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Schalke 04 geht mit 1:8 beim SC Paderborn unter. Eine Woche vor dem Revierderby gegen den BVB liegt der Klub in Trümmern, Trainer Miron Muslic zerlegt seine Mannschaft nach der Partie - und das kommt nicht überall an.

"Ich hätte ihn nach dem Interview sofort entlassen", sagte der ehemalige Bundesligaprofi Stefan Schnoor im Doppelpass bei Sport1 und erklärte diese Meinung mit Muslics Ratlosigkeit, die er während seiner Brandrede selbst offen zugegeben hatte.

"Er hat sinngemäß gesagt: 'Seit Anfang der Saison machen wir mit meinem Staff alles Mögliche und die Mannschaft nimmt es nicht an'", führte Schnoor seine kontroverse Meinung aus.

Für den 55-Jährigen, der einst für den VfL Wolfsburg spielte, stehe daher fest: "Entweder macht er nur die falschen Sachen, er hat nur die falschen Spieler bekommen für seine Art Fußball zu spielen, oder er ist mit seinem Latein komplett am Ende. Wenn ich mit meinem Latein aber so am Ende bin und ich sage das so in der Öffentlichkeit, wie soll denn meine Mannschaft dann nächste Woche im Revierderby gegen den BVB bestehen? Welchen Plan habe ich dann da? Erst nagele ich sie an die Wand, und dann sollen sie für mich durchs Feuer gehen. Das ist schwierig und das funktioniert nicht."

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Muslic hatte sein Team nach dem desaströsen Auftritt in Ostwestfalen am Samstagnachmittag öffentlich in Gänze zusammengefaltet und allen Spielern abgesehen von Torhüter Loris Karius die Bundesliga-Tauglichkeit in den vergangenen Spielen abgesprochen. "Der Auftritt war eine Schande. Ich schäme mich in Grund und Boden. Keiner der Führungsspieler, mit Ausnahme von Loris Karius, ist in der Lage, die Mannschaft zu führen", sagte Muslic bei DAZN und fuhr fort: "Wir zerstören im Eiltempo, was wir uns erarbeitet haben. Wir haben Schalke im Stich gelassen. In der jetzigen Konstellation haben wir keine Bundesliga-Tauglichkeit." Und dann sagte er den Satz, für den er laut Schnoor eigentlich entlassen werden müsse: "Egal was wir als Staff probieren, es fruchtet nicht."

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Die chronisch torungefährlichen Knappen kassierten mit der Klatsche in Paderborn die sechste Saisonniederlage. In elf Spielen konnten die Königsblauen erst ein einziges Mal gewinnen. Beim 3:1-Sieg Mitte September gegen Union Berlin erzielten die Schalker zudem 50 Prozent ihrer bisherigen Saisontore. Nun wartet am kommenden Sonntag das erste Revierderby gegen den BVB seit dem 11. März 2023 und dem Abstieg der Knappen.

Schalke 04 hält an Miron Muslic fest

Eine Trainerdiskussion gebe es aber trotz Platz 16, der Demütigung in Paderborn und der brisanten Worte von Aufstiegsheld Muslic nicht. Das stellte Sportchef Frank Baumann unmissverständlich klar. "Über Miron gibt es 0,0 Diskussion", sagte Baumann der WAZ: "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Miron hat die Jungs gut eingestellt. Es ist keine Frage von Taktikumstellung. Letztendlich stehen die Spieler auf dem Platz und sind gefordert."

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Muslic war zur Saison 2025/26 von Plymouth Argyle als verhältnismäßig unbeschriebenes Trainer-Blatt zu Schalke 04 gekommen und avancierte binnen kürzester Zeit durch seine emotionalen Ansprachen, die guten Ergebnisse und den letztlich souverän eingetüteten Aufstieg zum Publikumsliebling auf Schalke. Nun wackelt der 44-Jährige erstmals bedenklich. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.