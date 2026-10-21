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DAZN oder Amazon Prime für FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB vs. Arsenal in der Champions League

Champions League
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
FC Arsenal

Der FC Bayern München bekommt es in der Königsklasse mit dem FC Arsenal zu tun. Wo das Duell live zu sehen ist und ob Amazon Prime Video oder DAZN die Übertragung übernimmt, erfahrt Ihr hier.

Am Mittwochabend (21. Oktober) wartet in der Champions League ein echter Kracher: Der FC Bayern München empfängt den FC Arsenal zum 3. Spieltag der Ligaphase. In der Münchner Allianz Arena rollt ab 21 Uhr der Ball.

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GOAL zeigt Euch, wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird.

DAZN oder Amazon Prime für FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB vs. Arsenal in der Champions League

Wer das Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal live verfolgen möchte, benötigt ein Abo bei DAZN. Eine Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen. Der Streaminganbieter zeigt das Aufeinandertreffen sowohl in voller Länge als Einzelspiel als auch im Rahmen der Konferenz. Dafür ist das Paket DAZN Unlimited erforderlich.

Bei einer Vertragsbindung von 24 Monaten liegt der monatliche Preis aktuell bei 24,99 Euro. Wer flexibel bleiben und monatlich kündigen möchte, zahlt regulär 44,99 Euro pro Monat. Auf zwei Jahre gerechnet beträgt der Preisvorteil der Laufzeitvariante damit insgesamt 480 Euro. Zum Angebot gehören neben der Champions League auch ausgewählte Partien der Bundesliga.

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DAZN oder Amazon Prime für FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB vs. Arsenal in der Champions League - Wichtigste Infos

Begegnung

FC Bayern München vs. FC Arsenal

Wettbewerb

Champions League

Spieltag

3 (Ligaphase)

Datum

21. Oktober 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung

DAZN

Liveticker

SPOX

FC Bayern Wiesn TrikotGetty Images

DAZN oder Amazon Prime für FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB vs. Arsenal in der Champions League - Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Paris Saint-Germain

2

2

0

0

10:3

7

6

2

FC Barcelona

2

2

0

0

9:2

7

6

3

Aston Villa FC

2

2

0

0

9:2

7

6

4

VfB Stuttgart

2

2

0

0

6:1

5

6

5

Liverpool FC

2

2

0

0

8:4

4

6

6

Sporting CP

2

2

0

0

5:1

4

6

7

Arsenal FC

2

2

0

0

4:0

4

6

8

Real Madrid

2

2

0

0

6:4

2

6

9

Real Betis

2

2

0

0

6:4

2

6

10

FC Bayern München

2

1

1

0

8:3

5

4

11

Schachtar Donezk

2

1

1

0

4:2

2

4

12

Como 1907

2

1

0

1

6:4

2

3

13

Manchester United

2

1

0

1

4:2

2

3

14

Villarreal CF

2

1

0

1

5:4

1

3

15

Atlético Madrid

2

1

0

1

3:2

1

3

16

FC Brügge

2

1

0

1

6:6

0

3

17

Manchester City

2

1

0

1

4:4

0

3

18

Borussia Dortmund

2

1

0

1

3:3

0

3

19

RC Lens

2

1

0

1

3:4

-1

3

20

AEK Athen

2

1

0

1

2:3

-1

3

21

RB Leipzig

2

1

0

1

2:4

-2

3

22

Sabah FK

2

1

0

1

2:4

-2

3

23

Feyenoord Rotterdam

2

1

0

1

4:7

-3

3

24

FK Bodö/Glimt

2

1

0

1

1:5

-4

3

25

AS Rom

2

0

1

1

4:5

-1

1

26

PSV Eindhoven

2

0

1

1

1:2

-1

1

27

Viking FK

2

0

1

1

4:6

-2

1

28

Fenerbahce Istanbul

2

0

1

1

1:7

-6

1

29

Inter Mailand

2

0

0

2

4:6

-2

0

30

FC Porto

2

0

0

2

2:5

-3

0

31

Slavia Prag

2

0

0

2

2:5

-3

0

32

SSC Neapel

2

0

0

2

1:4

-3

0

33

LASK

2

0

0

2

3:7

-4

0

34

OSC Lille

2

0

0

2

2:6

-4

0

35

Galatasaray

2

0

0

2

2:7

-5

0

36

Slovan Bratislava

2

0

0

2

1:9

-8

0

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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