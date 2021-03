DAZN: 1899 Hoffenheim vs. Mainz 05 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Sonntag, 13.30 Uhr - die TSG 1899 Hoffenheim empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. DAZN überträgt die Bundesliga, Goal erklärt wie das funktioniert!

Der 26. Spieltag der Bundesliga ist in vollem Gange, als nächstes treffen die TSG Hoffenheim und der 1. FSV Mainz 05 aufeinander. Anstoß in der Prezero-Arena ist heute um 13.30 Uhr.

Für beide Teams lief der Saisonverlauf ähnlich: Sowohl in Sinsheim als auch in Mainz ist man mit der aktuellen Platzierung unzufrieden. Nach überschaubarer Rückrunde befinden sich aktuell aber beide Teams des Tabellenkellers im Aufwärtstrend.

Mainz konnte mit elf Punkten aus den letzten sechs Spielen die Chance auf den Klassenerhalt wahren: Vor dem Spieltag ist man punktgleich mit dem Tabellensechzehnten Hertha BSC, der 1. FC Köln und Arminia Bielefeld befinden sich nur einen Punkt davor auf den Plätzen 14 und 15. Die TSG findet sich sogar auf Rang elf wieder.

Welches der beiden Teams kann den Lauf der letzten Wochen fortführen? Im Hinspiel gab es ein 1:1, kann heute eine Mannschaft drei Punkte mitnehmen? Goal erklärt, wie das Spiel von DAZN übertragen wird.

TSG 1899 Hoffenheim vs. 1. FSV Mainz 05: Das frühe Sonntagsspiel der Bundesliga im Überblick

Begegnung TSG 1899 Hoffenheim vs. 1. FSV Mainz 05 Datum Sonntag | 21.03.2021 (heute) Wettbewerb Bundesliga | Rückrunde | 26. Spieltag Anstoß 13.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Prezero-Arena | Hoffenheim

DAZN: So ist TSG 1899 Hoffenheim vs. 1. FSV Mainz 05 heute LIVE im TV zu sehen - die Bundesliga im Fernsehen

Sonntag, 13.30 Uhr: Für viele Anhänger:innen ist diese Uhrzeit ungewohnt, zumindest wenn es um Fußballspiele der Bundesliga geht. Seit ein paar Spielzeiten gehört allerdings auch dieser Zeitpunkt der Woche zur Spieltagsplanung, heute sind die TSG Hoffenheim und der 1. FSV Mainz 05 dran.

Egal zu welcher Uhrzeit: Fußball ist so beliebt, dass sich jederzeit Fans die Spiele anschauen wollen, da macht auch die Begegnung zwischen Hoffenheim und Mainz keine Ausnahme. Wir erklären in den nächsten Abschnitten, wie das Spiel zu sehen ist.

Bundesliga LIVE im TV: DAZN überträgt heute Hoffenheim gegen Mainz

Für viele Anhänger:innen ist das eine hervorragende Nachricht: DAZN überträgt heute die Bundesliga LIVE und exklusiv! Der Streamingdienst aus Ismaning bei München darf in dieser Saison ausgewählte Spiele übertragen, mit dazu gehören auch die Begegnungen am Sonntag um 13.30 Uhr.

Wie immer, wenn DAZN ein Spiel der Bundesliga überträgt, ist die Übertragung hochklassig und professionell produziert: Gleich drei fachkundige Stimmen sind an den Mikrofonen, mit Experte Ralph Gunesch ist auch ein ehemaliger Mainzer zu hören.

TSG vs. FSV heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: So läuft die DAZN-Übertragung heute ab

Beginn der Übertragung : 13.15 Uhr

: 13.15 Uhr Anstoß : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Kommentar : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Ralph "Ralle" Gunesch

: Ralph "Ralle" Gunesch Moderation: Daniel Herzog

#Mainz05 steht für ökologisches und soziales Engagement. Als erster klimaneutraler Verein der Bundesliga sind wir der Umweltinitiative @sportsforfuture beigetreten. Mehr dazu: https://t.co/cTEcOBFW9Q #Klimastreik pic.twitter.com/1mbbEGR6XV — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) March 19, 2021

DAZN auf dem TV: So seht ihr Hoffenheim gegen Mainz im Fernsehen

Ihr seid es gewohnt, die Bundesliga, Fußball oder Sport generell auf dem Flachbildschirm im Wohn- oder Schlafzimmer zu verfolgen? Keine Sorge, das ist auch mit DAZN möglich, obwohl das Spiel per LIVE-STREAM ausgestrahlt wird!

Mit einem Smart-TV ist es nämlich problemlos möglich, die DAZN-App kostenlos herunterzuladen. In dieser könnt ihr euch dann anmelden oder kostenlos registrieren. Sobald ihr das getan habt, könnt ihr aus allen verfügbaren LIVE-STREAMS wählen - ab 13.15 Uhr also auch Hoffenheim vs. Mainz.

Auch ohne Smart-TV ist die Übertragung auf dem Fernseher möglich, wenn auch etwas umständlicher: So könnt ihr das Spiel im LIVE-STREAM auf eurem Notebook/Laptop laufen lassen und diesen mit einem HDMI-Kabel mit eurem Fernseher verbinden - schon steht dem Fußballnachmittag nichts mehr im Wege!

DAZN überträgt 1899 Hoffenheim vs. FSV Mainz 05 heute live via LIVE-STREAM: So seht ihr die Bundesliga im Internet

DAZN überträgt heute das Bundesligaspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Mainz 05 - das sind für viele richtig gute Nachrichten! Schließlich ist der Streamingdienst bei vielen Fans in der Republik gern gesehen - warum? Das erklären wir in den nächsten Abschnitten!

Der TSG-Fanclub B-Block Brigade nimmt Stellung zur WM in Katar und fordert zum Boykott auf. Sehr gut, dass sich die Hoffenheimer Fanszene dahingehend deutlich positioniert. https://t.co/eKrOFo0OO0 — Louis van Goal (@regionalkapital) March 18, 2021

DAZN zeigt FSV Mainz 05 bei 1899 Hoffenheim: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Die Bundesliga wird heute von DAZN übertragen - aber wie werden die Teams auflaufen? Goal veröffentlicht hier eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen - klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

