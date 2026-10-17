Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Team Germany Departs To The 2026 FIFA World CupGetty Images Sport
Tim Ursinus

Das könnte Konsequenzen für Jonas Urbig haben: Schaltet Manuel Neuer beim FC Bayern bald in den "Kampfmodus"?

Bundesliga
Bayern München - RB Leipzig
Bayern München
RB Leipzig
J. Urbig
M. Neuer
René Adler

Der ehemalige DFB-Keeper glaubt, dass Neuer bald in den "Kampfmodus" schalten könnte. Dies könnte auch Konsequenzen für Urbig bedeuten.

Im Zuge der Torhüter-Diskussion beim FC Bayern München hat Ex-Torhüter Rene Adler eine brisante Vermutung zu Manuel Neuer geäußert, was bei einem Eintreten für Jonas Urbig wohl ziemlich schlechte Nachrichten wären. Adler würde es nicht überraschen, dass die vermeintlich reibungslose Wachablösung zwischen den Pfosten des deutschen Rekordmeisters in naher Zukunft einen Knacks bekommen könnte.

"Wenn jetzt die Diskussion von der Presse von außen vielleicht auch das Klima im eigenen Verein befeuert, dann kann ich mir schon vorstellen - und das zeigt auch die Vergangenheit - dass Manuel Neuer da wieder den Kampfmodus einschaltet und sagt: Komm, auch wenn es vielleicht mein letztes Jahr ist - so einfach gebe ich das nicht hin und ich werde dir auch jetzt nicht den roten Teppich ausrollen", sagte der frühere Nationaltorhüter im Gespräch mit RTL/Sky Sport und betonte: "Dafür ist Manuel Neuer einfach immer noch zu sehr Wettkämpfer und wird immer Wettkämpfer sein."

Unlängst waren tatsächlich Stimmen etwas lauter geworden, die mehr Spielzeit für Urbig einforderten. Neuer hatte sich am vergangenen Wochenende einen haarsträubenden und zugleich historischen Patzer beim 2:2 in Augsburg geleistet, der das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte zur Folge hatte. Auch beim zweiten Gegentreffer sah der Routinier unglücklich aus.

Torwart-Debatte beim FC Bayern: Vincent Kompany findet es "schön"

Trainer Vincent Kompany findet indes Gefallen an der Debatte. Sie sei "schön für uns", erklärte der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig und unterstrich damit seine positive Haltung gegenüber Urbig. "Das haben wir schon gesagt, als er im Januar vor zwei Jahren aus Köln gekommen ist." Die Münchner hätten schon "ein Jahr vorher" damit gerechnet, "dass diese Diskussion kommen wird. Das ist auch gut." Der FCB habe eine "gute Konstellation" auf der Torhüterposition, die sich "viele wünschen würden".

Urbig hütete in der noch jungen Spielzeit bereits dreimal den Kasten der Bayern, zuletzt in Neuers Abwesenheit beim enttäuschenden 3:3 gegen Viking Stavanger in der Champions League. Am Samstag wartet aller Voraussicht nach der nächste Einsatz. Der 40-Jährige verpasste am Freitag das Abschlusstraining.

FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANOGetty Images

Holt der FC Bayern im Sommer einen neuen Torhüter?

Adler traut Urbig zu, auf Dauer in Neuers Fußstapfen zu treten. Gleichwohl empfahl der 41-Jährige den Bayern die Verpflichtung einer erfahrenen Nummer zwei, "um halt auch dieses Risiko, mit Jonas Urbig als Nummer eins, abzufedern". Dahingehend nannte er Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Bernd Leno (FC Fulham), um die es zuletzt tatsächlich auch Gerüchte gegeben hatte.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte Neuer mehrfach angedeutet, seine Karriere im kommenden Sommer beenden zu wollen. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus. Urbig gilt schon länger als sein "Kronprinz".

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen