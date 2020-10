DAZN Fußball-Hub auf TikTok – in Kooperation mit kicker: Fußball hat ein neues Zuhause

Alles rund um den Lieblingssport der Deutschen: Mit dem DAZN Fußball-Hub, der in Kooperation mit kicker entstanden ist, erlebt Ihr Fußball auf TikTok.

TikTok, die führende Plattform für mobile Kurzvideos, und der weltweit führende Sport-Streamingdienst DAZN stellen zusammen mit Deutschlands größtem Fußballportal kicker einen direkt in die Plattform integrierten Fußball-Hub vor. Fußballbegeisterte erwarten dort Videos der Bundesligavereine und der beliebtesten Sportmedien sowie Spielergebnisse, Tabellen und Statistiken. Zudem kann sich die Community auf spannende Live-Streams, Hashtag-Challenges und persönliche Einblicke in das Leben von Fußballstars wie Alphonso Davies oder Fußball-Creator Fabian Pecher freuen. Die TikTok-Creator*innen können mit Hilfe neuer Kreativ-Tools ihre Fußballleidenschaft in Szene setzen.

Charlotte Kohlhas,verantwortlich für Medien-Partnerschaften in , Österreich und der bei TikTok, sagt zum Fußball-Hub: "Wir haben bereits eine Menge kreativer Fußballinhalte bei uns auf der Plattform, da war es für uns eine logische Konsequenz, diese zu bündeln und sichtbarer zu machen. Gerade weil Fans derzeit eingeschränkt in die Stadien können, bieten wir auf TikTok eine schöne Alternative mit vielen Interaktionsmöglichkeiten, um mit ihren liebsten Clubs und Spieler*innen in Kontakt zu treten."

Auch Live-Streams sind ein fester Teil des Hubs: Der TikTok-Community werden dabei exklusive Einblicke hinter die Kulissen geboten. Expert*innen geben wertvolles Wissen rund um das aktuelle Fußball-Geschehen weiter oder berichten von den Sternstunden der Fußball-Geschichte.

TikTok setzt auf Partnerschaft mit DAZN und kicker

TikTok setzt bei dem neuen Fußball-Hub mit DAZN und kicker auf starke Partner und gibt den beiden beliebten Fußballmedien eine Stimme auf der Plattform. Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, freut sich auf die neuen Inhalte für Fußballbegeisterte: "Unseren Content in den Hub auf TikTok zu verlängern bietet den Fans viele neue Möglichkeiten direkt auf exklusive DAZN-Fußballinhalte zuzugreifen. Darüber hinaus wird es dort spannende Einblicke hinter die Kulissen von DAZN geben."

Bild: Imago Images

Der kicker möchte vor allem junge Fußballfans verstärkt ansprechen: "Durch die Zusammenarbeit mit TikTok erreichen wir neue Zielgruppen. Gleichzeitig können wir mit unserer redaktionellen Expertise und unseren aktuellen Daten zur Attraktivität des Fußball-Hubs beitragen und somit auch die spannende Entwicklung auf dem TikTok-Fußballplatz aktiv begleiten“, sagt David Gohla, Produktmanager Social Media beim kicker.

Fußball-Video-Tools und Filter, um die Kreativität der TikTok-Community zu beflügeln

Im Mittelpunkt des Fußball-Hubs stehen die Creator*innen. Sie können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre Begeisterung für den Sport in Szene setzen. Zudem können sich Creator*innen auf Video-Tools, Filter und Hashtag-Challenges freuen. Ein Beispiel dafür ist der Hashtag #Spitzenspiel, der bereits über 18 Millionen Mal aufgerufen wurde. Auch eine Challenge von regte Zehntausende Nutzer*innen zu eigenen kreativen Kurzvideos an.

Der bekannte Influencer, Fußballexperte und TikTok-Creator Fabian Pecher wird den DAZN Fußball-Hub zudem mit kurzweiligen Videos zu den aktuellen Spielständen und den bekanntesten Fußballspielern begleiten. Unterhaltung wird der Community auch mit Style-Tutorials und Imitationen verschiedener Fußballakteure geboten.

Spieler und Vereine schon auf TikTok vertreten

Viele Vereine und Fußball-Stars sind bereits auf TikTok. Sie erreichen dort ein Millionen-Publikum wie die Bayern-Stars Alphonso Daviesund Robert Lewandowski. Lewandowski rief vor Kurzem sogar zu einer eigenen Hashtag-Challenge auf. Der FC Bayern hat auf TikTok weit über drei Millionen Follower*innen. Liga-Mitstreiter kommt auf über eine Million.

Der Fußball-Hub auf TikTok ist unter diesem Link auch im Browser abrufbar.