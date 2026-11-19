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Mit der Frage nach der Ursache für Florian Wirtz' Leistungen im Dress des FC Liverpool ist es ein wenig wie mit der Frage, was zuerst da war: das Huhn oder das Ei?

Es ist mindestens mal ziemlich schwierig, sie abschließend zu beantworten. Möglich sind aber zwei Thesen zu Wirtz' mehrheitlich durchwachsenen Auftritten bei den Reds. Die erste lautet: Ein Spieler, der so viel Geld gekostet hat (125 Millionen Euro Ablöse), muss in jedem Umfeld und in jeder Liga irgendwann in der Lage sein, abzuliefern. Alternative Sichtweise: Wenn ich schon einen Spieler in einer zentralen Position für eine horrende Summe verpflichte, sollte ich dann nicht wirklich alles dafür tun, dass er sich perfekt entfalten und sein riesiges Potenzial ausschöpfen kann?

Diese Länderspielpause jedenfalls ist Wasser auf den Mühlen derer, die letztere Variante bevorzugen. Bei Social Media fluten Highlightclips von Wirtz aus den DFB-Spielen gegen Serbien (3:1) und die Niederlande (5:0) die Timelines. Vorzugsweise von LFC-Fans, die wahlweise die Konkurrenz daran erinnern, dass die Wirtz-Kohle eben doch gut investiert war, oder um zu flehen, dass ihr Trainer Andoni Iraola den Edeltechniker doch bitte so einsetzen mag, wie es Jürgen Klopp in der Nationalmannschaft tut.

Nun, fairerweise muss man sagen, dass Wirtz' Formkurve bereits in den vergangenen Wochen auf der Insel nach oben zeigte. Er lieferte mehrere ordentliche Auftritte, erzielte sein erstes Saisontor und sammelte in den letzten acht Partien sechs Scorerpunkte. So richtig entfesselt wie das, was er aber gegen die Serben und die Niederlande, die man kaum als Laufkundschaft bezeichnen kann, bot, waren seine Auftritte dann aber doch nicht. Und so fragt man sich unweigerlich: Wo ist also der Unterschied zwischen Liverpool und Nationalmannschaft?

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Schnell wird das grenzenlose Vertrauen, mit dem Klopp Wirtz sofort ausgestattet hat, angeführt. Der neue Bundestrainer redete seinen wichtigsten Offensivspieler in der Tat vom ersten Tag am stark. Noch nach der Gala gegen Oranje, als Doppeltorschütze Wirtz das Leder unter anderem mit seinem vermeintlich schwachen linken Fuß aus 17 Metern in den Winkel geknallt hatte, betonte Klopp, er sei"geschockt" gewesen von der Klasse des Edeltechnikers, als er diesen das erste Mal auf dem Platz gesehen habe.

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Klopp soll sich auch abseits der Lehrgänge um Wirtz kümmern. Nach Informationen der Bild sogar so sehr, dass der Schwarzwälder mehr mit ihm spricht als Iraola. Ein enges Verhältnis pflegte Wirtz auch bei Bayer Leverkusen zu Xabi Alonso. Der Spanier stattete den jungen Regisseur mit allen Freiheiten aus, dieser zahlte es mit den vermutlich stärksten Leistungen seiner bisherigen Laufbahn zurück.

Auch beim FC Liverpool setzen die Trainer auf Florian Wirtz

Es ist viel darüber geschrieben worden, über die Anpassungsschwierigkeiten Wirtz' auf der Insel. Über die schwierige Lage, in der sich seine damals neue Mannschaft im Sommer 2025 befand nach dem tragischen Tod Diogo Jotas. Und über die wahnwitzige Einkaufstour in jenem Sommer, nach der mehrere teure Neuzugänge die hohen Erwartungen nicht erfüllten. Und natürlich über die robuste Spielweise in der Premier League, mit der er aber nach eigenen Angaben inzwischen gut klarkommt.

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Mangelndes Vertrauen indes kann bei Wirtz eigentlich nicht als Argument für durchwachsene Vorstellungen herhalten. Sowohl Ex-Coach Arne Slot als auch Andoni Iraola verteidigten den Mittelfeldspieler. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Öffentlich erhielt Wirtz in Liverpool von seinen Trainern und auch den Mitspielern volle Rückendeckung. Klar, sie alle sehen dessen große Möglichkeiten täglich im Training. Wenn also Gary Neville, Jamie Carragher, Dietmar Hamann oder andere Konsorten ihre nächste Tirade losgelassen hatten, gab es von Slot und Iraola Widerspruch oder Beschwichtigung.

Sie setzten Wirtz auch nicht auf die Bank. Jedenfalls nicht aus Leistungsgründen, wie es mehrfach öffentlichkeitswirksam gefordert worden war. Und Slot beendete auch irgendwann das Experiment mit Wirtz als Linksaußen und stellte ihn zurück ins Zentrum.

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Die Bemutterung durch Klopp mag nochmal eine Spur extremer sein. Aber man muss konstatieren: Seine Trainer hielten in Liverpool bislang stets zu Wirtz, auch wenn der Gegenwind stark war. Die Position auf dem Spielfeld taugt eigentlich auch nicht als Erklärung. Auf dem Papier setzen Iraola und Nagelsmann-Nachfolger Klopp Wirtz als offensiven Mittelfeldspieler mit zwei zentralen Akteuren dahinter, flankiert von zwei Flügelstürmern und mit einem echten Angreifer davor ein.

Florian Wirtz beim FC Liverpool: Die Mitspieler sind der Knackpunkt

Was aber deutlich anders ist, und hier dürfte der Knackpunkt liegen: Wirtz spielt beim DFB nicht nur im Offensivzentrum, er IST das Offensivzentrum. Bei gefühlt jedem Angriff hat er seine Füße im Spiel. Er kann im Ballbesitz mehr oder weniger tun und lassen was er will. Er kann sich seine Räume aussuchen und welche kreieren (eine seiner großen Stärken!), er kann die Bälle klatschen lassen, mit ein, zwei Kontakten weiterleiten, nach vorne gehen, einen Doppelpass spielen, abschließen etc.

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So war es einst auch in Leverkusen. Wirtz agiert mit enormer Selbstverständlichkeit und Überzeugung. Und das tun auch seine Mitspieler. Sie suchen ihn ganz selbstverständlich. Ein Eindruck, den man in Liverpool nicht unbedingt und immer gewinnen kann. Da gibt er mehr den Ballschlepper, weicht häufiger auf die Flügel aus. Es wirkt weniger instinktiv. Dazu kam Wirtz in ein eigentlich perfekt funktionierendes Mittelfeld mit Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister und Ryan Gravenberch, das gerade maßgeblich für den Gewinn der Meisterschaft gewesen war. Ex-Premier-League-Profi Mladen Petric beschrieb die Schwierigkeiten beim Umbau des Maschinenraums bei DAZN im Format 'You'll never talk alone' so: "Er hatte einen ziemlich schwierigen Beginn. Aus meiner Sicht gab es in den Spielen auch Situationen, in denen er und Szoboszlai auf der gleichen Position standen und sich schon fast auf den Füßen herumgetreten sind." Zuletzt seit dies aber "nicht mehr der Fall" gewesen, so der ehemalige Stürmer des BVB und des HSV.

Was Wirtz braucht ist neben der maximalen Freiheit auch die maximale Akzeptanz seiner Mannschaftskameraden auf dem Rasen. Das klingt simpler, als es sein mag. Es ist aber ein Prozess, der vom Trainer angestoßen werden und den Wirtz dann mit guten Leistungen unterstützen muss.

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Wirtz' Leistungen unter Klopp sind eine Erinnerung daran, dass Liverpool kein Geld verbrannt hat. Sie sind aber auch eine Erinnerung daran, dass Liverpool aus eigenem Interesse die Verpflichtung hat, Wirtz die bestmöglichen Voraussetzungen zu liefern. Auf und abseits des Spielfelds. Wie das geht, hat ausgerechnet ein ehemaliger Liverpool-Trainer gerade eindrucksvoll gezeigt.

Klopp ist jedenfalls guter Dinge, dass Wirtz auch bald bei den Reds wie entfesselt auftritt: "Flo wird mit diesem Selbstvertrauen von hier da hingehen und wird sukzessive der Spieler sein, den Liverpool verpflichtet hat". Einmischen will er sich bei seinem Ex-Klub sowieso nicht: "Die Liverpooler brauchen keine Tipps mehr. Er war viel besser drauf jetzt."

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Florian Wirtz' Statistiken unter Jürgen Klopp in der Startformation

Einsätze 4 Tore 4 Assists 1