David Beckham verrät: Dieses Mega-Kompliment machte mir Roberto Carlos

Beckham war schon vor seiner Zeit bei Real Madrid mit Roberto Carlos befreundet. Nun verriet er ein großes Kompliment, das der Brasilianer ihm machte.

-Legende David Beckham hat verraten, welch großes Kompliment ihm der frühere brasilianische Weltklasse-Verteidiger Roberto Carlos einst machte.

"Eines der größten Komplimente, die ich jemals erhielt, kam von Roberto Carlos", sagte Beckham in einem gemeinsamen Interview mit PSG-Superstar Neymar für Otro. Der einstige Mittelfeldspieler und Freistoßexperte führte aus: "Er drehte sich zu den Pressevertretern und sagte: 'Wenn es einen ausländischen Spieler gibt, der für die brasilianische Nationalelf spielen könnte, dann wäre ich es."

David Beckham: "Ich wusste, dass mich Carlos in jedem Zweikampf treten würde"

Beckham und Carlos spielten von 2003 bis 2007 gemeinsam für , schon zuvor waren sie gut befreundet. So erinnerte sich Beckham auch an das WM-Viertelfinale 2002 mit England gegen , das die Selecao letztlich mit 2:1 gewann: "Ich spielte dabei auch gegen einen Freund, gegen Roberto. Und ich wusste, dass er, so gut wir auch befreundet waren, mich in jedem Zweikampf treten würde. Mich treten und mir dann hoch helfen und lachen würde."

Indes habe er nicht nur zu Carlos, sondern zu allen seiner brasilianischen Teamkollegen immer "eine spezielle Bindung" gehabt, betonte der heute 44-Jährige. "Ich hatte immer schöne Freundschaften mit ihnen. Daher hat Brasilien auch einen besonderen Platz in meinem Herzen."

Beckham, der inzwischen Besitzer des künftigen -Klubs Inter Miami ist, war 2003 von seinem Heimatklub zu Real gewechselt. Nach seiner Zeit bei den Königlichen lief er noch für , Milan und PSG auf. In Paris beendete er im Sommer 2013 seine Karriere.