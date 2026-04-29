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DAZN oder Amazon Prime für Champions League heute: Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Arsenal im Live Stream und live im TV?

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Atletico Madrid - FC Arsenal
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Im zweiten Champions-League-Halbfinale begegnen sich am heutigen Mittwoch Atletico Madrid und der FC Arsenal. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Hinspiel live im TV oder per Livestream verfolgen könnt.

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Arsenal findet am heutigen Mittwoch, 29. April, um 21 Uhr im Riyadh Air Metropolitano in der spanischen Hauptstadt statt. 

DAZNHier live sehen

GOALzeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Stream verfolgt.

DAZN oder Amazon Prime für Champions League heute: Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Arsenal im Live Stream und live im TV?

Das Heimspiel von Atletico Madrid gegen den FC Arsenal im Halbfinale der Königsklasse zeigt ausschließlich DAZN. Das Rückspiel in einer Woche läuft hingegen bei Amazon Prime. Eine Free-TV-Übertragung gibt es vor dem Finale nicht.

DAZN startet seine Sendung um 20:15 Uhr: Moderator Daniel Herzog, Experte Nils Petersen, Kommentator Lukas Schönmüller und Field-Reporter Freddy Harder führen durch den Abend. 

Nötig ist dafür das "DAZN Unlimited"-Abonnement - aktuell gibt es dafür ein lukratives Angebot: 24 Monate für 24,99 Euro pro Monat.

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News zu Atletico Madrid

In LaLiga hat Atletico Platz vier so gut wie sicher und damit die erneute Champions-League-Qualifikation. Die Generalprobe am Wochenende gegen Bilbao endete mit einem 3:2-Heimsieg für das Team von Trainer Diego Simeone. 

Im Champions-League-Viertelfinale warfen die Rojiblancos den FC Barcelona mit 3:2 im Gesamtergebnis aus dem Wettbewerb, ehe sie im Copa-del-Rey-Finale gegen Real Sociedad im Elfmeterschießen den Kürzeren zogen. 

News zum FC Arsenal

Nach der 0:1-Niederlage gegen Manchester City ging Arsenal punktgleich mit den Citizens in den 34. Spieltag. Gegen Newcastle United gewann die Mannschaft von Mikel Arteta am Samstag mit 1:0 und schob sich vorübergehend drei Punkte vor City, das jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand hat.

Im CL-Viertelfinale gegen Sporting Lissabon hatte sich Arsenal zwar nicht mit Ruhm bekleckert, doch der späte Treffer von Kai Havertz im Hinspiel sicherte den 1:0-Gesamtsieg. Das Rückspiel endete torlos.

Atletico Madrid vs. FC Arsenal: Anstoßzeit

crest
Champions League - Endrunde
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Atletico Madrid vs. FC Arsenal: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Atletico Madrid vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

Atletico MadridHome team crest

4-4-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestARS
1
J. Musso
15
Clément Lenglet
3
M. Ruggeri
14
M. Llorente
18
M. Pubill
20
G. Simeone
5
J. Cardoso
6
Koke
23
Nicolás González
7
A. Griezmann
9
Alexander Sörloth
1
D. Raya
2
W. Saliba
6
Gabriel
5
Piero Hincapié
3
C. Mosquera
10
E. Eze
41
D. Rice
11
G. Martinelli
20
N. Madueke
16
Christian Nörgaard
14
Viktor Gyökeres

4-2-3-1

ARSAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Simeone

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Arteta

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Atletico Madrid vs. FC Arsenal: Form

ATM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

ARS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Atletico Madrid vs. FC Arsenal: Bilanz direkte Duelle

ATM

Letzte 4 Spiele

ARS

1

Sieg

1

Unentschieden

2

Siege

3

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
2/4
Beide Teams haben getroffen
2/4

Atletico Madrid vs. FC Arsenal: Die Tabellen

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