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Ohne den angeschlagenen Julian Brandt hat Ajax Amsterdam im Titelkampf der Eredivisie einen Dämpfer hinnehmen müssen: Der Rekordmeister kassierte im Spitzenspiel gegen Twente Enschede in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich. Für jede Menge Gesprächsstoff sorgte allerdings eine Szene nach Abpfiff.

Ajax, das durch Treffer von Tolu Arokodare (3.) und Rayane Bounida (66.) zwischenzeitlich komfortabel führte, musste zunächst ein Eigentor durch Dies Janse (68.) schlucken. Für den Endstand sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit ausgerechnet der ehemalige Ajax-Angreifer Wout Weghorst: Er ließ dem soliden Marc-Andre ter Stegen im Amsterdamer Kasten per Strafstoß keine Chance.

Weghorst, der vor einer Woche beim 9:0-Rekordsieg gegen Excelsior Rotterdam sogar vierfach genetzt hatte, stand auch nach Spielschluss im Blickpunkt. Gemeinsam mit Arokodare betete der frühere Bundesligastürmer noch auf dem Rasen. Die beiden Torjäger hielten sich dabei an den Händen, schlossen die Augen und versanken ins Gebet.

Eine durchaus ungewöhnliche Szene, die von den TV-Kameras eingefangen und die anschließend auch diskutiert wurde. Valentijn Driessen, Chef von Voetbal International, schrieb in seiner Kolumne, zunächst sei dies die Sache der beiden Spieler. Dann aber fragte er: "Warum hat ESPN das minutenlang gezeigt, und warum hat der Kommentator währenddessen geschwiegen? Lächerlich! Oder gab es nach dem Spektakel nichts anderes zu berichten?"

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Er schickte außerdem hinterher: "Wird ESPN jede Woche solche Gebetsmomente übertragen? Bekommen Muslime die gleiche Sendezeit für ihre Gebetszeiten? Das neutrale ESPN begibt sich auf dünnes Eis."

IMAGO

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Auch auf den ehemaligen niederländischen Nationaltorhüter Willem van Hanegem wirkte die Szene befremdlich. In seiner seiner Kolumne im Algemeen Dagblad schrieb er: "Tolu und Weghorst haben gemeinsam gebetet. Sie selbst fanden das nicht seltsam, und genau das ist das Seltsame daran."

"Das könnten sie auch drinnen machen": Kritik an Weghorst und Arokodare

"Das könnten sie auch drinnen machen, sich in den Umkleidekorridoren an den Händen halten. Dass es auf dem Spielfeld geschehen muss, hat wohl mit den Kameras zu tun", vermutete der 82-Jährige. Das öffentliche Zurschaustellen mache es "weniger authentisch".

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Arokodare hatte bereits im Vorfeld des Spiels bei ESPN von einer besonderen Beziehung zu Weghorst berichtet: "Ich bin ein Fan von Manchester United. Als er dort spielte, war ich sehr beeindruckt von seiner Arbeitsmoral." Beide liefen sich zudem in einem Freundschaftsspiel ihrer Ex-Klubs KRC Genk und FC Burnley über den Weg.

Nach dieser Partie suchte der Nigerianer Weghorst noch auf und bekam eine wichtige Lektion: "Er hat mir beigebracht, dass es vor allem auf die Mentalität ankommt."

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Die Verbindung zwischen den beiden blieb auch danach bestehen und spielte sogar eine Rolle bei Tolus Wechsel zu Ajax. Als die Amsterdamer im vergangenen Sommer Interesse zeigten, bat er Weghorst, der selbst zwei Spielzeiten in Amsterdam gespielt hatte, um Rat: "Und er hatte nichts als Gutes über Ajax zu berichten."

Sportlich hält sich der Schaden für Ajax durch den ersten Punktverlust in Enschede nach drei Siegen in Folge in Grenzen. Erzrivale Feyenoord verlor am Sonntagnachmittag nach 2:0-Führung noch 3:5 gegen Heerenveen und verlor damit die Tabellenspitze. Diese schnappe sich Meister PSV mit einem Sieg in Cambuur. Eindhoven hat nun einen Zähler Vorsprung auf das Verfolgerduo Feyenoord und Ajax.