAM?

Entscheidendes Rückspiel im Halbfinale der Königsklasse: FC Liverpool vs. FC Barcelona - Goal verrät, ob DAZN oder Sky die Partie live übertragen.

Das Rückspiel an der Anfield Road zwischen dem und dem ist der Auftakt in die letzten drei Spiele des diesjährigen Wettbewerbs. Anpfiff ist am Dienstagabend um 21 Uhr.

Es wurde als das Top-Duell dieser Champions-League-Saison gesehen und hielt, was es versprach. Am vergangenen Mittwoch waren die Reds im Camp Nou zu Gast und präsentierten sich dabei wirklich von ihrer guten Seite. Die Mannschaft von Jürgen Klopp machte Barca das Leben schwer und war in Halbzeit eins nur einmal unaufmerksam, als Suarez die Katalanen in Führung brachte.

In Halbzeit zwei machte Liverpool weiter die Räume eng, ließ Barcelona kaum zur Entfaltung kommen und musste dann doch durch Superstar Messi das 0:2 schlucken. Wenige Minuten später war der Argentinier per Traumtor zur Stelle und stellte auf 3:0. Im Anschluss verpassten die Reds in Person von Salah den wichtigen Auswärtstreffer und müssen so nun eine hohe Hürde nehmen. Soviel zur Ausgangslage!

DAZN oder Sky? Wer überträgt Liverpool vs. Barcelona am Dienstagabend live im TV und im LIVE-STREAM? Diese Frage stellen sich viele Fans, weswegen wir in diesem Artikel darauf antworten.

FC Liverpool vs. FC Barcelona: Das CL-Duell heute auf einen Blick

Spiel FC Liverpool - FC Barcelona Datum Dienstag, 7. Mai 2019 | 21 Uhr Ort Anfield Stadium, Liverpool Kapazität 54.074 Plätze

DAZN oder Sky? Wer überträgt Liverpool vs. Barcelona heute live im TV?

Liverpool vs. Barcelona wird am Dienstagabend live im TV zu sehen sein. Wir verraten Euch, welcher Sender für Euch zuständig ist, wenn Ihr die Begegnung der unbedingt sehen wollt. Wer überträgt Liverpool vs. Barcelona heute live im TV?

Sky überträgt Liverpool vs. Barcelona heute live im TV

Gute Nachrichten für alle Kunden des Unterföhringer TV-Senders Sky: Jeder, der ein Abo besitzt, kann am Dienstag live mit dabei sein, denn Liverpool vs. Barcelona wird heute live in voller Länge im Fernsehen bei Sky übertragen.

Da parallel keine Partie stattfindet, gibt es keine Sky-Konferenz, die sonst immer auf Sky Sport läuft.

Sky ist schon seit mehreren Jahren für die Übertragung der UEFA Champions League im TV zuständig und ist deswegen natürlich auch live im Fernsehen dabei, wenn Liverpool und Barcelona aufeinandertreffen.

Neben Sky hat auch DAZN seit dieser Spielzeit Übertragungsrechte für die UEFA Champions League (Picking-System), ist jedoch ein Streamingportal, dass online LIVE-Sport anbietet. Kleiner Wink: Ihr könnt aber auch die Streams von DAZN auf Eurem TV-Bildschirm anschauen.

Überträgt das Free-TV Liverpool vs. Barcelona heute live?

Die UEFA Champions League heute live im deutschen Free-TV sehen? Schön wär's, doch leider sind diese Zeiten vorbei. Nachdem jahrelang das ZDF noch eine Rolle bei den Übertragungsrechten gespielt hat, ist dies in der Saison 2018/19 nicht mehr der Fall.

Das bedeutet im Umkehrschluss: FC Liverpool vs. FC Barcelona wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Die Rechte an der UEFA Champions League liegen nämlich bei DAZN und Sky.

DAZN oder Sky? Wer überträgt Liverpool vs. Barcelona heute im LIVE-STREAM?

Alternativ zur TV-Übertragung könnt Ihr die kompletten 90 Minuten zwischen und auch per LIVE-STREAM verfolgen. Hierbei habt Ihr folgende Möglichkeiten:

DAZN überträgt Liverpool vs. Barcelona heute im LIVE-STREAM: So geht's

Wir haben im obrigen Abschnitt erfahren, dass sich DAZN und Sky die Rechte an der UEFA Champions League seit der Saison 2018/19 teilen. Das bedeutet laut der Regelung für das Halbfinale ganz einfach, dass FC Liverpool vs. FC Barcelona heute live im Stream von DAZN übertragen wird.

Dort geht es um 20.45 Uhr mit den Vorberichten los, ehe um 21 Uhr die Partie in voller Länge via LIVE-STREAM zu sehen ist. Das Positive bei DAZN? Mit dem Gratismonat müsst Ihr für das Halbfinalrückspiel keinen Cent bezahlen.

Die Regulierung der Übertragung der Begegnung hat aber noch einen zweiten Kanal parat, auf dem Liverpool vs. Barcelona ebenfalls übertragen wird.

Sky Go überträgt Liverpool vs. Barcelona heute im live im Stream: So geht's

FC Liverpool vs. FC Barcelona wird heute nämlich live im Stream von Sky Go übertragen, da Sky ja ebenfalls ein Rechteinhaber ist und die Aufteilung zwischen Sky und DAZN das Halbfinale auf beiden Kanälen vorsieht.

Wer eine Mitgliedschaft bei Sky besitzt, erhält automatisch einen Zugang zum mobilen Angebot von Sky Go. Dadurch wird jedem Kunden ermöglicht, die Partie auch auf einem mobilen Gerät via App mitzuerleben. (Einfach Kennzahl und PIN online eingeben und das Spiel live genießen!)

Die Übertragung im Stream ist deckungsgleich mit dem regulären TV-Programm.

Sky Ticket überträgt Liverpool vs. Barcelona heute im LIVE-STREAM

Der Unterföhringer TV-Kanal Sky hat aber noch ein weiteres Eisen im Feuer, wenn es um die LIVE-Übertragung der Champions League im STREAM geht. Die Alternative zu DAZN und Sky Go nennt sich Sky Ticket und ist eine Option, mit der die Begegnung ohne Vertragsbindung angesehen werden kann.

Dort erhaltet Ihr einen 24-Stunden-Zugang oder ein Monatsabo und könnt die CL live ansehen.

Überträgt das ZDF oder die ARD Liverpool vs. Barcelona heute live im Stream?

Das Free-TV hat ebenfalls keine Live-Bilder aus dem Anfield Stadium im Programm. ZDF, ARD, Eurosport und Sport 1 - keiner dieser TV-Sender hat Übertragungsrechte am Champions-League-Spiel, sodass das Halbfinale dort nicht im LIVE-STREAM vorhanden ist.

DAZN oder Sky? Wer zeigt die Highlights von Liverpool vs. Barcelona heute?

Die Highlights der Partie Liverpool vs. Barcelona interessieren Euch, weil Ihr die Begegnung live in TV und LIVE-STREAM verpasst habt? Kein Problem, denn Ihr könnt die besten Szenen der Partie auf gleich mehreren Kanälen sehen.

DAZN zeigt die Highlights von Liverpool vs. Barcelona

FC Liverpool vs. FC Barcelona ist zu Ende, jetzt heißt es: Schnell die Highlights suchen! Wenn Ihr Euch nach Abpfiff 40 Minuten geduldet, dann könnt Ihr die besten Szenen mit einem Abo am späten Dienstagabend anschauen.

Im Rahmen eines Gratismonats könnt Ihr den Service von DAZN zunächst vier Wochen lang kostenlos und ohne Risiko ausprobieren. Zudem besteht die Chance, die vollen 90 Minuten oder mehr erneut im RE-LIVE bei DAZN zu streamen.

Wollt Ihr nach dem ersten Test bei DAZN bleiben? Kein Problem, das Abo läuft automatisch weiter, wofür Ihr ab Monat zwei dann nur 9,99 Euro pro Monat zahlen müsst. Keine Sorge, das Abonnement ist dabei an keine vertraglichen Bindungen gekoppelt und kann jederzeit problemlos wieder gekündigt werden.

Zudem ist das Live-Angebot von DAZN nicht nur auf dem PC, sondern auch auf sämtlichen Apple- und Android-Geräten nutzbar. Ihr müsst also nur die entsprechende App im Google Play - oder App-Store downloaden und könnt dann gleich loslegen.

Sky zeigt die Highlights von Liverpool vs. Barcelona

Ist auch auf Sky die Übertragung der Partie Liverpool vs. Barcelona vorbei, dann widmen sich die zuständigen Moderatoren der Sendung "Dienstag der Champions - Die Analyse" den besten Szenen der Partie.

Dies geschieht direkt im Anschluss an das Spiel an der Anfield Road.

Auch hier lautet die essenzielle Voraussetzung, dass man ein Abonnement braucht, um die Highlights von Liverpool vs. Barcelona heute bei Sky zu sehen.

FC Liverpool vs. FC Barcelona: Die VIDEO-Highlights des Hinspiels

FC Liverpool vs. FC Barcelona: Die letzten Nachrichten vor dem Rückspiel