Samuel Mbangula, derzeit von Werder Bremen an den FC Bologna ausgeliehen, hat am Mittwochabend einen unverhofften Gala-Auftritt auf den Rasen des San Siro gezaubert.

So gelang dem offensiven Mittelfeldspieler bei seiner Startelfpremiere für Bologna im Serie-A-Spiel bei der AC Mailand ein Hattrick. Mit den drei Treffern war Mbangula der entscheidende Faktor für den überraschenden 4:2-Sieg der Gäste.

"Mein erster Dreierpack, aber hoffentlich nicht mein letzter", jubelte der 22-Jährige nach der Partie und betonte, "einen der besten Abende meines Lebens" erlebt zu haben. Was Mbangulas plötzliche Torflut umso bemerkenswerter macht: Seit beinahe einem Jahr hatte er zuvor nicht mehr getroffen, sein zuvor letztes Tor erzielte er beim 2:1-Sieg mit Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga Anfang November 2025.

Samuel Mbangula brachte Bologna früh in Führung

Mbangula hatte Bologna in San Siro früh in Führung gebracht, überwand Milan-Keeper Mike Maignan dabei aus kurzer Distanz (8. Minute). Die Hausherren drehten die Partie daraufhin zunächst und führten bei Halbzeit mit 2:1. Nach einer Stunde sorgte ein Eigentor von Milan-Verteidiger Davide Bartesaghi für den Ausgleich, ehe Mbangula zum Matchwinner avancierte.

In der 62. Minute leitete er eine schöne Kombination Bolognas selbst ein, brachte sich am Elfmeterpunkt in Position, ließ seinen Gegenspieler mit einer klugen Bewegung aussteigen und traf eiskalt zur erneuten Führung. Kurz vor Schluss setzte die Werder-Leihgabe schließlich noch einen drauf und entschied die Partie, als er nach einem Gegenstoß frei vor Maignan aus elf Metern cool blieb (86.)

"Er hatte bisher nur wenig gespielt, aber schon vor den drei Toren hat mir sein Einsatz gefallen: In der Schlussphase hat er sogar als rechter Schienenspieler in der Abwehr gespielt", lobte Bolognas Trainer Raffaele Palladino den Mann des Abends. Mbangula spielte erstmals von Beginn an für die Italiener, zuvor war er lediglich zu drei sehr kurzen Jokereinsätzen gekommen.

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Wird dieser Mittwochabend in Mailand nun möglicherweise zu einem Wendepunkt für Mbangula? In Bremen, das ihn im Sommer 2025 für zehn Millionen Euro Ablöse von Juventus Turin holte und damit zum zweitteuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte machte, war der Belgier nach ordentlichem Start mehr und mehr zum teuren Missverständnis verkommen. In der zweiten Hälfte der vergangenen Saison hatte er kaum noch Startelfeinsätze, schmorte mehrfach 90 Minuten lang auf der Ersatzbank.

Werder ließ Mbangula nach nur einem Jahr wieder ziehen

Daher war man bei Werder auch offen dafür, den Zehn-Millionen-Mann nach nur einem Jahr wieder abzugeben. Kurz vor Schließung des Sommertransferfensters wurde Anfang September die Leihe bis Saisonende nach Bologna eingetütet. Mbangulas Vertrag in Bremen läuft noch bis 2030, der Tabellenelfte der Serie A hat für nächsten Sommer allerdings eine Kaufoption und könnte den belgischen U21-Nationalspieler für kolportierte 12,5 Millionen Euro Ablöse fest verpflichten.

Sah es in den ersten knapp zwei Monaten der Leihe noch nicht danach aus, als würde sich Mbangula für den fixen Transfer empfehlen, könnte er das mit weiteren Top-Leistungen wie gegen Milan künftig natürlich noch sehr wohl tun. Werder würde dann sogar noch ein kleiner Transfergewinn winken.

"Wir sind eine tolle Truppe, und das ist unsere wahre Stärke: Wir halten immer zusammen und haben das bewiesen, indem wir nie aufgegeben haben", scheint sich Mbangula in Bologna jedenfalls wohl zu fühlen. Der Traditionsklub hatte den Saisonstart in den Sand gesetzt, lag nach gerade mal zwei Punkten aus den ersten fünf Serie-A-Spielen auf Platz 18. Nun haben sich Mbangula und Co. mit drei Siegen aus den vergangenen vier Partien aber vorerst aus dem Tabellenkeller befreit.