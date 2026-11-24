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Gegen den FC Arsenal zeigt BVB-Innenverteidiger Joane Gadou einen starken Auftritt. Seie Mitspieler sind begeistert.

Nach dem umkämpften Remis gegen FC Arsenal haben mehre Spieler des BVB die außergewöhnliche Leistung von Innenverteidiger Joane Gadou gelobt.

Der 19-Jährige hatte in der 55. Spielminute nach einem Ballgewinn und anschließendem, sensationell beherzten Lauf durchs Mittelfeld den Ausgleichstreffer von Maximilian Beier direkt vorbereitet. Auch defensiv präsentierte sich Gadou stark und brachte die Angreifer der Gunners durch clevere Tacklings immer wieder an den Rand der Verzweiflung.

"Er ist einfach ein Tier, wie er da andribbelt und seinen Körper reinstellt. Das hat er sehr, sehr stark gemacht", fand Torschütze Beier nach dem Abpfiff am Prime-Video-Mikrofon lobende Worte für den Auftritt seines jungen Teamkollegen. Auch Dortmunds Schlussmann Gregor Kobel meinte: "Das war eine super Einzelleistung von Gadou, welche dann zu unserem Tor führt."

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Ebenfalls sehr angetan zeigte sich Gadous direkter Nebenmann in der Dreierkette, Nico Schlotterbeck. Der BVB-Kapitän attestierte dem Youngster ein "unglaubliches Spiel" gegen den amtierenden englischen Meister. "Der erste Kontakt von ihm ist unglaublich und danach hat er Speed, das wissen wir." Sowohl von Gadou als auch von Torschütze Beier sei es eine "tolle Aktion" gewesen, erklärte Schlotterbeck.

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Der Innenverteidiger, der seine ersten Schritte im Fußball in der Jugend von Paris Saint-Germain gemacht hatte, war erst im zurückliegenden Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 20 Millionen Euro von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt.

Anlaufzeit brauchte Gadou trotz seines jungen Alters jedoch keine, schließlich erkämpfte er sich unter Trainer Niko Kovac direkt einen Platz in der ersten Elf. Wettbewerbsübergreifend stehen für den Franzosen 16 Pflichtspieleinsätze für die Schwarz-Gelben zu Buche - lediglich in der ersten Runde des DFB-Pokals, beim 5:0-Sieg über HEBC Hamburg, stand er nicht auf dem Platz.

Getty Images

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