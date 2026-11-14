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JETTE SOCCER DE BRUYNE MC DONALDGetty Images
Jochen Tittmar

"Das ist nicht angenehm für ihn": Flüchtet Kevin De Bruyne bald von der SSC Neapel?

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Gegenüber der belgischen Zeitschrift NINA hat Kevin De Bruynes Frau Michele die Tür für einen Abgang aus Italien aufgemacht.

Gemeinsam mit ihren drei Kindern beschäftigt sich das Ehepaar mit dem Abschied aus Italien, wie Michele De Bruyne nun öffentlich machte: "Natürlich denken wir gemeinsam über die Zukunft nach. Und immer öfter sagen wir zueinander: Wir werden nach Limburg ziehen. Je früher wir dort sind, desto besser."

Zwar wisse die Familie die Vorzüge von Neapel hinsichtlich des Wetters und der kulinarischen Angebote durchaus zu schätzen, doch im Alltag überwiegen die Schattenseiten der enormen Popularität. "Kevin führt in Neapel ein sehr eingeschränktes Leben. Das ist nicht besonders angenehm für ihn. Außerdem können wir in der Stadt nichts gemeinsam als Familie unternehmen. Das ist die Kehrseite der Medaille, nicht wahr?", sagte seine Ehefrau.

Michele De Bruyne weiter: "In Manchester war das anders. Dort, wo wir wohnten, sahen uns die Leute so oft, dass es nichts Besonderes mehr war. Wir konnten auf die Straße gehen, ohne dass auch nur ein einziges Foto von uns gemacht wurde. In Neapel ist das unmöglich."

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Da der belgische Nationalspieler in seiner Karriere schon zahlreiche Titel gewann, rückt mittlerweile die persönliche Lebensplanung immer mehr in den Fokus, sagte sie: "Irgendwann ist Fußball nicht mehr die Priorität. Man hat schon alles gewonnen, man hat schon alles erreicht. Warum sollte man das Leben seiner Kinder auf den Kopf stellen?"

Kevin De BruyneGetty Images

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Wann wechselte Kevin De Bruyne zur SSC Neapel?

Der 35-jährige Mittelfeldspieler erlebt in Neapel nicht erst in dieser Saison eine schwere Phase. Das Team von Trainer Max Allegri steht derzeit lediglich auf dem zehnten Tabellenplatz der Serie A.

Im Sommer 2025 war De Bruyne noch mit großen Erwartungen nach Napoli gewechselt. Nach einer Dekade in England unterschrieb der Spielmacher einen Zweijahresvertrag und stieg in die Riege der Topverdiener der Liga auf.

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Doch weder unter dem damaligen Coach Antonio Conte noch unter dessen Nachfolger Allegri fand De Bruyne sein Glück. Neben körperlichen Rückschlägen und Berichten über Spannungen innerhalb der Kabine mit Mitspielern sorgte vor allem die taktische Ausrichtung unter Conte für Frust bei De Bruyne.

"Es war schwer für mich, denn Conte hat eine ganz andere Vorstellung von Fußball als ich", sagte De Bruyne im Juli der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad. "Ich hatte nie die Gelegenheit, auf meiner Lieblingsposition zu spielen", ergänzte er. Auf die Frage, ob er froh sei, dass Conte im Sommer Schluss gemacht hat, antwortete De Bruyne: "Ja. Aus meiner Sicht musste er nicht bleiben."

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Bislang kommt der Belgier in Neapel auf 36 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte und sechs vorbereitete. Zuletzt hieß es bei De Telegraaf, dass die PSV Eindhoven an einem Wintertransfer von De Bruyne interessiert sei. In Italien läuft sein Vertrag noch bis Saisonende.

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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