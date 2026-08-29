Der 40 Jahre alte Kapitän des FC Bayern bestritt gegen die Schwaben sein 600. Pflichtspiel für die Münchner, sein 546. in der Bundesliga und stellte zugleich einen Ligarekord auf: Als erster Profi in der über 63-jährigen Geschichte des Oberhauses kam Neuer in 21 aufeinanderfolgenden Saisons zum Einsatz.

"Es ist auf jeden Fall wunderschön, in dieser Mannschaft zu spielen", sagte Neuer bei Sky: "Ich glaube, der Hunger in der Mannschaft ist riesengroß nach wie vor und es macht Spaß. Und deshalb ist es immer eine extra Motivation, auch für den Verein zu spielen, für die Fans zu spielen."

Nur Klaus "Tanne" Fichtel (81) spielte in noch mehr verschiedenen Bundesliga-Saisons als Neuer - 22. Allerdings lag beim früheren Schalker und Bremer eine Unterbrechung mit der Zweitliga-Saison bei Werder 1980/81 dazwischen.

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Bundesligaeinsätze: Wer liegt noch vor Manuel Neuer?

Neuer hatte sein Bundesliga-Debüt am 19. August 2006 noch im Trikot des FC Schalke 04 gefeiert. Im Spiel bei Alemannia Aachen (1:0) hielt er gleich die Null - seine erste von insgesamt 243 "weißen Westen" in bislang 545 Partien. Seit der Saison 2011/12 steht er im Tor des Rekordmeisters.

Mit seinem 546. Einsatz in der deutschen Eliteklasse rückte Neuer auf Platz fünf der "ewigen" Rekordspieler-Liste vor, er liegt jetzt gleichauf mit Mirko Votava (Borussia Dortmund, Werder Bremen). Vor Neuer rangieren nur noch Fichtel (552 Spiele), Oliver Kahn (557), Manfred Kaltz (581) und Charly Körbel (602).

"Das ist eine besondere Marke, aber ich schaue jetzt nicht so auf die Zahlen und Statistiken", sagte Neuer: "Wichtig ist, dass ich der Mannschaft helfen kann. Und das hoffe ich auch wieder unter Beweis zu stellen in dieser Saison."