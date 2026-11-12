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Eigentlich hat der FC Bayern aktuell kaum Verwendung für ihn, dennoch wird Trent Alexander-Arnold ein Wechsel von Real Madrid nach München ans Herz gelegt.

Der ehemalige englische Nationalstürmer Emile Heskey - Vater von Köln-Neuzugang Reigan Heskey - hat Trent Alexander-Arnold einen Wechsel zum FC Bayern empfohlen.

Alexander-Arnold kommt bei Real Madrid in der neuen Saison unter Trainer Jose Mourinho in den wichtigen Spielen in der Champions League oder LaLiga überhaupt nicht mehr zum Zug. In der Königsklasse saß er in drei von vier Spielen über 90 Minuten auf der Bank. Gegen die größten nationalen Konkurrenten Atletico Madrid und Barcelona stand er exakt eine Minute auf dem Platz. Deshalb rät Heskey dem 28-Jährigen zu einem Tapetenwechsel.

"Bayern München wäre ein guter Wechsel für Trent Alexander-Arnold. Die Bundesliga ist sehr wettbewerbsfähig. Er wäre dort beim mit Abstand größten Klub, das wäre fantastisch für ihn - obwohl ich ihn auch sehr gerne zurück in Liverpool sehen würde", sagte Heskey, der selbst von 2000 bis 2004 für die Reds gespielt hatte, dem Portal Eldorado.

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Die Kritik an Alexander-Arnolds mangelhafter Defensivarbeit, die ihn sogar letztlich die viel diskutierte WM-Teilnahme unter Thomas Tuchel gekostet hatte, könne er zwar nachvollziehen. Doch die Offensivqualitäten des Rechtsverteidigers würden diese "massiv" überwiegen. "Was er offensiv leistet, ist um ein Vielfaches wertvoller", betonte Heskey.

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Die Bayern dürften jedoch aktuell kaum Bedarf für einen teuren Neuzugang, der ein königliches Gehalt verdient und noch Vertrag bis 2031 hat, auf der Rechtsverteidigerposition haben. Konrad Laimers Vertrag wurde erst im Sommer bis 2029 verlängert. Der Österreicher präsentierte sich zuletzt in absoluter Topform und ist dort gesetzt. Darüber hinaus verfügen die Bayern in Josip Stanisic auch noch einen mehr als tauglichen Backup, der beide Seiten bespielen und auch als Innenverteidiger auflaufen kann. Die Transferpriorität des Rekordmeisters soll indes im kommenden Sommer auf einem Flügelspieler für die linke Seite liegen, der Luis Diaz nicht nur entlasten, sondern ihm auch einen echten Konkurrenzkampf liefern soll.

Tuchel wegen WM-Ausbootung von Alexander-Arnold in der Kritik

Alexander-Arnold war im Sommer 2025 mit Auslaufen seines Vertrags unter großen Misstönen von Liverpool zu Real gewechselt. Ein Großteil der Reds hat ihm bis heute nicht verziehen, dass der gebürtige Liverpooler seinem Herzensverein den Rücken zukehrte. Immerhin kassierte Liverpool aber noch rund zehn Millionen Euro trotz des auslaufenden Vertrags, weil Real schon bei der Klub-WM auf Alexander Arnold zählen wollte.

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Seine erste Saison in Madrid verlief dann überaus unerfreulich. Während der Klub immer mehr im Chaos versank, Auseinandersetzungen zwischen den gefrusteten Stars Schlagzeilen machten und es am Ende folgerichtig keinen einzigen Titel zu bejubeln gab, fiel Alexander-Arnold zweimal aufgrund schwererer Muskelverletzungen lange aus.

Während Alexander-Arnold nun gesund ist, aber unter Mourinho in Madrid einen schweren Stand hat, scheint sich seine Lage zumindest bei den Three Lions unter Tuchel zum Besseren zu wenden. Tuchel hatte den ehemaligen Kapitän des FC Liverpool vor der WM aussortiert, was in England unter anderem von Legende Gary Lineker äußerst kritisch kommentiert wurde. Der Ex-Profi vermutete gar ein "persönliches Problem", das Tuchel mit dem Real-Star habe.

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Zum Nations-League-Auftakt im September berief Tuchel Alexander-Arnold dann wieder und setzte ihn in den beiden Spielen gegen Tschechien über 90 Minuten ein. Alexander-Arnold zahlte es ihm mit einem sehenswerten Assist zurück. Zuspruch gab es anschließend auch von einem Teamkollegen.

Ist Alexander-Arnold wieder Nationalspieler für England?

Anthony Gordon etwa ließ sich sogar zu einer brisanten Aussage hinreißen. "Er hatte seine eigene Reise mit England. Er hätte wohl mehr spielen sollen", sagte er, korrigierte sich anschließend aber sofort selbst: "Sorry, er hätte wohl gerne mehr gespielt, als er es getan hat."

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Gleichzeitig hob Gordon noch einmal die Qualitäten hervor, die der vor der WM aussortierte Abwehrspieler von Real Madrid den Three Lions geben könne und die letztlich in dessen Torvorlage mündeten. "Nur wenige Spieler haben die Fähigkeiten, Technik und den Mut, womöglich einen Fehler zu machen und diese Flanke zu versuchen. Deswegen ist er so gut und ich wollte unbedingt mit ihm spielen aus diesem Grund", stellte Gordon fest.

Tuchel betonte indes, "nie daran gezweifelt" zu haben, "dass er solche Momente kreieren kann" und sprach von einer "guten Vorlage" und davon, dass der 28-Jährige eine "große Hilfe" gewesen sei. Und obwohl "TAA" bei den Königlichen mittlerweile wesentlich weniger spielt, berief ihn Tuchel auf für die letzten Länderspiele des Jahres gegen Kroatien und Spanien.

Getty Images