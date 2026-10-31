Der Bundesliga-Klassiker ist zurück: Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund zum ultimativen Topspiel. Abseits des Rasens hatte der Rekordmeister zuletzt unruhige Tage – unter anderem, weil Trainer Vincent Kompany gesundheitsbedingt eine Pause einlegen muss. Sportlich bleibt es das gewohnte Bild: Spitzenreiter München trifft auf den Verfolger aus Dortmund.

Anpfiff in der Allianz Arena ist am heutigen Samstag um 18:30 Uhr. Da beide Klubs punktgleich in diesen 8. Spieltag gehen, schnappt sich der Gewinner des Duells gleichzeitig die Tabellenführung.

Wo genau wird das Spitzenduell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund im TV und Livestream übertragen? GOAL liefert alle Antworten zum Bundesliga-Klassiker.

DAZN oder Sky für FC Bayern München gegen BVB heute live? Übertragung von FCB vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga

Das Bundesliga-Topspiel läuft in dieser Spielzeit ausnahmslos bei einem festen Anbieter. Das gilt logischerweise ebenso für das Duell zwischen den Bayern und Dortmund, welches exklusiv bei Sky läuft.

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Für den Zugriff wird ein Bezahlabo benötigt. Im klassischen Fernsehen läuft das Match auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 sowie Sky Sport Top Event.

Wer die Begegnung lieber im Netz verfolgen will, dem stehen zwei Optionen bereit: Das Spiel wird sowohl über Sky Go (im regulären Abonnement enthalten) als auch via WOW gestreamt. Eine Gratis-Übertragung im TV oder im Netz ist komplett ausgeschlossen. Auch bei DAZN wird diese Partie nicht zu sehen sein.

Übertragungsart Sender & Plattformen Live-Übertragung im Fernsehen Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event (Pay-TV) Offizielle Livestreams im Netz Sky Go (für Abo-Kunden) und WOW (Streaming-Dienst) Abonnement & Kosten Kostenpflichtiges Abonnement notwendig (keine Gratis-Übertragung) Alternative Streaming-Dienste Keine Übertragung auf DAZN vorhanden

DAZN oder Sky für FC Bayern München gegen BVB heute live? Übertragung von FCB vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf Sky

Das bewährte Topspiel-Team ist bereit und berichtet in gewohnter Besetzung live vom deutschen Klassiker bei Sky.

Als Kommentator führt Euch Wolff-Christoph Fuss durch das Spiel. An seiner Seite kümmert sich Experte und Co-Kommentator Lothar Matthäus unter anderem darum, den schnellsten Profi des Abends zu küren. Die Moderation im Stadion übernimmt Sebastian Hellmann, der in der Allianz Arena von Expertin Julia Simic unterstützt wird.

Das Vorprogramm bei Sky beginnt um 17:30 Uhr direkt im Anschluss an die Bundesliga-Konferenz.

Rolle Besetzung & Sendezeit Kommentator Wolff-Christoph Fuss Moderator Sebastian Hellmann Experten Lothar Matthäus (Co-Kommentator) und Julia Simic Übertragungsbeginn Ab 17:30 Uhr (direkt nach der Bundesliga-Konferenz) Austragungsort Allianz Arena (Besetzung ist vor Ort)

DAZN oder Sky für FC Bayern München gegen BVB heute live? Übertragung von FCB vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - die letzten fünf deutschen Klassiker