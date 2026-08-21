Atletico Madrid gibt den wechselwilligen Julian Alvarez laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo nun doch für einen Transfer frei, schließt ein Geschäft mit dem FC Barcelona aber aus. Im Lager der Colchoneros herrscht nach monatelangem Dissens demnach eine Einsicht darüber, dass ein Verbleib des 26-jährigen Offensivakteurs im Kader von Trainer Diego Simeone nicht mehr praktikabel erscheint.

Dennoch verknüpft die Führung von Atletico die plötzliche Verhandlungsbereitschaft mit einer unumstößlichen Bedingung: Der direkte Ligakonkurrent aus Barcelona wird unter keinen Umständen den Zuschlag erhalten. Damit wird es mit dem favorisierten Ziel des Vize-Weltmeisters nichts.

Sämtliche Offerten, die Barca in den vergangenen Wochen bei den Hauptstädtern einreichte, wurden unverzüglich abgelehnt. Statt auf Verhandlungen einzugehen, verwies die Klubführung von Atletico gebetsmühlenartig auf die vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro.

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Schlägt Arsenal bei Julian Alvarez zu?

Parallel dazu öffnet sich offenbar die Tür für einen Wechsel in die Premier League. Der englische Meister FC Arsenal wirbt laut des Berichts intensiv um Alvarez und hätte nach der neuen Linie des Klubs somit auch die Erlaubnis für eine Verpflichtung.

Allerdings scheitert dieses Szenario derzeit am Veto des Spielers. Der Angreifer verweigert den Schritt nach London und pocht stattdessen auf den Wechsel zum FC Barcelona, mit dem er sich nach Informationen mehrerer spanischer Medien bereits seit geraumer Zeit einig ist. Erstkontakt soll es bereits zu Beginn des Jahres gegeben haben.

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Transferzwist zwischen Julian Alvarez und Atletico Madrid?

Der Ursprung des Konflikts reicht weiter zurück. Im Februar hatte die Führung von Atletico dem Argentinier nach dessen Darstellung mündlich zugesichert, bei einem adäquaten Angebot im Sommer den Klub verlassen zu dürfen.

Die Nichteinhaltung dieser Zusage führte zum Bruch. Bei der Weltmeisterschaft brachte Alvarez die Unruhe schließlich an die Öffentlichkeit, als er sagte, ein Wechsel sei für ihn und auch für Atletico die beste Option.

Ebenjene Aussagen verschärften das Klima zwischen den Parteien drastisch. Obwohl die Funktionäre in Madrid noch vor wenigen Tagen öffentlich versicherten, den Mittelstürmer unter gar keinen Umständen abzugeben, zwang wohl der anhaltende Druck nun zum Umdenken. Die Situation bleibt jedoch verfahren, da Alvarez' Zukunftsplanung weiterhin einen Transfer ins Camp Nou vorsieht.