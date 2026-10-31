Der Bundesliga-Klassiker ist zurück: Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund zum ultimativen Topspiel. Abseits des Rasens hatte der Rekordmeister zuletzt unruhige Tage – unter anderem, weil Trainer Vincent Kompany gesundheitsbedingt eine Pause einlegen muss. Sportlich bleibt es das gewohnte Bild: Spitzenreiter München trifft auf den Verfolger aus Dortmund.
Anpfiff in der Allianz Arena ist am heutigen Samstag um 18:30 Uhr. Da beide Klubs punktgleich in diesen 8. Spieltag gehen, schnappt sich der Gewinner des Duells gleichzeitig die Tabellenführung.
Wo genau wird das Spitzenduell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund im TV und Livestream übertragen? GOAL liefert alle Antworten zum Bundesliga-Klassiker.
DAZN oder Sky für FC Bayern München gegen BVB heute live? Übertragung von FCB vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga
Das Bundesliga-Topspiel läuft in dieser Spielzeit ausnahmslos bei einem festen Anbieter. Das gilt logischerweise ebenso für das Duell zwischen den Bayern und Dortmund, welches exklusiv bei Sky läuft.
Für den Zugriff wird ein Bezahlabo benötigt. Im klassischen Fernsehen läuft das Match auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 sowie Sky Sport Top Event.
Wer die Begegnung lieber im Netz verfolgen will, dem stehen zwei Optionen bereit: Das Spiel wird sowohl über Sky Go (im regulären Abonnement enthalten) als auch via WOW gestreamt. Eine Gratis-Übertragung im TV oder im Netz ist komplett ausgeschlossen. Auch bei DAZN wird diese Partie nicht zu sehen sein.
Übertragungsart
Sender & Plattformen
Live-Übertragung im Fernsehen
Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event (Pay-TV)
Offizielle Livestreams im Netz
Sky Go (für Abo-Kunden) und WOW (Streaming-Dienst)
Abonnement & Kosten
Kostenpflichtiges Abonnement notwendig (keine Gratis-Übertragung)
Alternative Streaming-Dienste
Keine Übertragung auf DAZN vorhanden
DAZN oder Sky für FC Bayern München gegen BVB heute live? Übertragung von FCB vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf Sky
Das bewährte Topspiel-Team ist bereit und berichtet in gewohnter Besetzung live vom deutschen Klassiker bei Sky.
Als Kommentator führt Euch Wolff-Christoph Fuss durch das Spiel. An seiner Seite kümmert sich Experte und Co-Kommentator Lothar Matthäus unter anderem darum, den schnellsten Profi des Abends zu küren. Die Moderation im Stadion übernimmt Sebastian Hellmann, der in der Allianz Arena von Expertin Julia Simic unterstützt wird.
Das Vorprogramm bei Sky beginnt um 17:30 Uhr direkt im Anschluss an die Bundesliga-Konferenz.
Rolle
Besetzung & Sendezeit
Kommentator
Wolff-Christoph Fuss
Moderator
Sebastian Hellmann
Experten
Lothar Matthäus (Co-Kommentator) und Julia Simic
Übertragungsbeginn
Ab 17:30 Uhr (direkt nach der Bundesliga-Konferenz)
Austragungsort
Allianz Arena (Besetzung ist vor Ort)
DAZN oder Sky für FC Bayern München gegen BVB heute live? Übertragung von FCB vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga - die letzten fünf deutschen Klassiker
Wettbewerb
Datum
Begegnung
Ergebnis
Franz-Beckenbauer-Supercup
22.08.2026
Borussia Dortmund – FC Bayern München
1:2
Bundesliga (Saison 25/26)
28.02.2026
Borussia Dortmund – FC Bayern München
2:3
Bundesliga (Saison 25/26)
18.10.2025
FC Bayern München – Borussia Dortmund
2:1
Bundesliga (Saison 24/25)
12.04.2025
FC Bayern München – Borussia Dortmund
2:2
Bundesliga (Saison 24/25)
30.11.2024
Borussia Dortmund – FC Bayern München
1:1