Die Champions League geht in die nächste Runde: Am Mittwoch, den 25. November, stehen die Begegnungen des fünften Spieltags der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es der FC Bayern München auswärts mit OSC Lille zu tun. Im Stade Pierre-Mauroy rollt der Ball ab 21 Uhr.

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Wie Ihr das Aufeinandertreffen live im TV und Livestream verfolgen könnt, zeigt Euch GOAL.

DAZN oder Amazon Prime für OSC Lille vs. FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB in der Champions League

Während sich am Dienstag noch Amazon Prime Video und DAZN die Übertragungsrechte für die Champions-League-Partien teilten, laufen sämtliche Mittwochsspiele exklusiv bei DAZN. Somit ist auch das Auswärtsspiel des FC Bayern bei OSC Lille dort zu sehen. Die Vorberichte starten um 20.30 Uhr.

Fans haben dabei die Wahl zwischen der Übertragung des Bayern-Spiels als Einzelpartie und der parallel stattfindenden Mittwochskonferenz, in der alle neun Begegnungen des Spieltags zusammengefasst werden.

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DAZN oder Amazon Prime für OSC Lille vs. FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB in der Champions League - Wichtigste Infos

Begegnung OSC Lille vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League Spieltag 5 (Ligaphase) Datum 25. November 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Stade Pierre Mauroy, Lille Livestream DAZN

DAZN oder Amazon Prime für OSC Lille vs. FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB in der Champions League - Die Tabelle vor dem 5. Spieltag