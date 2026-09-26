"Das ist eigentlich nichts Schlimmes gewesen, sondern er hat nur über einen Traum gesprochen, dass er irgendwann vielleicht mal bei Real Madrid spielen möchte", sagte Ballack vor wenigen Tagen im Podcast Kerners11.

Der ehemalige Kapitän des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft, der am Samstag 50 Jahre alt wurde, kritisierte eine gängige Praktik der Medien.

"Man hat ihn ja gefragt: 'Wer ist dein Lieblingsverein neben dem FC Bayern?' Das wird dann gerne weggelassen", sagte Ballack.

Getty Images

Was hat Lennart Karl genau über Real Madrid gesagt?

Karl, damals noch 17 Jahre jung, hatte in entspannter Atmosphäre beim Neujahrsempfang des Bayern-Fanklubs "Burgsinn 1980" auf die Frage eines Fans, ob er neben dem FCB noch einen weiteren Lieblingsklub habe, offen über seine Bewunderung für den spanischen Rekordmeister gesprochen.

"Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns", sagte Karl und erntete für seine Aussage jede Menge Kritik.

Die Bayern-Bosse stellten sich darauf schützend vor den Teenager und legten die Angelegenheit im Austausch mit Karl rasch ad acta. Sportdirektor Christoph Freund etwa sagte: "Er redet wie ein 17-jähriger Bursche. Ihm war sofort bewusst, dass die Aussage unglücklich war."

Wie waren Lennart Karls Stats in der vergangenen Saison?

Auch Ballack hatte sich schon im Januar unmittelbar zu dem Wirbel um seinen Klienten geäußert. "Ich glaube, im Kontext ist die Aussage harmlos. Wir wollen die Jungs nicht zu früh verbiegen in der Gesellschaft, wo wir eh vieles vorgeschrieben bekommen, wie wir uns äußern müssen", sagte Ballack in seiner Rolle als Experte für den Streamingdienst DAZN. "Wir wollen Authentizität, wir wollen Spieler, mit denen man sich identifizieren kann."

Karl, der als 10-Jähriger einmal bei Real Madrid in einem Probetraining vorspielte, hat beim FC Bayern einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. In der vergangenen Saison allein kam er auf 40 Einsätze für die Profis, in denen ihm neun Tore und acht Assists gelangen.

Der Lohn waren neben dem Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und DFB-Pokal die ersten drei Einsätze als A-Nationalspieler unter dem früheren Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Die WM-Teilnahme verpasste Karl dann wegen einer kurz vor Turnierstart erlittenen Muskelverletzung. In München besitzt der dribbelstarke Linksfuß, der über die Stationen Eintracht Frankfurt und Viktoria Aschaffenburg 2022 zum FCB stieß, einen Vertrag bis Sommer 2029.

In der laufenden Spielzeit steht Karl bei je einem Tor und einer Vorlage bei fünf Kurzeinsätzen.



