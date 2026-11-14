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Gegenüber der belgischen Zeitschrift NINA hat Kevin De Bruynes Frau Michele die Tür für einen Abgang aus Italien aufgemacht.

Gemeinsam mit ihren drei Kindern beschäftigt sich das Ehepaar mit dem Abschied aus Italien, wie Michele De Bruyne nun öffentlich machte: "Natürlich denken wir gemeinsam über die Zukunft nach. Und immer öfter sagen wir zueinander: Wir werden nach Limburg ziehen. Je früher wir dort sind, desto besser."

Zwar wisse die Familie die Vorzüge von Neapel hinsichtlich des Wetters und der kulinarischen Angebote durchaus zu schätzen, doch im Alltag überwiegen die Schattenseiten der enormen Popularität. "Kevin führt in Neapel ein sehr eingeschränktes Leben. Das ist nicht besonders angenehm für ihn. Außerdem können wir in der Stadt nichts gemeinsam als Familie unternehmen. Das ist die Kehrseite der Medaille, nicht wahr?", sagte seine Ehefrau.

Michele De Bruyne weiter: "In Manchester war das anders. Dort, wo wir wohnten, sahen uns die Leute so oft, dass es nichts Besonderes mehr war. Wir konnten auf die Straße gehen, ohne dass auch nur ein einziges Foto von uns gemacht wurde. In Neapel ist das unmöglich."

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Da der belgische Nationalspieler in seiner Karriere schon zahlreiche Titel gewann, rückt mittlerweile die persönliche Lebensplanung immer mehr in den Fokus, sagte sie: "Irgendwann ist Fußball nicht mehr die Priorität. Man hat schon alles gewonnen, man hat schon alles erreicht. Warum sollte man das Leben seiner Kinder auf den Kopf stellen?"

Getty Images

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Wann wechselte Kevin De Bruyne zur SSC Neapel?

Der 35-jährige Mittelfeldspieler erlebt in Neapel nicht erst in dieser Saison eine schwere Phase. Das Team von Trainer Max Allegri steht derzeit lediglich auf dem zehnten Tabellenplatz der Serie A.

Im Sommer 2025 war De Bruyne noch mit großen Erwartungen nach Napoli gewechselt. Nach einer Dekade in England unterschrieb der Spielmacher einen Zweijahresvertrag und stieg in die Riege der Topverdiener der Liga auf.

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Doch weder unter dem damaligen Coach Antonio Conte noch unter dessen Nachfolger Allegri fand De Bruyne sein Glück. Neben körperlichen Rückschlägen und Berichten über Spannungen innerhalb der Kabine mit Mitspielern sorgte vor allem die taktische Ausrichtung unter Conte für Frust bei De Bruyne.

"Es war schwer für mich, denn Conte hat eine ganz andere Vorstellung von Fußball als ich", sagte De Bruyne im Juli der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad. "Ich hatte nie die Gelegenheit, auf meiner Lieblingsposition zu spielen", ergänzte er. Auf die Frage, ob er froh sei, dass Conte im Sommer Schluss gemacht hat, antwortete De Bruyne: "Ja. Aus meiner Sicht musste er nicht bleiben."

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Bislang kommt der Belgier in Neapel auf 36 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte und sechs vorbereitete. Zuletzt hieß es bei De Telegraaf, dass die PSV Eindhoven an einem Wintertransfer von De Bruyne interessiert sei. In Italien läuft sein Vertrag noch bis Saisonende.