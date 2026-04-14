Am heutigen Dienstag (14. April) kommt es im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zum Duell zwischen dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain. Anstoß ist um 21 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool. Das Hinspiel konnte PSG mit 2:0 für sich entscheiden.

Ob das Spektakel bei DAZN oder Amazon Prime übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

DAZN oder Amazon Prime für FC Liverpool vs. PSG: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute im Live Stream und TV?

Amazon Prime überträgt pro Champions-League-Woche exklusiv ein Dienstagsspiel und wählt die Partie selbst aus. Für die Viertelfinal-Rückspiele fiel die Entscheidung auf Liverpool gegen PSG (Dienstag, 14. April), das somit nur dort live zu sehen ist.

Die Vorberichte aus Anfield beginnen um 20 Uhr, Anstoß ist um 21 Uhr. Hannes Herrmann kommentiert, Benedikt Höwedes begleitet als Experte, Moderator ist Jonas Friedrich.

Das Parallelspiel zwischen Atletico und Barcelona läuft bei DAZN - ebenso wie die beiden Mittwochspartien (Bayern gegen Real und Arsenal gegen Sporting), für die ein DAZN-Unlimited-Abo erforderlich ist.

Themen der Woche: Was war bei Liverpool los?

Am Wochenende feierte Liverpool in der Liga einen 2:0-Erfolg gegen den FC Fulham. Die Treffer erzielten Rio Ngumoha und Mohamed Salah.

Themen der Woche: Was war bei Paris Saint-Germain los?

Mit dem 2:0-Erfolg aus dem Hinspiel im Rücken geht Paris mit einer komfortablen Ausgangslage ins heutige Rückspiel. Auch die Generalprobe verlief erfolgreich: Der französische Spitzenreiter bezwang den FC Toulouse mit 3:1.

Liverpool vs. Paris Saint-Germain: Anstoßzeit

Liverpool vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

Liverpool vs. Paris Saint-Germain: Form

Liverpool vs. Paris Saint-Germain: Bilanz direkte Duelle

Liverpool vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

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