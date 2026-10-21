Am Mittwochabend (21. Oktober) wartet in der Champions League ein echter Kracher: Der FC Bayern München empfängt den FC Arsenal zum 3. Spieltag der Ligaphase. In der Münchner Allianz Arena rollt ab 21 Uhr der Ball.
GOAL zeigt Euch, wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird.
DAZN oder Amazon Prime für FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB vs. Arsenal in der Champions League
Wer das Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal live verfolgen möchte, benötigt ein Abo bei DAZN. Eine Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen. Der Streaminganbieter zeigt das Aufeinandertreffen sowohl in voller Länge als Einzelspiel als auch im Rahmen der Konferenz. Dafür ist das Paket DAZN Unlimited erforderlich.
Bei einer Vertragsbindung von 24 Monaten liegt der monatliche Preis aktuell bei 24,99 Euro. Wer flexibel bleiben und monatlich kündigen möchte, zahlt regulär 44,99 Euro pro Monat. Auf zwei Jahre gerechnet beträgt der Preisvorteil der Laufzeitvariante damit insgesamt 480 Euro. Zum Angebot gehören neben der Champions League auch ausgewählte Partien der Bundesliga.
DAZN oder Amazon Prime für FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB vs. Arsenal in der Champions League - Wichtigste Infos
Begegnung
FC Bayern München vs. FC Arsenal
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
3 (Ligaphase)
Datum
21. Oktober 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
Allianz Arena, München
Übertragung
DAZN
Liveticker
SPOX
DAZN oder Amazon Prime für FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB vs. Arsenal in der Champions League - Die Tabelle vor dem 3. Spieltag
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Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
Paris Saint-Germain
2
2
0
0
10:3
7
6
2
FC Barcelona
2
2
0
0
9:2
7
6
3
Aston Villa FC
2
2
0
0
9:2
7
6
4
VfB Stuttgart
2
2
0
0
6:1
5
6
5
Liverpool FC
2
2
0
0
8:4
4
6
6
Sporting CP
2
2
0
0
5:1
4
6
7
Arsenal FC
2
2
0
0
4:0
4
6
8
Real Madrid
2
2
0
0
6:4
2
6
9
Real Betis
2
2
0
0
6:4
2
6
10
FC Bayern München
2
1
1
0
8:3
5
4
11
Schachtar Donezk
2
1
1
0
4:2
2
4
12
Como 1907
2
1
0
1
6:4
2
3
13
Manchester United
2
1
0
1
4:2
2
3
14
Villarreal CF
2
1
0
1
5:4
1
3
15
Atlético Madrid
2
1
0
1
3:2
1
3
16
FC Brügge
2
1
0
1
6:6
0
3
17
Manchester City
2
1
0
1
4:4
0
3
18
Borussia Dortmund
2
1
0
1
3:3
0
3
19
RC Lens
2
1
0
1
3:4
-1
3
20
AEK Athen
2
1
0
1
2:3
-1
3
21
RB Leipzig
2
1
0
1
2:4
-2
3
22
Sabah FK
2
1
0
1
2:4
-2
3
23
Feyenoord Rotterdam
2
1
0
1
4:7
-3
3
24
FK Bodö/Glimt
2
1
0
1
1:5
-4
3
25
AS Rom
2
0
1
1
4:5
-1
1
26
PSV Eindhoven
2
0
1
1
1:2
-1
1
27
Viking FK
2
0
1
1
4:6
-2
1
28
Fenerbahce Istanbul
2
0
1
1
1:7
-6
1
29
Inter Mailand
2
0
0
2
4:6
-2
0
30
FC Porto
2
0
0
2
2:5
-3
0
31
Slavia Prag
2
0
0
2
2:5
-3
0
32
SSC Neapel
2
0
0
2
1:4
-3
0
33
LASK
2
0
0
2
3:7
-4
0
34
OSC Lille
2
0
0
2
2:6
-4
0
35
Galatasaray
2
0
0
2
2:7
-5
0
36
Slovan Bratislava
2
0
0
2
1:9
-8
0