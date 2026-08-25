Ex-BVB-Star Donyell Malen und die AS Rom sind mit einem famosen Spektakel in die neue Serie-A-Saison gestartet.

Zum Abschluss des 1. Spieltags gewann die Roma am Montagabend mit 4:0 gegen die AC Florenz. Für die ersten drei Tore verantwortlich war dabei Malen - und übertrumpfte damit eine Legende.

Der Stürmer, der Anfang des Jahres zunächst per Leihe von Aston Villa nach Rom kam, hat in seinen bisherigen 19 Serie-A-Einsätzen nun schon 17 Tore erzielt. Laut Datenanbieter Opta hat seit der Saison 1994/95 nie ein Spieler der Roma nach dieser Anzahl an Ligaspielen häufiger getroffen, nicht einmal Vereinslegende Gabriel Batistuta. Der ehemalige argentinische Weltklasse-Torjäger hatte demnach in seinen ersten 19 Serie-A-Partien für die Giallorossi "nur" 15-mal genetzt.

Batistuta schoss die Roma übrigens 2001 zum bisher letzten von insgesamt drei italienischen Meistertiteln. Für derlei Träumereien ist es freilich noch viel zu früh, doch der Start in die neue Spielzeit war vielversprechend. Und das allen voran dank Malen und seinem kongenialen Offensivpartner Paulo Dybala.

Donyell Malen und Paulo Dybala zaubern: Das kongeniale Duo der Roma

Der Argentinier bereitete alle drei Tore des Niederländers vor, der zunächst in der 27. Minute für die Führung sorgte und in Halbzeit zwei dann noch zwei weitere Buden nachlegte (52., 60.). Für den Schlusspunkt zum 4:0 sorgte schließlich Niccolo Pisilli in der 86. Minute.

Besonders sehenswert war Malens erster Treffer. Dybala setzte dabei von rechts kommend zu einem unwiderstehlichen Solo an, ließ auf dem Weg in und durch den Strafraum mehrere Gegenspieler links liegen und bediente dann Malen. Der ließ dann Florenz-Verteidiger Dodo am Fünfmeterraum clever mit der Hacke aussteigen und schob eiskalt mit links ein.

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"Malen ist nicht zu bremsen – was für ein Spektakel", wurde der 27-Jährige hinterher von der italienischen Zeitung Corriere della Sera gefeiert. "Das ist ein Witz. Der Typ ist der absolute Hammer. Der macht einfach da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat", schwärmte DAZN-Kommentator Mario Rieker schon nach dem zweiten Malen-Tor des Montagabends. Seinen verdienten Extra-Applaus bekam der ehemalige Dortmunder dann bei seiner Auswechslung in der 68. Minute, als die Roma-Fans im Olimpico ihn mit Standing Ovations und frenetischen Sprechchören feierten.

Donyell Malen kann irre Quote bei der Roma vorweisen

In der italienischen Hauptstadt scheint Malen das ganz große Glück gefunden zu haben. Den BVB hatte er Anfang 2025 nach dreieinhalb Jahren für 25 Millionen Euro Ablöse in Richtung Aston Villa verlassen, war dort allerdings kein Stammspieler und verließ die Premier League nur ein Jahr später wieder. Im Januar 2026 lieh die Roma den niederländischen Nationalspieler zunächst aus und es funkte auf Anhieb. So hatte Malen großen Anteil daran, dass die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini am Ende der vergangenen Saison noch Dritter wurde und sich damit erstmals seit 2018 wieder für die Champions League qualifizierte. Per Kaufoption verpflichtete die Roma Malen (Vertrag bis 2030) dann fest, an Ablöse flossen insgesamt 27 Millionen Euro an Aston Villa.

Wettbewerbsübergreifend hat Malen in bisher 21 Pflichtspielen für die Roma schon 18 Tore erzielt und drei Assists geliefert. Ein Sonderlob für ihn und Dybala gab es derweil auch von Roma-Kapitän Bryan Cristante: "Wenn sie gut drauf sind, machen sie den Unterschied. Wir hoffen, dass sie so lange wie möglich so weiter machen", sagte der Mittelfeldspieler nach dem gelungenen Auftakt bei DAZN.