DAZN LIVE-STREAM zu FC Bayern München vs. Olympique Lyon - so geht's

Der FC Bayern kämpft gegen Olympique Lyon um den Einzug ins Finale der Champions League. Hier bekommt Ihr alle Infos zum LIVE-STREAM auf DAZN.

Wer zieht ins Finale der UEFA ein? Am Mittwochabend kann der im Halbfinale gegen um 21 Uhr den vorletzten Schritt zum Triple machen.

Im zweiten deutsch-französischen Halbfinale geht der FC Bayern als klarer Favorit in die Partie. Im Viertelfinale gegen den feierten die Münchner einen Kantersieg (8:2) und setzten damit ein dickes Ausrufezeichen. OL ist derweil die Überraschungsmannschaft der diesjährigen Königsklasse und bezwang auf dem Weg ins Halbfinale sowohl Juventus als auch .

Ihr wollt FC Bayern München vs. Olympique Lyon live sehen? Hier bekommt Ihr alle Infos zum LIVE-STREAM bei DAZN. Alle weiteren Möglichkeiten das Spiel zu verfolgen, findet Ihr zudem hier.

Mehr Teams

FC Bayern München vs. Olympique Lyon: Hier läuft das Halbfinale der Champions League

Zwei Sender konnten sich in dieser Saison die Übertragungsrechte für die Halbfinal-Partien der Champions League sichern. So zeigt Euch einerseits der Pay-TV-Sender Sky und andererseits das Streamingportal DAZN FC Bayern München vs. Olympique Lyon live.

Im folgenden Absatz erfahrt Ihr alles, was Ihr zum LIVE-STREAM bei DAZN wissen müsst. Alle Infos zur Übertragung auf Sky findet Ihr hier.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon: Die Champions League live sehen

Wer zieht als zweites Team in das Finale der Champions League ein? Die Antwort gibt es am Mittwochabend live auf DAZN. Um 20.45 Uhr beginnt die Übertragung des Ismaninger Streamingkanals.

Durch die Vorberichte wird Euch dabei Moderator Alex Schlüter führen. Anschließend begleitet Kommentator Marco Hagemann gemeinsam mit Experte Per Mertesacker die vollen 90 Minuten sowie eine mögliche Verlängerung oder ein Elfmeterschießen.

DAZN zeigt nicht nur das Halbfinale sondern auch das Endspiel der Königsklasse am kommenden Sonntag live. Zudem hat der Streamingdienst, die UEFA , ausgewählte Spiele der und weitere europäische Top-Ligen im Programm. Um auf das volle Angebot zugreifen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst ein DAZN-Abo.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon: So geht die Anmeldung

Ihr habt noch kein Abo bei DAZN? Dann gibt es für Euch eine gute Nachricht: Der erste Monat bei dem Streamingportal ist für Euch kostenlos. Wenn Ihr danach nicht mehr auf das breite Sportangebot verzichten könnt, habt Ihr zwei Möglichkeiten.

So zahlt Ihr im Monatsabo 11,99 Euro und habt die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Im Jahresabo zahlt Ihr hingegen einmalig 119,99 Euro und bekommt somit DAZN für einen "Zehner" im Monat.

Alle offenen Fragen zum DAZN-Abo, werden unter folgenden Links beantwortet:

FC Bayern München vs. Olympique Lyon: Die App für iPhone, Android, Playstation oder Smart-TV

Ob auf der Couch, am Schreibtisch oder in der Bahn - DAZN könnt Ihr von überall, wo es Internet gibt, verfolgen. Dabei stellt Euch der Streamingsdienst für fast jedes übliches Endgerät eine App zur Verfügung.

Dabei sind neben Laptops, Tablets und Smartphones auch TV-Sticks und Smart-TVs versorgt. Somit läuft DAZN auch ohne klassischen TV-Sender auf Eurem Fernseher.

Hier findet Ihr die passende App für Euer Gerät:

FC Bayern München vs. Olympique Lyon: Die Highlights bei DAZN

Wenn Ihr das Halbfinale zwischen Bayern München und Olympique Lyon verpasst haben solltet, seid Ihr dank DAZN nicht aufgeschmissen. Der Streamingdienst stellt Euch alle Highlights sowie das gesamte Spiel im Re-Live nach Abpfiff on Demand zur Verfügung.

Doch auch dieser Service ist nur mit einem DAZN-Abo zugänglich. Hier bekommt Ihr eine Übersicht über die Abo-Varianten.

Bild: Getty Images

DAZN LIVE-STREAM zu FC Bayern München vs. Olympique Lyon: Die Übertragung in der Übersicht