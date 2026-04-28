Am heutigen Dienstag (28. April) kommt es in der Champions League zum Halbfinal-Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Anpfiff im Pariser Prinzenpark ist um 21 Uhr.

GOAL zeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgt.

DAZN oder Amazon Prime für Bayern München heute live: Wer zeigt / überträgt PSG (Paris) vs. FCB live im Free TV und Live Stream?

Amazon Prime Videohat die exklusiven Übertragungsrechte für ein Dienstagsspiel in der Königsklasse, während der Rest bei DAZN läuft. Da heute nur eine Partie stattfindet, zeigt also Prime PSG gegen Bayern ohne Konkurrenz.

Ein Monatsabonnement für Amazon Prime Video kostet 8,99 Euro, das Jahresabo 89,90 Euro.

Hannes Herrmann begleitet die Partie als Kommentator, unterstützt von Benedikt Höwedes als Experte. Die Moderation sowie die Vor- und Nachberichterstattung liegen in den Händen von Jonas Friedrich, ergänzt durch die Analysen von Christoph Kramer, Tabea Kemme und Mats Hummels.

Themen der Woche: Was war bei Paris Saint-Germain los?

PSG liegt in der Ligue 1 nach 30 Spieltagen sechs Punkte vor RC Lens, dem engsten Verfolger im Titelkampf. Am Wochenende setzte sich der Tabellenführer mit 3:0 gegen Angers durch.

Themen der Woche: Was war bei Bayern München los?

Die Bayern haben den Meistertitel hingegen bereits sicher. Unter der Woche sicherte sich das Team von Trainer Vincent Kompany durch ein 2:0 gegen Bayer Leverkusen zudem das Finalticket im DFB-Pokal. In der Bundesliga gab es am Samstag bei Mainz 05 einen turbulenten 4:3-Sieg.

Paris Saint-Germain vs. Bayern München: Anstoßzeit

Champions League - Endrunde Parc des Princes

Paris Saint-Germain vs. Bayern München: Aufstellungen

Paris Saint-Germain vs. Bayern München: Form

Paris Saint-Germain vs. Bayern München: Bilanz direkte Duelle

Paris Saint-Germain vs. Bayern München: Die Tabellen

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