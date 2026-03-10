Goal.com
Champions League
team-logoAtalanta Bergamo
New Balance Arena
team-logoBayern München
Andreas Pfeffer

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im TV?

Bayern München trifft am Dienstag in der Champions League auswärts auf Atalanta Bergamo. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Champions League ist der deutsche Rekordmeister Bayern München am heutigen Dienstag, 10. März, gefordert. Es steht das Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo auf dem Programm. Spielbeginn in der New Balance Arena ist um 21 Uhr. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Atalanta Bergamo vs Bayern München heute live im Free-TV und Livestream?

Das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern wird exklusiv live von Amazon Prime Video im TV und im Stream übertragen. Aus Bergamo berichten Moderator Jonas Friedrich, einige Experten um Mats Hummels sowie die  Kommentatoren Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes.

Zugriff auf die Übertragung des Streamingdienstes habt ihr nur mit einem Amazon-Prime-Abo. 

Champions League
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA
Bayern München crest
Bayern München
FCB

Anstoßzeit Atalanta Bergamo gegen Bayern München

crest
Champions League - Endrunde
New Balance Arena

Atalanta Bergamo vs. Bayern München: Aufstellungen

Atalanta Bergamo vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

Atalanta BergamoHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestFCB
29
M. Carnesecchi
4
I. Hien
3
O. Kossounou
23
S. Kolasinac
77
D. Zappacosta
8
M. Pasalic
59
N. Zalewski
15
M. de Roon
10
L. Samardzic
47
L. Bernasconi
9
G. Scamacca
40
J. Urbig
2
D. Upamecano
4
J. Tah
44
J. Stanisic
27
K. Laimer
14
L. Diaz
7
S. Gnabry
17
M. Olise
6
J. Kimmich
45
A. Pavlovic
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Palladino

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kompany

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Atalanta Bergamo

Atalanta Bergamo setzte in der Playoff-Runde gegen Borussia Dortmund durch. Nach dem 0:2 im Hinspiel in Dortmund machte spätes Elfmetertor von Lazar Samardžić in der Nachspielzeit zum 4:1 im Rückspiel den Einzug ins Achtelfinale perfekt. 

News über Bayern München

Das Achtelfinale erreichte der FC Bayern München mit einer Bilanz von sieben Erfolgen bei lediglich einer Niederlage als Zweiter der Ligaphase direkt.  In der Bundesliga gewann der Rekordmeister am vergangenen Freitag gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:1 und thront unangefochten von der Tabellenspitze. 

Torwart Manuel Neuer zog sich gegen Gladbach  einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zu und kann deshalb in Bergamo wohl nicht spielen. , soll aber in der CL wieder zum Einsatz kommen.

Form

ATA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

FCB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
15/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

Atalanta Bergamo vs Bayern München: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

