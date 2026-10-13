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Das letzte Mal verlor der FC Bayern mit 0:3 in der Champions League! FCB-Stars werden um Schlaf beraubt

Champions League
Viking - Bayern München
Viking
Bayern München

In der Nacht vor dem Spiel in Norwegen wurden die Spieler des FC Bayern um ihren Schlaf beraubt.

Nächtliche Ruhestörung um 1.15 Uhr: Der ein oder andere Fußballstar des FC Bayern dürfte keine 20 Stunden vor dem Champions-League-Spiel beim norwegischen Meister Viking Stavanger (21.00 Uhr) unsanft aus dem Schlaf gerissen worden sein.

Mitten in der Nacht ging in der Stadt in Südwestnorwegen unweit des Teamhotels ein rund zweiminütiges Feuerwerk hoch - mutmaßlich gezündet von den Heimfans mit dem Ziel, die Vorbereitung des großen Favoriten zu stören.

Für einige Augenblicke knallte es vor den Fenstern des "Radisson Blu Atlantic", der Himmel hellte sich auf und die Lichter in einigen Zimmern gingen an. Aktionen dieser Art sind in Fußball-Europa keine Seltenheit mehr, wenngleich Stavanger laut dem lokalen Aftenblad vor dem größten Spiel der 127-jährigen Klubgeschichte eine Premiere erlebte.

Für die Bayern war die Ruhestörung nichts Neues: Sie wurden bereits im Januar 2025 unsanft geweckt und verloren danach 0:3 bei Feyenoord Rotterdam. Damals berichtete Kapitän Manuel Neuer, der in Stavanger wegen Fußproblemen nicht im Münchner Tor stehen wird: "Wir sind alle aufgewacht."

Auch die Bayern-Fans zündelten schon mal: Im April 2026 störten sie den Tross von Real Madrid erfolgreich. Neuer und Co. gewannen das Viertelfinal-Rückspiel gegen die Königlichen 4:3 und zogen ins Halbfinale ein.


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