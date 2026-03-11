Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoFC Arsenal
Hier live sehen
Janek Subke

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Bayer 04 Leverkusen vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV?

In der Champions League empfängt Bayer Leverkusen den FC Arsenal. Wo das Hinspiel des Achtelfinal-Krachers übertragen wird, erfahrt Ihr bei GOAL.

Am heutigen Mittwoch geht es in der BayArena von Leverkusen rund. Der englische Spitzenklub FC Arsenal ist bei Bayer 04 Leverkusen zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zu Gast. Um 18.45 Uhr wird die Begegnung eröffnet. Lesen Sie hier die Spielvorschau Bayer Leverkusen gegen FC Arsenal.

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Bayer 04 Leverkusen vs. FC Arsenal heute im Live Stream und live im TV?

Amazon Prime Video wird die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Arsenal nicht live übertragen. Stattdessen zeigt DAZN das Duell live und exklusiv.

DAZNHier ansehen

Ab 18 Uhr überträgt der Streamingdienst im Pay-TV sowie kostenpflichtigem Livestream. Durch die Sendung führen Christina Rann (Moderatorin), Jan Platte (Kommentator), Nils Petersen (Experte) und Jan Wochner (Reporter).

Champions League
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS

Sport-Club Freiburg v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen FC Arsenal

crest
Champions League - Endrunde
BayArena

Bayer Leverkusen vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer LeverkusenHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestARS
28
J. Blaswich
12
E. Tapsoba
4
J. Quansah
8
R. Andrich
30
I. Maza
20
A. Grimaldo
11
M. Terrier
42
M. Culbreath
25
E. Palacios
24
A. Garcia
35
C. Kofane
1
D. Raya
5
Piero Hincapié
3
C. Mosquera
6
Gabriel
12
J. Timber
7
B. Saka
10
E. Eze
41
D. Rice
36
M. Zubimendi
11
G. Martinelli
14
Viktor Gyökeres

4-2-3-1

ARSAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Arteta

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen geht als klarer Außenseiter in dieses Hinspiel. In der Champions League setzte sich das Team wenig überzeugend in der Summe mit 2:0 gegen Olympiakos Piräus durch und auch in der Bundesliga kam das Team nicht über ein 3:3 Remis gegen den SC Freiburg hinaus, rangiert aktuell auf Platz sechs.

Die Ausfallliste bei der Werkself ist lang: Eliesse Ben Seghir (Sprunggelenksverletzung), Nathan Tella (Fußverletzung), Mark Flekken (Bänderverletzung), Loic Badé (Oberschenkelverletzung), Lucas Vázquez (Wadenverletzung), Patrik Schick (muskuläre Probleme) und Arthur (Syndesmosebandriss) könnten allesamt für die CL-Partie fehlen.

News über FC Arsenal

Kai Havertz kehrt nach Leverkusen zurück - allerdings wohl anders, als es sich die Heimfans in ihren Träumen ausgemalt haben. Der von Verletzungen geplagte Superstar will sich mit überzeugenden Auftritten für eine WM-Teilnahme empfehlen.

Die Gunners sind richtig gut drauf, blieben in der Ligaphase der Champions League ohne Punktverlust und führen aktuell auch die Tabelle der Premier League mit Abstand an. Allerdings gelang gegen den Drittligisten Mansfield Town im FA Cup nur mit Mühe die Qualifikation für das Viertelfinale (2:1).

Gegen Leverkusen dürften Mikel Merino (Fußoperation), Martin Ödegaard (Knieprobleme) und William Saliba (Distorsion am Knöchel) voraussichtlich ausfallen.

Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images

Form

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

ARS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

B04

Letzte 3 Spiele

ARS

0

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

3

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
2/3
Beide Teams haben getroffen
3/3

Bayer Leverkusen vs. FC Arsenal: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Nützliche Links

Werbung
0