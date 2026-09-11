Thierry Henry schwärmt in höchsten Tönen vom Pressing von Paris Saint-Germain und sieht die Mannschaft von Trainer Luis Enrique als nahezu unbezwingbar an. Das sagte Henry vor allem mit Blick auf den nächsten Gegner des FC Arsenal in der Champions League. Die Gunners, die zum Auftakt einen hart erkämpften 1:0-Erfolg bei der SSC Neapel feierten, bekommen es dabei mit dem amtierenden Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain zu tun.

Der frühere Ausnahmestürmer zeigte sich insbesondere von der extremen Spielintensität des französischen Meisters beeindruckt, den er als schwer besiegbar einstuft. "Seht ihr, wie PSG presst? Das ist unspielbar", erklärte Henry im Gespräch mit The Athletic.

"Aber Luis Enrique hat gut fünf bis sechs Monate gebraucht, um diese Mannschaft auf Kurs zu bringen. Die Leute vergessen, dass die Spieler für die Arbeit des Trainers empfänglich sein müssen. Das ist etwas Enormes, worüber nicht genug gesprochen wird", sagte Henry. Wenn die Spieler bereit seien, die Vorgaben ohne Widerstand umzusetzen, sei mit entsprechender Qualität extrem viel möglich.

Thierry Henry zitiert Aussage von Dembele

Diese Entwicklung sei vor allem vor dem Hintergrund der personellen Umbrüche der jüngeren Vergangenheit beachtlich. Durch die Trennungen von Superstars wie Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe in den vergangenen Transferfenstern prognostizierten viele Experten einen sportlichen Absturz der Pariser. Stattdessen formte der Klub ein geschlossenes, auf junge Akteure ausgerichtetes Ensemble, das durch Zielstrebigkeit besticht.

"Es ist jetzt leicht zu sagen, dass PSG eine gute Mannschaft ist", führte Henry weiter aus. "Als all diese Jungs vor zwei Jahren gegangen sind, dachten alle: Oh mein Gott, wie sollen sie sich davon erholen? Dann haben sie Bradley Barcola verpflichtet, danach Desire Doue. Zu diesem Zeitpunkt hätte man nicht gedacht, dass diese Jungs das leisten würden, was sie geleistet haben. Aber da Enrique ganz klar sagt, wie er gerne spielen möchte, haben sie es geschafft."

Henry erinnerte in diesem Zusammenhang an Ousmane Dembele: "Er sagte: Wenn du bei Paris Saint-Germain nicht rennst, fliegst du raus. So einfach ist das."

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Thierry Henry warnt mit Beispiel FC Liverpool als warnendes Beispiel

Um die Unberechenbarkeit des Spitzenfußballs zu verdeutlichen, verwies der Ex-Profi zudem auf Entwicklungen aus der Saison 2025/2026. Am Beispiel des FC Liverpool verdeutlichte er, wie schnell vermeintliche Gewissheiten ins Wanken geraten können.

"Alle sagten: Liverpool weiß, wie man gewinnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Titel nicht erneut holen werden", erinnerte sich Henry. Dennoch sei das Gefüge kurze Zeit später aus diversen Gründen zerbrochen.

Nachdem die Reds unter Arne Slot die Meisterschaft feierten, folgte mit vielen Neuzugängen ein Leistungseinbruch. Aus diesem Grund mahnte der Franzose zu Geduld bei der Bewertung von Titelkandidaten: "Deshalb antworte ich, wenn mich Leute fragen: Wer ist ein Herausforderer, wer ist ein Titelanwärter? Glaubst du, wenn dieser Spieler dorthin wechselt, können sie mithalten?, dann antworte ich: Hey, man muss abwarten."