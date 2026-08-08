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Nino Duit

Das kommt aus dem Nichts! FC Liverpool greift offenbar beim FC Barcelona zu

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Dem FC Liverpool gelingt offenbar ein überraschender Coup auf dem Transfermarkt: Ronald Araujo soll per einjähriger Leihe vom FC Barcelona die Innenverteidigung verstärken.

Laut des Transferexperten Fabrizio Romano und der katalanischen Mundo Deportivo haben sich alle Beteiligten mündlich bereits geeinigt. Die Papiere sollen noch an diesem Samstag unterschrieben werden. Der Leihvertrag beinhaltet angeblich eine Kaufoption für den kommenden Sommer, Liverpool übernimmt Araujos komplettes Gehalt. Sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2031.

Araujo wechselte 2018 aus seiner uruguayischen Heimat zur zweiten Mannschaft des FC Barcelona, schaffte dort schnell den Sprung zu den Profis und entwickelte sich zum Leistungsträger. In den vergangenen Jahren fungierte der mittlerweile 27-Jährige zeitweise sogar als Barca-Kapitän. 

Zuletzt hatte er aber keinen festen Stammplatz mehr. Bei den beiden Viertelfinals in der Champions League gegen Atletico Madrid wurde Araujo beispielsweise jeweils nur eingewechselt. In der Startelf standen wahlweise Eric Garcia, Pau Cubarsi und Gerard Martin.

Ronald Araujo wurde einst auch beim FC Bayern gehandelt

Araujo wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Während Thomas Tuchels Amtszeit beim FC Bayern sollen sich auch die Münchner um ihn bemüht haben. Sein nun bevorstehender Transfer nach Liverpool hatte sich aber gar nicht angedeutet. 

Die Reds müssen ihre Innenverteidigung nach dem ablösefreien Wechsel von Ibrahima Konate zu Real Madrid in diesem Sommer neu aufstellen. Mit Jeremy Jacquet (21) von Stade Rennes verpflichteten sie für 69 Millionen Euro zwar bereits einen hochklassigen Innenverteidiger, er muss sich nach einer längeren Pause wegen einer Schulterverletzung aber erst wieder zurückkämpfen. Veteran Virgil van Dijk (35) ist noch bis zum kommenden Sommer gebunden.

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