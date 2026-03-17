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DAZN oder Amazon Prime für Manchester City vs. Real Madrid? Wer zeigt / überträgt das Topspiel im Achtelfinale der Champions League im Live Stream und live im TV?

Real Madrid gastiert heute im Achtelfinale der Champions League bei Manchester City. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Im Achtelfinale der Champions League bestreiten am heutigen Dienstag, den 17. März, Manchester City und Real Madrid das Topspiel. Das Rückspiel ist für 21 Uhr im Etihad Stadium in Manchester terminiert.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

DAZN oder Amazon Prime für Manchester City vs. Real Madrid? Wer zeigt / überträgt das Topspiel im Achtelfinale der Champions League im Live Stream und live im TV?

DAZNHier live sehen!

DAZN zeigt heute das Champions-League-Rückspiel zwischen Manchester City und Real Madrid live und in voller Länge. Die TV-Übertragung der Achtelfinalpartie seht Ihr zum einen auf DAZN 1. Max Siebald fungiert als Kommentator des Spiels, als Experte ist Tobias Schweinsteiger mit dabei. Alternativ könnt Ihr das Spiel in der Konferenz live auf DAZN 2 erleben.

Darüber hinaus bietet Euch der Pay-TV-Sender die Option das Duell zwischen Manchester City und Real Madrid live und vollumfänglich sowie in der Konferenz im Livestream zu erleben. Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

Anstoßzeit Manchester City gegen Real Madrid

crest
Champions League - Endrunde
Etihad Stadium

Manchester City vs Real Madrid: Aufstellungen

Manchester City vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester CityHome team crest

4-1-4-1

Aufstellung

4-1-2-1-2

Home team crestRMA
25
G. Donnarumma
27
M. Nunes
15
M. Guehi
3
R. Dias
21
R. Ait Nouri
20
B. Silva
42
A. Semenyo
10
R. Cherki
33
N. O'Reilly
16
Rodri
9
E. Haaland
1
T. Courtois
22
Antonio Rüdiger
20
F. Garcia
14
Aurélien Tchouaméni
24
D. Huijsen
12
T. Alexander-Arnold
15
Arda Güler
8
F. Valverde
6
E. Camavinga
7
Vinicius Junior
21
B. Diaz

4-1-2-1-2

RMAAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Guardiola

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Arbeloa

Champions League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Manchester City

Manchester City erlebte im Hinspiel in der vergangenen Woche einen rabenschwarzen Tag. Gegen Real Madrid lag die Mannschaft von Pep Guardiola bereits zur Halbzeit mit 0:3 zurück und geht damit mit einem deutlichen Rückstand in das Rückspiel vor heimischem Publikum.

Zuletzt spielte Manchester City in der Premier League am vergangenen Samstag gegen West Ham United 1:1-Unentschieden. 

News über Real Madrid

Real Madrid geht dementsprechend mit einer ausgezeichneten Ausgangslage in das heutige Rückspiel. Nach der starken Vorstellung von Fede Valverde, der gegen die Citizens alle drei Treffer erzielte, haben die Königlichen bereits einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale in der Königsklasse gemacht.

Die Generalprobe für das heutige Duell gewann Real Madrid am vergangenen Spieltag in der Liga gegen den FC Elche klar mit 4:1.

Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images

Form

MCI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

RMA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

MCI

Letzte 5 Spiele

RMA

1

Sieg

0

Unentschieden

4

Siege

5

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Manchester City vs Real Madrid: Die Tabellen

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