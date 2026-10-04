Wie ein Gros der Spieler aus dem ersten Kader hatte auch Kimmich das DFB-Team nach dem 1:1 in den Niederlanden und der enttäuschenden 0:1-Heimpleite gegen Griechenland zur Hälfte der Länderspielphase verlassen müssen. Kimmich spielte gegen die Niederlande ordentlich, zeigte gegen Griechenland aber eine unglückliche Leistung, das Zusammenspiel mit Felix Nmecha wirkte dysfunktional. Seine öffentliche Bitte, doch bei der Mannschaft bleiben zu dürfen, ignorierte Bundestrainer Jürgen Klopp.

Bei der darauffolgenden Partie gegen Serbien glänzten dann Tom Bischof, Alexander Pavlovic und Florian Wirtz im deutschen Mittelfeld. Die logische Konsequenz waren öffentliche Debatten unter Fans und Experten darüber, ob die Nationalmannschaft ohne Kimmich nicht besser dran sei. Klopp moderierte diese Thematik bei seinen Pressekonferenzen und Interviews bisweilen etwas unglücklich.

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Rudi Völler: "Jo Kimmich ist ein wunderbarer Kapitän"

Völler sieht das "völlig unaufgeregt" und sprach dem 31-Jährigen vom FC Bayern München sein volles Vertrauen aus. "Jo Kimmich ist ein wunderbarer Kapitän, ein wunderbarer Spieler und wird uns in den nächsten Jahren noch viel Freude bereiten", sagte Völler im Vorfeld des vierten und abschließenden Länderspiels dieser Periode am Sonntagabend in Thessaloniki gegen Griechenland. Dafür berief Klopp erneut Bischof, Pavlovic und Wirtz in die Startelf.

Laut Völler dürfe man wegen der unterschiedlichen Spielstärke der Gegner keinen direkten Vergleich zwischen den unterschiedlichen Besetzungen ziehen. "Die ersten beiden Spiele waren schwierige Spiele. Serbien war dann sicherlich ein bisschen schwächer und dann siehst du ein bisschen besser aus", befand Völler.

Seiner Meinung nach hätten die bei den ersten beiden Partien eingesetzten Spieler "vermutlich auch gegen Serbien gewonnen. Da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Deshalb ist der Vergleich ein bisschen ungerecht."