Im Achtelfinale der Champions League bestreiten am heutigen Dienstag, den 17. März, Manchester City und Real Madrid das Topspiel. Das Rückspiel ist für 21 Uhr im Etihad Stadium in Manchester terminiert.

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DAZN oder Amazon Prime für Manchester City vs. Real Madrid? Wer zeigt / überträgt das Topspiel im Achtelfinale der Champions League im Live Stream und live im TV?

DAZN zeigt heute das Champions-League-Rückspiel zwischen Manchester City und Real Madrid live und in voller Länge. Die TV-Übertragung der Achtelfinalpartie seht Ihr zum einen auf DAZN 1. Max Siebald fungiert als Kommentator des Spiels, als Experte ist Tobias Schweinsteiger mit dabei. Alternativ könnt Ihr das Spiel in der Konferenz live auf DAZN 2 erleben.

Anstoßzeit Manchester City gegen Real Madrid

Champions League - Endrunde Etihad Stadium

Manchester City vs Real Madrid: Aufstellungen

News über Manchester City

Darüber hinaus bietet Euch der Pay-TV-Sender die Option das Duell zwischen Manchester City und Real Madrid live und vollumfänglich sowie in der Konferenz im Livestream zu erleben. Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

Manchester City erlebte im Hinspiel in der vergangenen Woche einen rabenschwarzen Tag. Gegen Real Madrid lag die Mannschaft von Pep Guardiola bereits zur Halbzeit mit 0:3 zurück und geht damit mit einem deutlichen Rückstand in das Rückspiel vor heimischem Publikum.

Zuletzt spielte Manchester City in der Premier League am vergangenen Samstag gegen West Ham United 1:1-Unentschieden.

News über Real Madrid

Real Madrid geht dementsprechend mit einer ausgezeichneten Ausgangslage in das heutige Rückspiel. Nach der starken Vorstellung von Fede Valverde, der gegen die Citizens alle drei Treffer erzielte, haben die Königlichen bereits einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale in der Königsklasse gemacht.

Die Generalprobe für das heutige Duell gewann Real Madrid am vergangenen Spieltag in der Liga gegen den FC Elche klar mit 4:1.

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Bilanz direkte Duelle

Manchester City vs Real Madrid: Die Tabellen

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