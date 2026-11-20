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Karl-Heinz Rummenigge hat in der Debatte um Jamal Musiala nachgelegt und dabei drastische Worte gefunden.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters äußerte sich nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln bei Sky über den 23-Jährigen, der nach seiner Verletzungspause sein Comeback gegeben hatte, und wurde dabei noch deutlicher als Uli Hoeneß oder etwa Jan-Christian Dreesen.

"Es ist bekannt, dass er ein gesundheitliches Problem hat. Und es ist bekannt, dass er einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet", erklärte Rummenigge und stützte damit die Bedenken seiner beiden Vorredner. "Dass man sich als Verein dann darüber Gedanken machen muss, wie man damit umgeht, das halte ich für seriös und völlig normal."

Die Bosse der Münchner haben offenbar erhebliche Zweifel, dass Musiala aufgrund seiner Verletzungsgeschichte und seiner neurologischen Dysfunktion, die temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen zur Folge hat, wieder an seine alte Leistungsfähigkeit anknüpfen kann. "Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, was er hier in diesem Stadion oft gezeigt hat", erklärte Rummenigge.

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Deshalb müsse man "sprechen mit dem Spieler, mit der Familie und vor allem auch mit der Agentur, weil dann sind diese Summen mit Verlaub nicht mehr darstellbar", so Rummnigge weiter, der sogar auf einen möglichen Verkauf Musialas angesprochen wurde.

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"Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen will oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde", entgegnete Rummenigge. "Wir haben das sehr sensibel mit dem Spieler gehandelt und wir sind alle daran interessiert, dass er zurückkommt in Bestform. Aber was ist, wenn das nicht passiert? Dann müssen wir uns trotzdem auch über die Finanzen Gedanken machen."

Ein Gespräch mit dem Spieler habe es noch nicht gegeben, außerdem wolle man "jetzt erstmal abwarten, wie er sich in den nächsten Wochen entwickelt und dann muss man genau beobachten, was passiert und dann muss man eine Entscheidung treffen."