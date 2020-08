"Das ist mein Lieblingsalbum in diesem Jahr": Antoine Griezmann über Musik, Gaming und das Leben im Lockdown

Der Weltmeister verrät, welches Lied ihn in die richtige Stimmung für den Neustart der Champions League bringt.

Antoine Griezmann weiß genau, was er hören wird, wenn er sich am Freitag vor der Begegnung zwischen dem und dem FC Bayern in der in den Tunnel begibt.

Der französische Rapper Nekfeu begleitete den Barca-Angreifer durch sein Leben im Lockdown.

Und der Weltmeister sorgte für Unterhaltung, indem er zu einer seiner Lieblingsbeschäftigungen zurückkehrte - dem Football Manager.

"Ousmane Dembele spielt viel Fortnite, Sergi Roberto auch. Ich denke, jeder hat seine eigenen Sachen, um über etwas anderes als Fußball nachzudenken. Ich liebe es, Football Manager zu spielen", sagte Griezmann gegenüber Goal.

"Ich habe bei Football Manager mit Marseille gespielt. Ich spiele das Spiel sehr gerne. Ich versuche, als Trainer Dinge zu lernen. Darüber, wie man eine Gruppe führt. Es ist sehr nah am wirklichen Leben."

In dieser Woche wird es ernst, wenn Griezmann versucht, sich mit dem FC Barcelona gegen den FC Bayern durchzusetzen.

Die beiden Vereine haben jeweils zum 18. Mal das Viertelfinale der UEFA Champions League erreicht, mehr als jede andere Mannschaft, und gehören zu den Favoriten auf den begehrtesten Titel im Klubfußball.

Griezmann kann es kaum erwarten, wieder in Aktion zu treten, auch wenn ihm die Anwesenheit der Fans im Estadio da Luz fehlen wird.

"In einem leeren Stadion ist es ganz anders. Ich denke, das beste Gefühl ist es, mit seinen Leuten, mit seinen Fans feiern zu können. Hoffentlich können wir das so bald wie möglich tun."

Der PUMA ULTRA 1.1 kommt in der "Chasing Adrenaline"-Farbkombination aus Orange, Schwarz und Weiß auf den Markt und ist seit dem 12. August im Vorverkauf auf PUMA.com und bei Fußball-Großkunden erhältlich. Das weltweise Release-Datum bei PUMA.com, in PUMA-Geschäften und bei führenden Fußball-Händlern ist der 24. August.