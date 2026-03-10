DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im TV?

In der Champions League ist der deutsche Rekordmeister Bayern München am heutigen Dienstag, 10. März, gefordert. Es steht das Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo auf dem Programm. Spielbeginn in der New Balance Arena ist um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Atalanta Bergamo vs Bayern München heute live im Free-TV und Livestream?

Das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern wird exklusiv live von Amazon Prime Video im TV und im Stream übertragen. Aus Bergamo berichten Moderator Jonas Friedrich, einige Experten um Mats Hummels sowie die Kommentatoren Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes.

Zugriff auf die Übertragung des Streamingdienstes habt ihr nur mit einem Amazon-Prime-Abo.

Anstoßzeit Atalanta Bergamo gegen Bayern München

Champions League - Endrunde New Balance Arena

Atalanta Bergamo vs. Bayern München: Aufstellungen

News über Atalanta Bergamo

Atalanta Bergamo setzte in der Playoff-Runde gegen Borussia Dortmund durch. Nach dem 0:2 im Hinspiel in Dortmund machte spätes Elfmetertor von Lazar Samardžić in der Nachspielzeit zum 4:1 im Rückspiel den Einzug ins Achtelfinale perfekt.

News über Bayern München

Das Achtelfinale erreichte der FC Bayern München mit einer Bilanz von sieben Erfolgen bei lediglich einer Niederlage als Zweiter der Ligaphase direkt. In der Bundesliga gewann der Rekordmeister am vergangenen Freitag gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:1 und thront unangefochten von der Tabellenspitze.

Form

Bilanz direkte Duelle

Atalanta Bergamo vs Bayern München: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Torwart Manuel Neuer zog sich gegen Gladbach einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zu und kann deshalb in Bergamo wohl nicht spielen. , soll aber in der CL wieder zum Einsatz kommen.

