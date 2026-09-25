Der FC Bayern soll an Bergamos Charles De Ketelaere interessiert gewesen sein. Der sprach nun über Anfragen im Sommer.
Der begehrte belgische Offensivspieler Charles De Ketelaere von Atalanta Bergamo hat offenbart, dass sich Paris Saint-Germain intensiv um ihn bemüht hatte.
"Ja, es gab Anfragen. Auch letztes Jahr. Aber ein Verein muss bereit sein, die geforderte Ablösesumme zu zahlen. Es gab Kontakt zu PSG, das stimmt. Ich denke, PSG hat sich letztendlich für Ferran Torres vom FC Barcelona entschieden", erklärte De Ketelaere im Gespräch mit voetbalnieuws.be.
De Ketelaere nutzte insbesondere die Weltmeisterschaft als Bühne, um seinen Marktwert zu steigern. Mit drei Treffern und einer Vorlage führte er Belgien bis ins Viertelfinale.
Beim 1:2 gegen den späteren Weltmeister Spanien erzielte er den zwischenzeitlichen Ausgleich - es war der einzige Gegentreffer, den die Spanier im gesamten Turnierverlauf hinnehmen mussten. Zuvor war er beim 4:1-Achtelfinalsieg gegen die USA mit zwei Toren und einem Assist der überragende Akteur auf dem Platz.
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FC Bayern: Ismail Saibari statt Charles de Ketelaere
Damals hieß es auch, der FC Bayern München habe den variablen Offensivakteur auf dem Zettel. Das berichtete die italienische Zeitung Corriere della Sera. Bereits im Mai hatte zudem Transfer-Journalist Sacha Tavolieri über ein konkretes Münchner Interesse an dem bis 2028 gebundenen Linksfuß berichtet.
Atalanta fordert eine Ablösesumme von mindestens 50 Millionen Euro für den Offensivspieler. Die Bayern haben auf derselben Position dann allerdings anderweitig aufgerüstet und 50 Millionen Euro für Ismael Saibari von der PSV Eindhoven hingelegt.
De Ketelaere war 2023 für eine Leihgebühr von drei Millionen Euro zunächst von der AC Mailand an Bergamo ausgeliehen worden. Nach einer Saison im Norden Italiens blätterte Atalanta schließlich 23,7 Millionen Euro für den Belgier hin. Insgesamt bestritt De Ketelaere für Atalanta 148 Pflichtspiele. In diesen gelangen ihm 32 Tore sowie ebenso viele Vorlagen.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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