DAZN oder Sky - wo läuft FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) live im TV und LIVE-STREAM?

Der FC Bayern München empfängt das Starensemble von PSG in der Champions League. Die Infos zur Übertragung.

Im Viertelfinale der Champions League trifft Titelverteidiger FC Bayern München auf Vorjahresfinalist Paris Saint-Germain. Das Hinspiel steigt am Mittwoch um 21.00 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Es ist die Neuauflage des Endspiels aus dem vergangenen Sommer. Der FC Bayern München trifft auf PSG, es geht um den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse. Die Münchner kommen mit dem Gefühl des Sieges im Topspiel bei RB Leipzig ins Spiel, der Ausfall von Weltfußballer Robert Lewandowski wiegt aber schwer.

Paris kann unterdessen auf seine Offensivstars Kylian Mbappe und Neymar zählen, die Form aber stimmt nicht bei den Franzosen. Der Serienmeister verlor das Spitzenspiel am Wochenende gegen OSC Lille und damit auch die Tabellenführung.

Die Bayern messen sich mit PSG. Goal liefert die Informationen zur Übertragung.

DAZN oder Sky? FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain WETTBEWERB Champions League | Viertelfinal-Hinspiel ORT Allianz Arena | München ANSTOSS Mittwoch | 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER)

DAZN oder Sky? So läuft die Übertragung der Champions League

Die Champions League wird in Deutschland vom Streamingdienst DAZN und vom Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Beide Sender teilen sich die vier Spiele des Viertelfinals gleichmäßig untereinander auf. Pro Tag zeigen Sky und DAZN jeweils ein Spiel live, die Konferenz aus den beiden Partien eines Tages ist nur auf Sky zu sehen.

Da Sky ein Erstwahlrecht besitzt und sich gerade von der Partie der Bayern gute Quoten verspricht, ist die Begegnung der Münchner gegen PSG im Einzelspiel auf Sky zu sehen.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain): Die Übertragung im TV bei Sky

Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt bereits um 19.30 Uhr bei Sky Sport 2 und bei Sky Sport UHD. Auch im Free-TV ist die Vorberichterstattung zu sehen, dort auf dem Nachrichtenkanal Sky Sport News.

Die Übertragung des Einzelspiels beginnt um 20.50 Uhr ebenfalls bei Sky Sport 2 und Sky Sport. Als Kommentator begleitet Wolff Fuss die Partie.

DAZN oder Sky? Das kostet die Sky-Übertragung für Bayern vs. PSG

Um die Champions League bei Sky sehen zu können, benötigt Ihr das Sport-Paket. Dieses beinhaltet neben der Königsklasse auch den DFB-Pokal und die Premier League sowie abseits des Fußballs auch die Formel 1, Handball, Tennis und noch mehr. Das Sport-Paket gibt es derzeit für 17,50 Euro monatlich.

Wenn Ihr auch noch die Fußball-Bundesliga dazu haben wollt, müsst Ihr das Kombi-Paket auswählen. Dieses bietet das gesamte Sport-Angebot von Sky und kostet derzeit 30 Euro monatlich.

Alle Infos zu den Sky-Paketen

DAZN oder Sky? Die Übertragung von Bayern vs. PSG im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Natürlich gibt es die Begegnung auch im LIVE-STREAM.

Mit Sky Go habt Ihr die Möglichkeit, die Inhalte Eures Abonnements über das Internet live und auf Abruf zu sehen. Sky Go ist in jedem Vertrag bereits ohne Aufpreis enthalten. Alles, was Ihr tun müsst, ist, die App auf Euer Smartphone, Tablet oder Euren Laptop herunterzuladen, Euch einzuloggen und schon kann es losgehen.

Bei Sky Ticket seid Ihr unabhängig von einem bestehenden Sky-Vertrag. Ihr könnt ganz ohne Vertragsbindung auf das Angebot von Sky zurückgreifen. Um die Champions League im Einzelspiel zu sehen, benötigt Ihr eines der sogenannten Supersport Tickets. Diese unterscheiden sich je nach Preis und Laufzeit.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain): Darum zeigt DAZN die Begegnung nicht

Bei der Absprache zwischen beiden Sendern genießt Sky ein Erstwahlrecht. In der laufenden Saison war die große Mehrzahl der Bayern-Spiele in der Champions League bei Sky zu sehen, da die Münchner für den Unterföhringer Sender ein wichtiges Zugpferd für die Einschaltquoten sind.

Daher entschied sich Sky auch bei der Verteilung der Mittwochsspiele für die Bayern, zumal das Parallelspiel zwischen dem FC Porto und dem FC Chelsea weniger Klang besitzt. Dieses ist dafür bei DAZN zu sehen.

Jedoch sind bei DAZN die Höhepunkte der Partie zwischen Bayern und PSG zeitnah nach Abpfiff zu sehen.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain): So sehe ich die Höhepunkte bei DAZN

Bei DAZN gibt es Unmengen an Fußball und anderem Sport zu sehen. Von La Liga und Serie A über Darts und US-Sport bis hin zu Kampfsport ist alles dabei.

Der erste Monat ist dabei kostenfrei, um DAZN ausgiebig testen zu können. Wenn Ihr überzeugt seid, könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr ein Monatsabo für 11,99 Euro oder ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen wollt.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain): Der LIVE-TICKER von Goal

Alle Infos zum Spielgeschehen findet Ihr auch im LIVE-TICKER von Goal. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene in der Allianz Arena.

Zum LIVE-TICKER

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain): Der Vorbericht

Finale reloaded: Bayern München will gegen Paris St. Germain den Traum von der Titelverteidigung in der Champions League am Leben erhalten. Doch Neymar, Mbappe und Co. brennen trotz erheblicher Probleme auf Revanche für das verlorene Endspiel von Lissabon.

München (SID) Vor dem Giganten-Duell mit den Ausnahmekönnern Neymar und Kylian Mbappe lässt der FC Bayern erst gar keine Zweifel an seinen großen Ambitionen aufkommen. "Wir haben gezeigt, dass wir im Moment die beste Mannschaft in Europa sind - uns muss man erstmal schlagen", betonte Vorstand Oliver Kahn vor dem "Finale reloaded" in der Champions League gegen das Starensemble von Paris St. Germain. Und Uli Hoeneß setzt knapp acht Monate nach dem Triumph von Lissabon sogar noch einen drauf. "Die jetzige Mannschaft des FC Bayern ist die beste Mannschaft der Welt", sagte der Ehrenpräsident im kicker großspurig.

Während der französische Meister PSG schwer angeschlagen im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in München auf Revanche aus ist, strotzen die Bayern trotz des Ausfalls von Weltfußballer Robert Lewandowski und des positiv auf Corona getesteten Nationalspielers Serge Gnabry vor Selbstvertrauen. "Wir wollen ins Finale", unterstrich Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung am 29. Mai in Istanbul soll Paris nur ein Zwischenstopp sein.

Dass es gegen das Team um Wunderknabe Mbappe und Weltstar Neymar aber kein Spaziergang ins Halbfinale wird, ist allen in München bewusst. Wie beim 1:0 im Endspiel werde man erneut "auf höchstem Niveau gefordert", meinte Salihamidzic. Jeder wisse, so Kahn, "was sie für eine offensive Kraft haben, mit Spielern wie Neymar oder Mbappe, die zu jeder Zeit ein Spiel entscheiden können. Das ist ein absoluter Hammergegner."

Das Finale vom 23. August 2020, in dem Kingsley Coman mit seinem Siegtor zum Helden avanciert war, spielt bei der Neuauflage laut Trainer Hansi Flick jedoch keine Rolle mehr. "Für Paris vielleicht, aber nicht für uns. Es ist ein neues Spiel, eine neue Mannschaft, Paris hat einen neuen Trainer", sagte Flick lapidar.

Ein neues Spiel mit den gleichen Vorgaben, um gegen Neymar und Mbappe die Kontrolle zu behalten. Sein Team müsse bei Ballbesitz wie in Lissabon "eine gute Ordnung und Restverteidigung haben", betonte Flick: "Es ist wichtig, die Schnittstellen und Passwege zuzumachen." Zudem forderte er nach dem 1:0 im Liga-Gipfel in Leipzig nach vorne "mehr Entschlossenheit", um zu Hause die Grundlage für das Rückspiel am 13. April und ein Halbfinale gegen Manchester City oder Borussia Dortmund zu legen.

PSG mit den Nationalspielern Julian Draxler und Thilo Kehrer will jedoch einen erneuten Bayern-Erfolg trotz erheblicher Personalsorgen mit gleich neun Ausfällen mit aller Macht verhindern. Nach dem Final-Frust sei die Motivation "noch größer geworden, die Champions League jetzt zu gewinnen", sagte Kehrer in Sport Bild.

Doch unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino, der Thomas Tuchel ablöste, ist keine Entwicklung zu erkennen. Paris verlor in dieser Saison schon acht Mal, so oft wie seit zehn Jahren nicht mehr in einer Spielzeit. "So weit entfernt von München", titelte deshalb die Sportzeitung L'Equipe nach dem jüngsten 0:1 gegen Tabellenführer Lille und meinte damit nicht die Entfernung zur bayerischen Landeshauptstadt. Dazu kommen erneute Diskussionen um Neymar.

Pochettino war trotzdem bemüht, nach vorne zu blicken. "Natürlich müssen wir weitermachen und an alle Wettbewerbe denken", sagte der Argentinier. Man spiele "gegen die aktuell beste Mannschaft auf dem Kontinent. Aber wir sind optimistisch. Wir haben auch schon Barcelona ausgeschaltet."

