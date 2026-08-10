"Hydration Breaks und die ganze Schischi-Schuschu-Show drumherum, das glaube ich brauchts nicht und eins kann ich sagen: Das wird ganz sicher nicht der Weg sein, den wir bei Eintracht Frankfurt gehen, was Fußball anbelangt", sagte Hellmann am Sonntag beim Familientag der Eintracht vor 17.000 Fans im Frankfurter Stadion.

Ganz konkret wetterte Hellmann wegen drei Vorkommnissen: "Das konnte ich ehrlicherweise gar nicht glauben, dass man eine heilige Geschichte wie eine Halbzeitpause einfach ausdehnt. Ich hätte alles für möglich gehalten, aber dass man eine Halbzeitpause auf 35 Minuten, oder wie viel es am Ende dann waren, ausweitet, dass man Gelbe Karten zurücknimmt, weil ein Politiker das fordert und dass man die Weltmeisterschaft verkaufen will - da muss ich mich ehrlicherweise immer zwicken. Das übersteigt alles, was wir ertragen können."

Beim WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien wurde die Halbzeitpause verlängert, um Zeit für mehrere musikalische Auftritte zu schaffen. Letztlich dauerte sie aber nicht, wie von Hellmann behauptet 35, sondern 27 Minuten. Beim zweiten von Hellmann angesprochenen Fall geht es um die zurückgenommene Sperre für Stürmer Folarin Balogun von Gastgeber USA nach Intervention von US-Präsident Donald Trump. Mit dem WM-Verkauf meint er die viel diskutierten, mittlerweile aber zurückgezogenen Investorenpläne von FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Axel Hellmann schaute sich sieben WM-Spiele im Stadion an

Hellmann selbst weilte während der WM auch in den USA, schaute sich nach eigener Auskunft sieben Spiele live im Stadion an und war von der Stimmung angetan: "Ich kann nur sagen, es war von der Atmosphäre her schon toll. Viele kleine Länder zu sehen, viele Fans aus ganz unterschiedlichen Ecken der Welt und die Begeisterung war enorm."

Seine Eintracht bereitete sich unter dem neuen, alten Trainer Adi Hütter derzeit auf die neue Saison vor. Am 21. August geht es in der 1. Runde des DFB-Pokals auswärts gegen DJK Teutonia St. Tönis. Der Bundesliga-Auftakt steigt am 29. August bei Union Berlin.