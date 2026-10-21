Am Mittwochabend (21. Oktober) wartet in der Champions League ein echter Kracher: Der FC Bayern München empfängt den FC Arsenal zum 3. Spieltag der Ligaphase. In der Münchner Allianz Arena rollt ab 21 Uhr der Ball.

GOAL zeigt Euch, wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird.

DAZN oder Amazon Prime für FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB vs. Arsenal in der Champions League

Wer das Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal live verfolgen möchte, benötigt ein Abo bei DAZN. Eine Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen. Der Streaminganbieter zeigt das Aufeinandertreffen sowohl in voller Länge als Einzelspiel als auch im Rahmen der Konferenz. Dafür ist das Paket DAZN Unlimited erforderlich.

Bei einer Vertragsbindung von 24 Monaten liegt der monatliche Preis aktuell bei 24,99 Euro. Wer flexibel bleiben und monatlich kündigen möchte, zahlt regulär 44,99 Euro pro Monat. Auf zwei Jahre gerechnet beträgt der Preisvorteil der Laufzeitvariante damit insgesamt 480 Euro. Zum Angebot gehören neben der Champions League auch ausgewählte Partien der Bundesliga.

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DAZN oder Amazon Prime für FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB vs. Arsenal in der Champions League - Wichtigste Infos

Begegnung FC Bayern München vs. FC Arsenal Wettbewerb Champions League Spieltag 3 (Ligaphase) Datum 21. Oktober 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Allianz Arena, München Übertragung DAZN Liveticker SPOX

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DAZN oder Amazon Prime für FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB vs. Arsenal in der Champions League - Die Tabelle vor dem 3. Spieltag