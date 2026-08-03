"Das ist vielleicht die Seite von ihm, die die Leute nicht kennen": Bayern-Trainer Vincent Kompany packt über Min-Jae Kim aus

In der vergangenen Saison waren beim FC Bayern Dayot Upamecano und Jonathan Tah in der Innenverteidigung gesetzt, Min-Jae Kim firmierte als ihr erster Stellvertreter. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass sich an dieser Rollenverteilung künftig etwas ändert. "Lasst nicht alles so absolut sagen", erklärte Vincent Kompany am Montag während der Asienreise des FC Bayern bei einer Pressekonferenz auf der südkoreanischen Insel Jeju.

"Wir sprechen hier über eine Konkurrenz, die ich mag und die ich selbst erlebt habe bei Manchester City", berichtete Kompany. "Das Wichtigste ist, sich auf dem Platz zu beweisen. Diesbezüglich spreche ich Min-Jae ein Kompliment aus. Egal was passiert, er bleibt konzentriert und lässt auf dem Platz Taten sprechen."

In der vergangenen Saison kam Kim zunächst sehr wenig zum Einsatz. "Ich hatte viele Situationen, in denen ich dachte: Vielleicht ist jetzt der richtige Moment, mit Min-Jae zu sprechen", erzählte Kompany. "Manchmal habe ich mit ihm gesprochen, manchmal habe ich ihn in Ruhe gelassen. In jeder Situation hat er richtig reagiert und im Training sowie auf dem Platz alles gegeben."

In der Endphase der Saison sammelte Kim in der zu diesem Zeitpunkt bereits entschiedenen Bundesliga viele Einsatzminuten, wodurch sich Upamecano und Tah für die K.o.-Spiele in den Cup-Wettbewerben erholen konnten.

FC Bayern testet am Dienstag gegen Jeju

Aktuell bereitet sich der FC Bayern in Kims südkoreanischer Heimat auf die neue Saison vor. Am Dienstag steigt um 13 Uhr ein Testspiel gegen den Jeju SK FC. Kim und Tah sind Teil des Reisetrosses, Upamecano weilt nach seiner Teilnahme am WM-Halbfinale mit Frankreich noch im Sonderurlaub.

Mit Blick auf die kommende Saison hofft Kim selbst, "dass mir der Trainer viele Chancen gibt" und ergänzte gewohnt bescheiden: "Ich freue mich sehr, mich mit Jonathan Tah und Dayot Upamecano messen zu können. Beim FC Bayern herrscht jede Saison ein starker Konkurrenzkampf. Aber wir verstehen uns auch gut miteinander. Und wir tauschen uns viel aus, daher bin ich sehr zufrieden. Ich kann viel von ihnen lernen."

Kompany wurde zum Abschluss der Medienrunde noch nach unbekannten Seiten von Kim gefragt. "Die Leute wissen gar nicht, dass er auch einen unglaublichen Sinn für Humor hat", befand Kompany, grinste und schob hinterher: "Das stimmt wirklich. Immer wenn ein Spieler neben Min-Jae steht, fängt dieser an zu lachen. Das ist vielleicht die Seite von ihm, die die Leute nicht kennen."