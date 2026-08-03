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"Das ist vielleicht die Seite von ihm, die die Leute nicht kennen": Bayern-Trainer Vincent Kompany packt über Min-Jae Kim aus

Bundesliga
Bayern München
M. Kim
V. Kompany

Als dritter Innenverteidiger steht Min-Jae Kim beim FC Bayern meist eher im Hintergrund. Trainer Vincent Kompany gab ihm nun Hoffnung im Konkurrenzkampf, lobte ihn für seine Arbeitseinstellung - und für seinen Humor.

In der vergangenen Saison waren beim FC Bayern Dayot Upamecano und Jonathan Tah in der Innenverteidigung gesetzt, Min-Jae Kim firmierte als ihr erster Stellvertreter. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass sich an dieser Rollenverteilung künftig etwas ändert. "Lasst nicht alles so absolut sagen", erklärte Vincent Kompany am Montag während der Asienreise des FC Bayern bei einer Pressekonferenz auf der südkoreanischen Insel Jeju.

"Wir sprechen hier über eine Konkurrenz, die ich mag und die ich selbst erlebt habe bei Manchester City", berichtete Kompany. "Das Wichtigste ist, sich auf dem Platz zu beweisen. Diesbezüglich spreche ich Min-Jae ein Kompliment aus. Egal was passiert, er bleibt konzentriert und lässt auf dem Platz Taten sprechen." 

In der vergangenen Saison kam Kim zunächst sehr wenig zum Einsatz. "Ich hatte viele Situationen, in denen ich dachte: Vielleicht ist jetzt der richtige Moment, mit Min-Jae zu sprechen", erzählte Kompany. "Manchmal habe ich mit ihm gesprochen, manchmal habe ich ihn in Ruhe gelassen. In jeder Situation hat er richtig reagiert und im Training sowie auf dem Platz alles gegeben."

In der Endphase der Saison sammelte Kim in der zu diesem Zeitpunkt bereits entschiedenen Bundesliga viele Einsatzminuten, wodurch sich Upamecano und Tah für die K.o.-Spiele in den Cup-Wettbewerben erholen konnten. 

FC Bayern testet am Dienstag gegen Jeju

Aktuell bereitet sich der FC Bayern in Kims südkoreanischer Heimat auf die neue Saison vor. Am Dienstag steigt um 13 Uhr ein Testspiel gegen den Jeju SK FC. Kim und Tah sind Teil des Reisetrosses, Upamecano weilt nach seiner Teilnahme am WM-Halbfinale mit Frankreich noch im Sonderurlaub.

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Mit Blick auf die kommende Saison hofft Kim selbst, "dass mir der Trainer viele Chancen gibt" und ergänzte gewohnt bescheiden: "Ich freue mich sehr, mich mit Jonathan Tah und Dayot Upamecano messen zu können. Beim FC Bayern herrscht jede Saison ein starker Konkurrenzkampf. Aber wir verstehen uns auch gut miteinander. Und wir tauschen uns viel aus, daher bin ich sehr zufrieden. Ich kann viel von ihnen lernen."

Kompany wurde zum Abschluss der Medienrunde noch nach unbekannten Seiten von Kim gefragt. "Die Leute wissen gar nicht, dass er auch einen unglaublichen Sinn für Humor hat", befand Kompany, grinste und schob hinterher: "Das stimmt wirklich. Immer wenn ein Spieler neben Min-Jae steht, fängt dieser an zu lachen. Das ist vielleicht die Seite von ihm, die die Leute nicht kennen."

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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