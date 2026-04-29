Das Halbfinal-Hinspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Arsenal findet am heutigen Mittwoch, 29. April, um 21 Uhr im Riyadh Air Metropolitano in der spanischen Hauptstadt statt.

GOALzeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Stream verfolgt.

DAZN oder Amazon Prime für Champions League heute: Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Arsenal im Live Stream und live im TV?

Das Heimspiel von Atletico Madrid gegen den FC Arsenal im Halbfinale der Königsklasse zeigt ausschließlich DAZN. Das Rückspiel in einer Woche läuft hingegen bei Amazon Prime. Eine Free-TV-Übertragung gibt es vor dem Finale nicht.

DAZN startet seine Sendung um 20:15 Uhr: Moderator Daniel Herzog, Experte Nils Petersen, Kommentator Lukas Schönmüller und Field-Reporter Freddy Harder führen durch den Abend.

Nötig ist dafür das "DAZN Unlimited"-Abonnement - aktuell gibt es dafür ein lukratives Angebot: 24 Monate für 24,99 Euro pro Monat.

News zu Atletico Madrid

In LaLiga hat Atletico Platz vier so gut wie sicher und damit die erneute Champions-League-Qualifikation. Die Generalprobe am Wochenende gegen Bilbao endete mit einem 3:2-Heimsieg für das Team von Trainer Diego Simeone.

Im Champions-League-Viertelfinale warfen die Rojiblancos den FC Barcelona mit 3:2 im Gesamtergebnis aus dem Wettbewerb, ehe sie im Copa-del-Rey-Finale gegen Real Sociedad im Elfmeterschießen den Kürzeren zogen.

News zum FC Arsenal

Nach der 0:1-Niederlage gegen Manchester City ging Arsenal punktgleich mit den Citizens in den 34. Spieltag. Gegen Newcastle United gewann die Mannschaft von Mikel Arteta am Samstag mit 1:0 und schob sich vorübergehend drei Punkte vor City, das jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand hat.

Im CL-Viertelfinale gegen Sporting Lissabon hatte sich Arsenal zwar nicht mit Ruhm bekleckert, doch der späte Treffer von Kai Havertz im Hinspiel sicherte den 1:0-Gesamtsieg. Das Rückspiel endete torlos.

Atletico Madrid vs. FC Arsenal: Anstoßzeit

Champions League - Endrunde Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs. FC Arsenal: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Atletico Madrid vs. FC Arsenal: Form

Atletico Madrid vs. FC Arsenal: Bilanz direkte Duelle

Atletico Madrid vs. FC Arsenal: Die Tabellen

Mit einem VPN lässt sich das Duell weltweit streamen.

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