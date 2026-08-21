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Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Das kommt aus dem Nichts! Atletico Madrid will Julian Alvarez offenbar nun doch abgeben - aber nicht zum FC Barcelona

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Julián Álvarez

Julian Alvarez kann wohl doch wechseln - nur nicht zum großen Konkurrenten.

Atletico Madrid gibt den wechselwilligen Julian Alvarez laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo nun doch für einen Transfer frei, schließt ein Geschäft mit dem FC Barcelona aber aus. Im Lager der Colchoneros herrscht nach monatelangem Dissens demnach eine Einsicht darüber, dass ein Verbleib des 26-jährigen Offensivakteurs im Kader von Trainer Diego Simeone nicht mehr praktikabel erscheint.

Dennoch verknüpft die Führung von Atletico die plötzliche Verhandlungsbereitschaft mit einer unumstößlichen Bedingung: Der direkte Ligakonkurrent aus Barcelona wird unter keinen Umständen den Zuschlag erhalten. Damit wird es mit dem favorisierten Ziel des Vize-Weltmeisters nichts.

Sämtliche Offerten, die Barca in den vergangenen Wochen bei den Hauptstädtern einreichte, wurden unverzüglich abgelehnt. Statt auf Verhandlungen einzugehen, verwies die Klubführung von Atletico gebetsmühlenartig auf die vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro.

Julian AlvarezGetty Images

Schlägt Arsenal bei Julian Alvarez zu?

Parallel dazu öffnet sich offenbar die Tür für einen Wechsel in die Premier League. Der englische Meister FC Arsenal wirbt laut des Berichts intensiv um Alvarez und hätte nach der neuen Linie des Klubs somit auch die Erlaubnis für eine Verpflichtung.

Allerdings scheitert dieses Szenario derzeit am Veto des Spielers. Der Angreifer verweigert den Schritt nach London und pocht stattdessen auf den Wechsel zum FC Barcelona, mit dem er sich nach Informationen mehrerer spanischer Medien bereits seit geraumer Zeit einig ist. Erstkontakt soll es bereits zu Beginn des Jahres gegeben haben.

Julian AlvarezGetty Images

Transferzwist zwischen Julian Alvarez und Atletico Madrid?

Der Ursprung des Konflikts reicht weiter zurück. Im Februar hatte die Führung von Atletico dem Argentinier nach dessen Darstellung mündlich zugesichert, bei einem adäquaten Angebot im Sommer den Klub verlassen zu dürfen.

Die Nichteinhaltung dieser Zusage führte zum Bruch. Bei der Weltmeisterschaft brachte Alvarez die Unruhe schließlich an die Öffentlichkeit, als er sagte, ein Wechsel sei für ihn und auch für Atletico die beste Option.

Ebenjene Aussagen verschärften das Klima zwischen den Parteien drastisch. Obwohl die Funktionäre in Madrid noch vor wenigen Tagen öffentlich versicherten, den Mittelstürmer unter gar keinen Umständen abzugeben, zwang wohl der anhaltende Druck nun zum Umdenken. Die Situation bleibt jedoch verfahren, da Alvarez' Zukunftsplanung weiterhin einen Transfer ins Camp Nou vorsieht.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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