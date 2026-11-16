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Nach der Gala gegen Oranje sang Klopp ein beispielloses Loblied auf seine Mannschaft.

Jürgen Klopp kam nach dem begeisternden 5:0 (1:0) im Nations-League-Gruppenfinale gegen Erzrivale Niederlande aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

"Das Spiel war außergewöhnlich, auch außergewöhnlich schwer. Wir haben unglaubliche Tore geschossen, das war ja Wahnsinn", sagte der Bundestrainer nach dem Kantersieg in der ARD: "Tolles Fußballspiel, großartiges Erlebnis. Das hätte ich mir nicht getraut zu wünschen."

Seine Mannschaft habe "unglaubliche Sachen gemacht", lobte der neue Chef, die "super Tore" werde er sich "heute Nacht und in den nächsten Wochen und Monaten" immer wieder anschauen. "Das ist eine ganz spezielle Gruppe im Moment", sagte Klopp über seine Auswahl, in die er schon im Frühherbst "schockverliebt" gewesen sei.

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"Jeder geht mit einem Lächeln nach Hause und stellt zumindest drei, vier Monate die Nationalmannschaft nicht in Frage, sondern denkt: Das kann was werden", ergänzte Klopp. Er habe "wundervolle Fußballer, großartige Charaktere" in seinem Team: "Die Jungs überraschen sich selber auch immer noch."

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Derry Scherhant und Brajan Gruda bekommen Sonderlob

Traumtorschütze Derry Scherhant und Serbien-Entdeckung Brajan Gruda hob Klopp noch hervor. "Die können beide kicken, lieber Himmel! Aber was sie gearbeitet haben, ist brutal, das macht eine Mannschaft am Ende aus, weil: Kicken können andere auch. Was du reinpackst an Einsatz und Leidenschaft, darum geht's!"

Aber, warnte Klopp: "Alle Probleme gelöst" habe der viermalige Weltmeister mit dem Viertelfinal-Einzug in der Nationenliga nun auch nicht, "das ist natürlich Quatsch. Aber wir haben aufgezeigt. Wir haben die Messlatte für uns hochgelegt und müssen da immer wieder drüber."

Getty Images

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Florian Wirtz von Bastian Schweinsteiger gefeiert

Doppeltorschütze Florian Wirtz bekräftigte das: "Wir wollen noch besser werden", sagte er, "wir haben schon gute Schritte gemacht, es macht richtig Spaß."

Auch den Beobachtern. "Da wird es eine Riesenbegeisterung geben in unserem Land, darauf haben wir gewartet, dass wir so ein Spiel mal 5:0 gewinnen", schwärmte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger und lobte neben Scherhant vor allem Wirtz.

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"Es ist ein Traum, einen solchen Spieler im Team zu haben." Wirtz, Scherhant oder Gruda seien "Unterschiedsspieler". Letzteren dabei zu haben, sei "weltklasse", meinte Schweinsteiger.