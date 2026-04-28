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DAZN oder Amazon Prime für Bayern München heute live: Wer zeigt / überträgt PSG (Paris) vs. FCB live im Free TV und Live Stream?

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Paris Saint-Germain - Bayern München
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Bayern München

Der FC Bayern muss im Halbfinale der Champions League gegen PSG ran. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Hinspiel live verfolgen könnt.

Am heutigen Dienstag (28. April) kommt es in der Champions League zum Halbfinal-Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Anpfiff im Pariser Prinzenpark ist um 21 Uhr.

Amazon Prime VideoHier live sehen!

GOAL zeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgt.

DAZN oder Amazon Prime für Bayern München heute live: Wer zeigt / überträgt PSG (Paris) vs. FCB live im Free TV und Live Stream?

Amazon Prime Videohat die exklusiven Übertragungsrechte für ein Dienstagsspiel in der Königsklasse, während der Rest bei DAZN läuft. Da heute nur eine Partie stattfindet, zeigt also Prime PSG gegen Bayern ohne Konkurrenz.

Ein Monatsabonnement für Amazon Prime Video kostet 8,99 Euro, das Jahresabo 89,90 Euro.

Hannes Herrmann begleitet die Partie als Kommentator, unterstützt von Benedikt Höwedes als Experte. Die Moderation sowie die Vor- und Nachberichterstattung liegen in den Händen von Jonas Friedrich, ergänzt durch die Analysen von Christoph Kramer, Tabea Kemme und Mats Hummels.

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Themen der Woche: Was war bei Paris Saint-Germain los?

PSG liegt in der Ligue 1 nach 30 Spieltagen sechs Punkte vor RC Lens, dem engsten Verfolger im Titelkampf. Am Wochenende setzte sich der Tabellenführer mit 3:0 gegen Angers durch.

Themen der Woche: Was war bei Bayern München los? 

Die Bayern haben den Meistertitel hingegen bereits sicher. Unter der Woche sicherte sich das Team von Trainer Vincent Kompany durch ein 2:0 gegen Bayer Leverkusen zudem das Finalticket im DFB-Pokal. In der Bundesliga gab es am Samstag bei Mainz 05 einen turbulenten 4:3-Sieg.

Paris Saint-Germain vs. Bayern München: Anstoßzeit

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Champions League - Endrunde
Parc des Princes

Paris Saint-Germain vs. Bayern München: Aufstellungen

Paris Saint-Germain vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestFCB
39
M. Safonov
25
N. Mendes
51
W. Pacho
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
87
J. Neves
33
W. Zaire-Emery
8
Fabián Ruiz
10
Ousmane Dembélé
7
K. Kvaratskhelia
14
Désiré Doué
1
M. Neuer
44
J. Stanisic
4
J. Tah
2
D. Upamecano
27
K. Laimer
6
J. Kimmich
17
M. Olise
14
L. Diaz
10
J. Musiala
45
A. Pavlovic
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Luis Enrique

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kompany

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Paris Saint-Germain vs. Bayern München: Form

PSG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/2
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

FCB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
19/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Paris Saint-Germain vs. Bayern München: Bilanz direkte Duelle

PSG

Letzte 5 Spiele

FCB

1

Sieg

0

Unentschieden

4

Siege

3

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Paris Saint-Germain vs. Bayern München: Die Tabellen

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.