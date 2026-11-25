Die Champions League geht in die nächste Runde: Am Mittwoch, den 25. November, stehen die Begegnungen des fünften Spieltags der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es der FC Bayern München auswärts mit OSC Lille zu tun. Im Stade Pierre-Mauroy rollt der Ball ab 21 Uhr.
Wie Ihr das Aufeinandertreffen live im TV und Livestream verfolgen könnt, zeigt Euch GOAL.
DAZN oder Amazon Prime für OSC Lille vs. FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB in der Champions League
Während sich am Dienstag noch Amazon Prime Video und DAZN die Übertragungsrechte für die Champions-League-Partien teilten, laufen sämtliche Mittwochsspiele exklusiv bei DAZN. Somit ist auch das Auswärtsspiel des FC Bayern bei OSC Lille dort zu sehen. Die Vorberichte starten um 20.30 Uhr.
Fans haben dabei die Wahl zwischen der Übertragung des Bayern-Spiels als Einzelpartie und der parallel stattfindenden Mittwochskonferenz, in der alle neun Begegnungen des Spieltags zusammengefasst werden.
Voraussetzung für den Zugriff auf die Champions-League-Inhalte ist ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abonnement.
DAZN oder Amazon Prime für OSC Lille vs. FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB in der Champions League - Mit NordVPN überall auf der Welt streamen
Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
NordVPN
- Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
- Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
- 10 Geräte gleichzeitig abgesichert
- 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
- Dedizierte IP-Adresse
- Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
DAZN oder Amazon Prime für OSC Lille vs. FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB in der Champions League - Wichtigste Infos
Begegnung
OSC Lille vs. FC Bayern München
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
5 (Ligaphase)
Datum
25. November 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
Stade Pierre Mauroy, Lille
Livestream
DAZN
DAZN oder Amazon Prime für OSC Lille vs. FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB in der Champions League - Die Tabelle vor dem 5. Spieltag
#
Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
Paris Saint-Germain
4
4
0
0
20:5
15
12
2
Real Madrid
4
4
0
0
13:7
6
12
3
Arsenal FC
4
3
1
0
8:3
5
10
4
Como 1907
4
3
0
1
19:6
13
9
5
FC Barcelona
4
3
0
1
14:6
8
9
6
Aston Villa FC
4
3
0
1
12:6
6
9
7
Manchester City
4
3
0
1
12:7
5
9
8
Liverpool FC
4
3
0
1
14:10
4
9
9
FC Brügge
4
3
0
1
11:7
4
9
10
Sporting CP
4
3
0
1
8:4
4
9
11
Real Betis
4
3
0
1
8:6
2
9
12
Borussia Dortmund
4
3
0
1
7:5
2
9
13
FC Bayern München
4
2
2
0
12:5
7
8
14
VfB Stuttgart
4
2
1
1
7:4
3
7
15
Inter Mailand
4
2
0
2
8:6
2
6
16
LASK
4
2
0
2
10:9
1
6
17
Manchester United
4
2
0
2
8:8
0
6
18
Galatasaray
4
2
0
2
8:9
-1
6
19
Fenerbahce Istanbul
4
1
2
1
6:11
-5
5
20
AS Rom
4
1
1
2
10:8
2
4
21
Schachtar Donezk
4
1
1
2
4:4
0
4
22
Viking FK
4
1
1
2
9:10
-1
4
23
Atlético Madrid
4
1
1
2
4:5
-1
4
24
PSV Eindhoven
4
1
1
2
3:4
-1
4
25
FK Bodø/Glimt
4
1
1
2
4:9
-5
4
26
FC Porto
4
1
0
3
6:7
-1
3
27
SSC Neapel
4
1
0
3
6:11
-5
3
28
Villarreal CF
4
1
0
3
8:14
-6
3
29
AEK Athen
4
1
0
3
5:11
-6
3
29
RB Leipzig
4
1
0
3
5:11
-6
3
31
Sabah FK
4
1
0
3
4:10
-6
3
32
Feyenoord Rotterdam
4
1
0
3
4:11
-7
3
33
RC Lens
4
1
0
3
4:16
-12
3
34
Slavia Prag
4
0
1
3
5:9
-4
1
35
OSC Lille
4
0
1
3
4:10
-6
1
36
Slovan Bratislava
4
0
0
4
1:17
-16
0