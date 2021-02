Darum zeigt DAZN nicht Lazio Rom vs. FC Bayern München: So wird die Champions League heute im LIVE-STREAM und TV übertragen

In der Champions League muss der FC Bayern München bei Lazio Rom antreten. Goal erklärt, wieso das Spiel heute nicht LIVE auf DAZN zu sehen ist.

In der Champions League ist der FC Bayern München in der italienischen Hauptstadt zu Gast: Anpfiff des Spiels gegen Lazio Rom ist heute um 21.00 Uhr, gespielt wird im Olympiastadion Rom.

Nach dem spektakulären Unentschieden gegen Arminia Bielefeld folgte am Wochenende eine Niederlage gegen Eintracht Frankfurt - sportlich muss sich Hansi Flick also einiges überlegen, um gegen Lazio Rom bestehen zu können. Die Italiener sind aktuell Fünfter in der Serie A.

Nicht nur auf dem Platz kriselt es, auch daneben liegt einiges im Argen: Karl-Heinz Rummenigge gab im "Aktuellen Sportstudio" im ZDF einmal mehr ein unglückliches Bild ab, gerade der Umgang mit Coronaschutzmaßnahmen und - erkrankungen sowie die Partnerschaft mit Ländern wie Katar wird aktuell so stark kritisiert wie noch nie.

Ein Sieg gegen Lazio heute wäre nicht nur sportlich, sondern auch für die angeschlagene Moral ein wichtiges Zeichen. Goal erklärt, wieso das Spiel der Champions League heute nicht auf DAZN übertragen wird.

DAZN zeigt heute nicht Lazio Rom vs. FC Bayern München: So wird die Begegnung der Champions League ablaufen

Begegnung Lazio Rom vs. FC Bayern München Datum Dienstag | 23.02.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Hinspiel Anstoß 21.00 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Stadio Olimpico | Rom Cheftrainer Lazio Rom: Simone Inzaghi | FC Bayern München: Hans-Dieter Flick Geschätzter Marktwert Rom: 354 Millionen Euro | Bayern München: 829 Millionen Euro

Lazio Rom vs. FC Bayern München: DAZN zeigt nicht das CL-Spiel - so läuft die Champions League im TV

Gleich vier deutsche Mannschaften konnten sich für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren: Mit dem FC Bayern München, dem BVB (Borussia Dortmund), Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig sind also die Hälfte aller Achtelfinalspiele mit deutscher Beteiligung.

Da es beim Hinspiel vier unterschiedliche Tage gibt, an denen jeweils zwei Spiele absolviert werden, haben Fans deutscher Vereine einen besonderen Luxus: An jedem dieser vier Tage (jeweils Dienstag und Mittwoch von dieser und der letzten Woche) bestreitet ein Bundesligateam ein Champions-League-Spiel.

Champions League im TV und LIVE-STREAM: Sky und DAZN übertragen Königsklasse

Es könnte also alles so einfach sein - vier Tage, vier Spiele, die man sehen möchte. Allerdings ist es dann doch komplizierter als gedacht, denn ein wichtiger Aspekt macht uns da einen Strich durch die Rechnung: Die Übertragungsrechte.

Diese sind nämlich auch im Achtelfinale nicht an nur einen, sondern an gleich zwei Anbieter vergeben: Sky und DAZN. Beide dürfen in diesem Achtelfinale jeweils die Hälfte der Spiele übertragen, was bei manchen Fans für Verwirrung sorgt.

Champions League heute LIVE im TV: Sky überträgt Lazio - FCB, DAZN zeigt Chelsea vs. Atletico

Sky wird nämlich von den Rückrundenspielen jeweils die Spiele übertragen, bei denen ein Bundesligaklub antritt - allerdings sind diese Spiele erst im März. Bei den Hinspielen ist es etwas anders: DAZN überträgt drei der vier Spiele mit Bundesligabeteiligung.

Für alle Bayern- oder Laziofans mit DAZN-Abonnement kommt jetzt die Hiobsbotschaft: Lazio - FCB ist das einzige Hinspiel des Achtelfinals, was durch Sky und nicht durch DAZN übertragen wird - zum Leidwesen vieler Anhänger:innen.

Wolff Fuss kommentiert Lazio Rom vs. FC Bayern München: So läuft die Sky-Übertragung ab

Wenn ihr noch kein Sky habt, aber unbedingt die Begegnung im TV verfolgen wollt, könnt ihr euch das Sky-Sport-Paket buchen, mit welchem ihr neben der Champions League auch Formel 1, DFB-Pokal und Premier League verfolgen könnt - hier entlang!

Übertragender Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Begegnung : Lazio Rom vs. FC Bayern München

: Lazio Rom vs. FC Bayern München Kommentator : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21.00 Uhr

Robert Lewandowski, Joao Felix, Timo Werner, Ciro Immobile: Die Konferenz auf Sky

Sky mag zwar teuer sein, dafür bekommt ihr mehr als nur das Einzelspiel zu bieten: Das Bayern-Spiel ist euch zu langweilig oder ihr wollt wissen was im Parallelspiel Chelsea vs. Atletico Madrid vor sich geht? Dann solltet ihr zur Konferenz schalten!

Übertragender Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Begegnungen : Lazio Rom - FC Bayern München (Kommentar: Frank Buschmann) Atlético Madrid - FC Chelsea (Kai Dittmann).

: Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus und Erik Meijer.

: Lothar Matthäus und Erik Meijer. Beginn der Übertragungen : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21.00 Uhr

DAZN überträgt heute nicht Lazio Rom vs. FC Bayern München: So seht ihr die Champions League im LIVE-STREAM

Dass DAZN die Champions League heute nicht überträgt, ist also klar - was viele Anhänger:innen ärgern wird. Viele Fans besitzen nämlich keinen Fernseher mehr im Haushalt, sondern streamen Fußballspiele etc. auf weiteren Geräten.

Allerdings ist Streaming auch mit Sky möglich - der Fernsehsender aus Unterföhring zeigt ebenfalls sein Programm im Internet. Dafür hat Sky zwei Optionen ins Leben gerufen: Sky Go und das Sky Ticket.

Lazio - FCB mobil streamen: Sky Go überträgt die Champions League

Sky Go ist für die Kund:innen, die bereits ein Abonnement bei Sky gebucht haben. Sky Go ist sozusagen der verlängerte Arm eures Abonnements, des es möglich macht, die Inhalte vom TV-Gerät auch auf anderen Geräten zu übertragen.

Ihr könnt also kostenlos das Paket, was ihr gebucht habt, auch auf anderen Geräten als dem Fernseher verfolgen. Wenn ihr am Handy oder Tablet seid benötigt ihr dafür die kostenlose SkyGo-App (Play Store | App Store).

Champions League mit dem Sky Ticket sehen: So seht ihr Lazio gegen Bayern München LIVE

Ihr seid noch kein/e Kund:in bei Sky, wollt aber trotzdem das Bayern-Spiel oder die Konferenz unbedingt verfolgen? Das ist möglich, ohne dass ihr einen monatelangen Knebelvertrag unterschreiben müsst!

Das Sky Ticket ist zwar proportional teurer als ein normales Sky-Paket, dafür seid ihr damit wesentlich flexibler. Ihr bucht euch Zugang zu bestimmten Inhalten für kurze Zeit und müsst kein jahrelanges Abonnement bestellen.

Auch für das Sky Ticket gibt es eine kostenlose App, bezahlen tut ihr dann in dieser. Sky Ticket findet ihr Browser oder auch als App (App Store | Play Store).

Wie laufen der FC Bayern München und Lazio Rom auf? Die Aufstellungen in der Champions League

Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht, woraufhin wir diese hier eintragen. Schaut also rechtzeitig wieder vorbei, um bestens auf das erste KO-Spiel der Bayern in der Champions League in dieser Saison vorbereitet zu sein.

DAZN zeigt die Highlights: Lazio Rom vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM - alle Übertragungsmöglichkeiten