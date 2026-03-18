Am heutigen Mittwochabend (18. März) kommt es in der UEFA Champions League zum Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Atalanta Bergamo. Anstoß in der Allianz Arena (München) ist um 21 Uhr.

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DAZN oder Amazon Prime für Bayern München heute? Wer zeigt / überträgt FCB vs. Atalanta Bergamo im Live Stream und live im TV?

Während Amazon Prime Video ein ausgewähltes Spiel am Dienstag exklusiv übertragen darf, laufen die CL-Partien am Mittwoch komplett bei DAZN.

Der Streamingdienst startet um 20.15 Uhr im Pay-TV auf DAZN 1 sowie im Livestream über die App und dem Browser mit der Vorberichterstattung und schickt dabei folgende Crew an den Start:

Moderator: Freddy Harder

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter: Mario Rieker

Außerdem ist die Partie in der DAZN-Konferenz zu sehen. Diese seht Ihr auf DAZN 2 sowie im Livestream.

Um die Königsklasse bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit Bayern München gegen Atalanta Bergamo

Champions League - Endrunde Allianz Arena

Bayern München vs Atalanta Bergamo: Aufstellungen

News über Bayern München

Das Hinspiel hat der FC Bayern München in Bergamo eindrucksvoll mit 6:1 gewinnen können. Im Rückspiel muss der deutsche Rekordmeister auf die gelbgesperrten Joshua Kimmich und Michael Olise verzichten. Beide sahen im Hinspiel ihre dritte Gelbe Karte im Wettbewerb. Dayot Upamecano wäre im Falle einer weiteren Verwarnung ebenfalls für eine Partie gesperrt.

Im Tor hat Trainer Vincent Kompany große Sorgen. Manuel Neuer und Sven Ullrech fallen definitiv aus. Ein Einsatz von Jonas Urbig ist nach einer Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel ebenfalls fraglich. Der erst 16-jährige Prescott wäre die Alternative.

News über Atalanta Bergamo

Für Atalanta Bergamo dürfte es heute vor allem um Schadensbegrenzung gehen. Die Italiener warten inzwischen seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg.

Am vergangenen Wochenende trennte sich Atalanta mit einem 1:1 gegen Inter Mailand. Nikola Kristovic erzielte in der 82. Minute nach Vorlage von Sulemana den Ausgleich.

Form

Bilanz direkte Duelle

FCB Letztes Spiel ATA 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Atalanta Bergamo 1 - 6 Bayern München 6 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Bayern München vs Atalanta Bergamo: Die Tabellen

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