Manuel Neuer hat beim Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart gleich drei weitere Meilensteine seiner so erfolgreichen Karriere erreicht.
Der 40 Jahre alte Kapitän des FC Bayern bestritt gegen die Schwaben sein 600. Pflichtspiel für die Münchner, sein 546. in der Bundesliga und stellte zugleich einen Ligarekord auf: Als erster Profi in der über 63-jährigen Geschichte des Oberhauses kam Neuer in 21 aufeinanderfolgenden Saisons zum Einsatz.
"Es ist auf jeden Fall wunderschön, in dieser Mannschaft zu spielen", sagte Neuer bei Sky: "Ich glaube, der Hunger in der Mannschaft ist riesengroß nach wie vor und es macht Spaß. Und deshalb ist es immer eine extra Motivation, auch für den Verein zu spielen, für die Fans zu spielen."
Nur Klaus "Tanne" Fichtel (81) spielte in noch mehr verschiedenen Bundesliga-Saisons als Neuer - 22. Allerdings lag beim früheren Schalker und Bremer eine Unterbrechung mit der Zweitliga-Saison bei Werder 1980/81 dazwischen.
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Bundesligaeinsätze: Wer liegt noch vor Manuel Neuer?
Neuer hatte sein Bundesliga-Debüt am 19. August 2006 noch im Trikot des FC Schalke 04 gefeiert. Im Spiel bei Alemannia Aachen (1:0) hielt er gleich die Null - seine erste von insgesamt 243 "weißen Westen" in bislang 545 Partien. Seit der Saison 2011/12 steht er im Tor des Rekordmeisters.
Mit seinem 546. Einsatz in der deutschen Eliteklasse rückte Neuer auf Platz fünf der "ewigen" Rekordspieler-Liste vor, er liegt jetzt gleichauf mit Mirko Votava (Borussia Dortmund, Werder Bremen). Vor Neuer rangieren nur noch Fichtel (552 Spiele), Oliver Kahn (557), Manfred Kaltz (581) und Charly Körbel (602).
"Das ist eine besondere Marke, aber ich schaue jetzt nicht so auf die Zahlen und Statistiken", sagte Neuer: "Wichtig ist, dass ich der Mannschaft helfen kann. Und das hoffe ich auch wieder unter Beweis zu stellen in dieser Saison."
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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