Am heutigen Mittwoch geht es in der BayArena von Leverkusen rund. Der englische Spitzenklub FC Arsenal ist bei Bayer 04 Leverkusen zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zu Gast. Um 18.45 Uhr wird die Begegnung eröffnet. Lesen Sie hier die Spielvorschau Bayer Leverkusen gegen FC Arsenal.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Bayer 04 Leverkusen vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV?

Amazon Prime Video wird die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Arsenal nicht live übertragen. Stattdessen zeigt DAZN das Duell live und exklusiv.

Ab 18 Uhr überträgt der Streamingdienst im Pay-TV sowie kostenpflichtigem Livestream. Durch die Sendung führen Christina Rann (Moderatorin), Jan Platte (Kommentator), Nils Petersen (Experte) und Jan Wochner (Reporter).

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen FC Arsenal

Bayer Leverkusen vs. FC Arsenal: Aufstellungen

News über Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen geht als klarer Außenseiter in dieses Hinspiel. In der Champions League setzte sich das Team wenig überzeugend in der Summe mit 2:0 gegen Olympiakos Piräus durch und auch in der Bundesliga kam das Team nicht über ein 3:3 Remis gegen den SC Freiburg hinaus, rangiert aktuell auf Platz sechs.

Die Ausfallliste bei der Werkself ist lang: Eliesse Ben Seghir (Sprunggelenksverletzung), Nathan Tella (Fußverletzung), Mark Flekken (Bänderverletzung), Loic Badé (Oberschenkelverletzung), Lucas Vázquez (Wadenverletzung), Patrik Schick (muskuläre Probleme) und Arthur (Syndesmosebandriss) könnten allesamt für die CL-Partie fehlen.

News über FC Arsenal

Kai Havertz kehrt nach Leverkusen zurück - allerdings wohl anders, als es sich die Heimfans in ihren Träumen ausgemalt haben. Der von Verletzungen geplagte Superstar will sich mit überzeugenden Auftritten für eine WM-Teilnahme empfehlen.

Die Gunners sind richtig gut drauf, blieben in der Ligaphase der Champions League ohne Punktverlust und führen aktuell auch die Tabelle der Premier League mit Abstand an. Allerdings gelang gegen den Drittligisten Mansfield Town im FA Cup nur mit Mühe die Qualifikation für das Viertelfinale (2:1).

Gegen Leverkusen dürften Mikel Merino (Fußoperation), Martin Ödegaard (Knieprobleme) und William Saliba (Distorsion am Knöchel) voraussichtlich ausfallen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Bayer Leverkusen vs. FC Arsenal: Die Tabellen

