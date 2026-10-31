"Das sieht nach Schlimmerem aus": Doppelter Verletzungsschock beim FC Bayern im Topspiel gegen den BVB

Zunächst erwischte es Saibari, der in der 24. Minute die bis dahin größte Torchance der Partie hatte. Nach einem traumhaften Steilpass von Konrad Laimer lief der Marokkaner allein auf Dortmunds Keeper Gregor Kobel zu, legte sich den Ball allerdings etwas zu weit vor, sodass Kobel rechtzeitig herauskam und zunächst klären konnte. Im anschließenden Zweikampf um den Ball prallte der Schweizer dann mit dem Kopf gegen Saibaris Knie und zwängte zudem den Knöchel des Offensivspielers ein.

Während Kobel die Situation bereinigen konnte, blieb Saibari mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen und musste behandelt werden. "Das sieht nach Schlimmerem aus", befürchtete Sky-Experte Lothar Matthäus. Wenig später war für den Marokkaner tatsächlich Schluss. Nathaniel Brown kam für ihn in die Partie.

Nur wenige Minuten später folgte der nächste Rückschlag für die Bayern: Auch Serge Gnabry spürte es plötzlich im linken Fuß. Wie es zu der Verletzung gekommen war, ließ sich zunächst nicht erkennen. Nach einer Behandlungspause musste der Offensivspieler in der 31. Minute jedoch ebenfalls ausgewechselt werden. Josip Stanisic ersetzte ihn. Sky-Kommentator Wolff Fuss sprach zu Beginn der zweiten Halbzeit unter Berufung auf weitergegebene Informationen bei Saibari von einer "Knöchelproblematik" und bei Gnabry von einer "Verletzung im rechten hinteren Oberschenkel".

Beinahe wäre es sogar zum dritten Verletzungsfall gekommen. Beim vermeintlichen Führungstreffer des BVB sprang Carney Chukwuemeka Bayern-Torhüter Jonas Urbig mit dem Knie ins Gesicht. Der 23-Jährige musste behandelt werden, konnte aber anders als seine beiden Teamkollegen weiterspielen. Der Treffer von Jobe Bellingham wurde nach VAR-Überprüfung wegen einer Abseitsstellung Chukwuemekas von Schiedsrichter Tobias Stieler aberkannt.

Auf der Gegenseite durfte Bayern in der 38. Minute schließlich jubeln: Konrad Laimer brachte den Rekordmeister in Führung. Nach einem Fehlpass von Felix Nmecha schalteten die Münchner schnell um. Michael Olise trieb den Ball nach vorne und bediente Laimer, der mit Tempo auf das Dortmunder Tor zulief. Seinen ersten Abschluss konnte Kobel noch parieren, beim Nachschuss war der Schweizer jedoch machtlos. So ging Bayern mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.