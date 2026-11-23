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FIFPRO-Präsident Sergio Marchi hat in der Causa Jamal Musiala nochmal nachgelegt und den FC Bayern überaus hart attackiert. Vonseiten des Rekordmeisters gibt es Unverständnis.

Den Gesundheitszustand des Nationalspielers "öffentlich zu diskutieren und sein Gehalt infrage zu stellen, während er sich in der Genesung befindet, zeugt von einem tiefen Mangel an Menschlichkeit und Feingefühl", sagte FIFPRO-Präsident Sergio Marchi laut "Absolut Bayern" in einem Statement am Montag.

Musiala verdiene "die Unterstützung seines Vereins und die Gewissheit, dass sein Vertrag eingehalten wird", sagte Marchi weiter und verurteilte die Aussagen der Bayern-Offiziellen "aufs Schärfste".

Auch bei der Frage nach eventuellen Kürzungen des Gehalts stellte sich Marchi hinter den 23-Jährigen: "Ich erkläre mich voll und ganz solidarisch mit Jamal. Bayern muss ihn während seiner gesamten Genesung unterstützen und den unterzeichneten Vertrag bedingungslos einhalten."

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Der Funktionär verwies auf ein Beispiel aus Südamerika: "In Argentinien schützt der Tarifvertrag für Profifußballer das vereinbarte Gehalt bis zur medizinischen Freigabe, wenn eine Verletzung oder Krankheit außerhalb der Kontrolle des Spielers ihn am Spielen hindert – selbst dann, wenn der Vertrag bereits ausgelaufen ist."

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Deshalb sei es bedauerlich "zu hören, wie Funktionäre eines Klubs von Bayerns Format infrage stellen, ob sie einen noch gültigen Vertrag erfüllen werden. Das ist ein Rückschritt für den Fußball."

FC Bayern reagiert verwundert auf FIFPRO-Attacken

CEO Jan-Christian Dreesen reagierte auf die scharfen Attacken der FIFPRO mit Unverständnis. "Die Fans treibt der Fall natürlich um, weil jeder unserer Spieler einer von uns ist. Und ja: Das stimmt! Jamal ist einer von uns! Genau deswegen kümmern wir uns um ihn. Dass Resonanz kam, war also klar", sagte er in einem Gespräch mit tz/Münchner Merkur und Bild: "Aber über die Reaktion der FIFPro habe ich mich ehrlich gesagt einfach nur gewundert. Diese Spielervereinigung ist ja eigentlich in Deutschland gar nicht vertreten...."

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Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany seien "überzeugt von Jamal, sie sind überzeugt, dass er wieder zu seiner alten Form zurückfinden kann – darauf bauen wir alle", führte Dreesen aus: "Und natürlich geht es um den Menschen. Wir alle wünschen uns, dass er auf dem Platz wieder der Alte wird!"

Musiala, der an einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen leidet, ist beim deutschen Rekordmeister Gegenstand hitziger Debatten. Der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte die Diskussion nach dem Köln-Spiel (1:1) eskaliert, als er Musialas Leistungsfähigkeit öffentlich infrage stellte und über mögliche Anpassungen bei dessen Vertrag sprach.

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"Man konnte ja schlecht überhören in den letzten zwei Tagen, dass das Thema noch mal Wellen geschlagen hat. Und trotzdem bleibe ich dabei: Es ist unsere Sorgfaltspflicht, dass Jamal Zeit bekommt, wieder gesund wird und zur alten Form zurückfinden kann", sagte Dreesen zu der Debatte: "Gleichzeitig haben wir aber auch eine Verantwortung für den Club. Nichts anderes haben auch Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in unterschiedlicher Akzentuierung gesagt. Und das, denke ich, darf man auch sagen."

Musiala und Bayern sollen eine Vereinbarung getroffen haben

Laut Süddeutscher Zeitung soll es im Sommer zu einer mündlichen Abmachung zwischen Musialas Beratern und dem Verein gekommen sein. Dabei sei vereinbart worden, Musialas Vertrag anzupassen, sollte der Spieler nicht an seine alten Leistungen anknüpfen können.

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"Ich war bei besagtem Treffen nicht dabei", ergänzte Dreesen bezüglich des SZ-Berichts: "Insofern kann ich dazu nichts berichten. Aber wenn es vor dem Stammtisch vom BR stattgefunden hat, auf dem Uli das erste Mal zu dem Thema gesprochen hat, dann hat er das sicherlich bei seinen Aussagen mit im Herzen getragen."

Hoeneß hatte bei einem Auftritt vor zwei Woche im Bayerischen Rundfunk erstmals die Diskrepanz zwischen Musialas Gehalt und dessen aktueller Leistungsfähigkeit bemängelt und von einem "Dilemma" gesprochen. Zudem schürte er Zweifel daran, dass Musiala noch einmal zu seiner Bestform zurückfinden könne.: "Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist", sagte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters in der Sendung "Sonntags-Stammtisch" und schob einen brisanten Gedanken nach: "Aber ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte …".